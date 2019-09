Sigmund Skibenes. Foto: Linn Christine Solheim

Hva mener de politiske partiene?

Vi befinner oss i vakuumet mellom valgkamp og Apples lansering av iPhone 11. Hvordan ville de ulike politiske partiene fått deg til å lade telefonen din, dersom de hadde rent flertall?

SIGMUND SKIBENES, Master of Science, HVL.

Høyre: Stimulerer deg gjennom skattelettelser til å kjøpe to ladere. Du bruker den ene laderen selv, og oppretter selskapet VY Lading AS slik at du kan leie ut den andre. Det gis selvsagt fradrag på skatten for tapt bruksverdi av begge laderne.

Arbeiderpartiet: Oppfordrer deg til å kjøpe en, samtidig som du får en på statens regning. De forvirres av at dette egentlig er likt Høyres løsning. Du pålegges dermed kjøp av en til, samtidig som du mottar en ekstra lader på statens regning. Du trenger egentlig bare en lader, men fortelles at fire ladere skaper flere arbeidsplasser enn en. Besittelse av samtlige fire ladere beskattes.

Venstre: Stimulerer deg til gründerskap, og etter en stund lyktes du med å finne opp en ny og langt bedre lader. Problemet er at laderen overhodet ikke passer til telefonen din, men du er en "små og mellomstor" bedrift og får en klapp på skulderen.

Senterpartiet: Du mottar en lader per rom i husstanden, på statens regning. Sentralisering av mobillading finner selvsagt ikke sted med distriktenes parti. Laderen du mottok viser seg dessverre å tilhøre iPhone 4 og er i grunn ubrukelig. Du lever likevel fint med dette, da en tillitsvekkende og forførende latter forteller at dette egentlig er Høyre og politireformen sin skyld.

Krf: Du oppfordres til å kjøpe en lader, men mottar likevel en ekstra på statens regning. Klarer du en klarer du to. Ønsker du å selge den ene må du få godkjennelse av en nemnd.

SV: Gir deg fem ladere på statens regning. Du tvinges så til å gi fire av laderne til naboene dine, selv om de har Android. Du har likevel mottatt fem ladere og blir beskattet deretter.

Frp: Gir deg skatteletter så du kan kjøpe en lader, men noterer seg for salget av to. Du roter vekk laderen din, men det utømmelige oljefondet stiller opp og gir deg en ny. Da du også mister denne, kontakter du forsikringsselskapet ditt og får tre nye. Du har tre faktiske ladere, men det har gått inflasjon i antall bokførte ladere, som teller seks.

MDG: Du må lade telefonen din ved hjelp av butikkutstillingen. Køen bikker fort flere timer. Du forvises til en kafé i mellomtiden, uten særlig mål og mening.

Partiet de kristne: Tror Gud lader telefonen din for deg. Telefonen din dør.

Rødt: Innfører statlig kontroll på telefonladere. Du tildeles en lader for en Nokia 1011 fra 1992. Du forsøker å selge denne til det lokale sykehjemmet hvor den kanskje kan ha større bruksverdi, men er nå en velferdsprofitør.

FNB: Gir deg ladere på statens regning, men er motstander av at du må betale for strømmen laderen din forbruker. Arrangerer lad-sakte aksjon. Lyset står på, men det er ingen hjemme.

Pensjonistpartiet: Forstår ikke problemstillingen, men forsøker å sende deg en FAX hvor de opplyser om gratis ladere på statens regning.

Publisert: 21.09.19 kl. 09:49







