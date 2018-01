Kvinnemarsj i Oslo søndag - #metoo har samlet kvinner til kamp over hele verden. Foto: Frode Hansen, VG

#Metoo i Norge - og i verden

leder

Publisert: 22.01.18 04:51

MENINGER 2018-01-22T03:51:57Z

I Norge er det den siste tiden i politikken #metoo har slått kraftigst inn. Omtrent alle partiene er rammet, om enn i ulik grad.

Denne helgen marsjerte millioner av kvinner mange steder i verden - ett år etter at Donald Trump ble innsatt som USAs nye president. De største marsjene var, naturlig nok, i amerikanske storbyer som New York og Washington, D.C.

Det var i USA #metoo-kampanjen begynte, med medienes avsløringer av Hollywood-produsenten Harvey Weinsteins mangeårige trakasseringer av unge kvinner i underholdningsbransjen. En tweet med hashtag #metoo startet stormen. Den har ført til mektige menns fall i et utall land og bransjer.

Spørsmålet er om dette hadde skjedd uten valget av Donald Trump som USAs president. Det er grunn til å tro at valget av en mann som åpenlyst skryter av å trakassere kvinner seksuelt, ga grobunn for et enda sterkere raseri etter Weinstein-avsløringene. Dette ga kampanjen en fart de færreste hadde sett for seg.

Også i Oslo gikk mange tusen kvinner denne helgen sammen for å markere at nok er nok. De aksepterer ikke at menn med makt kan bruke sine posisjoner til å utnytte unge kvinner. Når det skjer, må kvinner trygt kunne varsle, uten å risikere problemer. Menn og kvinner skal behandle hverandre med respekt, som likeverdige i alle forhold.

Også menn deltok i demonstrasjonene, både her hjemme og ute i verden. For #metoo handler ikke bare om kvinner. Kampanjen handler om at bøllete oppførsel overfor kvinner er uakseptabelt. Det mener også de aller fleste menn. Selvsagt. Menn flest har også behov for å ta et oppgjør med dem som trakasserer kvinner og oppfører seg dårlig. Ingen er tjent med de forholdene som har blitt avdekket gjennom de siste månedene, hverken på arbeidsplasser, i politiske partier eller på andre områder i samfunnet.

I Norge er det den siste tiden i politikken #metoo har slått kraftigst inn. Omtrent alle partiene er rammet, om enn i ulik grad. Et fellestrekk i mange av sakene er at uakseptabel oppførsel ikke er tatt tak i, at rutiner ikke har blitt fulgt, og i de verste tilfellene; at sentrale tillitsvalgte stilltiende har akseptert at unge kvinner har blitt utsatt for alvorlige hendelser. Som i Unge Høyre.

Vi kan trygt slå fast at vi kan snakke om et før og etter #metoo. Denne kampanjen er et vannskille, både i Norge og andre steder. Det som ble sett gjennom fingrene med i går, er ikke greit i dag.