Protestene mot prestestyret

Publisert: 03.01.18 03:46

Demonstrasjonene som de siste dagene har rystet Iran viser en grell virkelighet som regimet har forsøkt å skjule.

Lederne for Den islamske republikken liker å fremstille Iran som et stabilt land i en urolig region. Atomavtalen som ble inngått med verdens stormakter i 2015 har gjort det mulig for Iran å gjenopprette diplomatiske og økonomiske forbindelser med mange land. De forsøker å lokke utenlandske selskaper, også norske, til å etablere seg og investere i Iran. Men til tross for sjarmoffensiven har ikke det iranske regimet endret seg. I det autoritære prestestyret blir opposisjonelle forfulgt, menneskerettigheter brytes og få land bruker dødsstraff hyppigere. Stor økonomisk ulikhet, høy arbeidsledighet og stigende priser gir samtidig grobunn for dyp misnøye i folket.

Minst 22 mennesker er drept i forbindelse med protestene, som er det mest omfattende siden massedemonstrasjonene etter valget i 2009. Urolighetene startet i byen Mashhad 28. desember, men har siden spredd seg til hovedstaden Teheran og byer over hele landet. Det startet med protester mot myndighetenes økonomiske politikk, men har utviklet seg til å bli en bredere systemkritikk. Noen kritiserer også at Iran deltar militært i krigen i Syria, på det syriske regimets side. Protestene retter seg ikke bare mot det valgte president Hassan Rouhani og hans regjering. Noen våger også å kritisere landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

I et forsøk på å hindre at opprøret sprer seg har regimet stengt tilgangen til sosiale medier og arrestert nærmere 500 demonstranter. Selv om Rouhani i helgen sa at det er tillatt å demonstrere, kom han samtidig med en tydelig advarsel til de han kalte “bråkmakere og lovbrytere”. Det er urovekkende når Khamenei anklager landets fiender for å stå bak protestene. De virkelige årsakene til at unge iranere demonstrerer er forhold regimet ikke vil snakke om, som økonomisk vanstyre og fravær av politiske reformer. Halvparten av befolkningen er under 30 år og gjennomsnittsalderen for de arresterte skal være under 25 år. De siste dagers demonstrasjoner er uttrykk for økende frustrasjon blant unge iranere mot det bestående.

Norge og andre land må kreve at Iran respekterer borgernes rett til fredelige demonstrasjoner. I stedet for å bruke jernneven bør makthaverne lytte til kritikken som fremføres. Det er dessverre liten grunn til optimisme. Dette er et regime som knebler ytringsfriheten og som tidligere har vist både vilje og evne til å bruke brutal makt for å knuse indre opposisjon. Det vil i så fall føre til at regimet samtidig ødelegger sitt eget bilde av det stabile Iran.

