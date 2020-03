Foto: Lise Åserud

App for smittesporing: Nytt virkemiddel i en vanskelig tid

Næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter jobber nå sammen i ekspressfart om en app for mer effektiv smittesporing. Lykkes vi kan det bety raskere nedtrapping av inngripende tiltak som treffer hele befolkningen.

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

Aslak Tveito, administrerende direktør i Simula

Coronapandemien har nå smittet mer over 400.000 mennesker i 189 land, og nesten 20.000 mennesker har mistet livet av dette viruset. Norge er også hardt rammet. Tall fra 25. mars viser at over 3100 er registrert som smittede, det er rapportert om 14 dødsfall, og 266 personer ligger nå på norske sykehus på grunn av dette viruset.

Viruset kom raskt ut av kontroll i de fleste land som er rammet. Både i Norge og andre land har myndighetene satt i verk svært inngripende tiltak for å bremse utviklingen. Sammen med råd om god hygiene, vil disse bremse smittespredningen. Tiltakene rammer imidlertid norsk samfunnsliv og norsk økonomi hardt. Barn og unge må holde seg hjemme og få undervisning digitalt, idretten og kulturlivet har stoppet opp og bedrifter melder om massive problemer. Arbeidsledighetstallene nærmer seg 300 000. Dette er det høyeste vi har sett siden 2. verdenskrig.

I denne situasjonen er det svært viktig å finne nye metoder som kan kontrollere spredningen av viruset. I starten av en pandemi forsøker helsemyndigheter å stoppe spredningen ved å oppsøke alle den smittede har vært i nærkontakt med, og sette disse i karantene. Slik kontaktoppsporing ble også gjennomført da coronaviruset kom til Norge. Når viruset sprer seg raskt, holder ikke denne metoden tritt med utviklingen. Den er ressurskrevende og utfordrer kapasiteten i helsesektoren. Dessuten kan det være vanskelig for folk å huske hvem de har vært i nærheten de siste dagene og hvor de har vært. De kjenner nødvendigvis heller ikke alle de har vært i nærheten av. Dette bidrar til at epidemien kommer ut av kontroll, og at myndighetene må sette i gang brede, inngripende tiltak som treffer alle. Store befolkningsgrupper må holde seg hjemme og avgrense sin aktivitet, med alle de negative konsekvensene det har for samfunnet.

For å klare å holde smitten under kontroll har derfor Folkehelseinstituttet, med assistanse fra Direktoratet for e-helse og Forskningsrådet, bedt Simula utvikle en app som kan følge med på og analysere hvor folk i Norge oppholder seg og hvem de er i nærheten av. Det skal være frivillig å laste ned appen, men om den skal gi ønsket effekt, må mesteparten av befolkningen ta den i bruk. Arbeidet er igangsatt i samarbeid med tilsvarende fagmiljøer og myndigheter i Storbritannia.

La oss kort forklare hvordan dette fungerer ved å bruke Ola som eksempel. Ola har valgt å installere appen på sin telefon. Hvis Ola blir syk, og får konstatert av lege at dette er Covid-19, kan helsemyndighetene spole tilbake i dataene fra hans mobil og se hvem han har vært i nærkontakt med de siste to ukene. Alle de som ut fra dette defineres som kontakter av Ola de siste dagene, vil om de har appen, få et sms-varsel der de oppfordres til å gå i karantene. De vil ikke få vite at det er Ola som er blitt smittet.

Appen kan bli ett av flere effektive og målrettede tiltak mot spredning. Samtidig reiser en slik app mange spørsmål knyttet til personvern. Når er det legitimt at staten skal kunne se hvor vi er eller hvem vi har vært i kontakt med? Vi er nå i en helt ekstraordinær situasjon, og hver enkelt av oss kan som en del av den nasjonale dugnaden, være med å redusere smitten raskere ved å velge å bruke appen.

Dataene skal utelukkende brukes til å identifisere hvem som har vært i nærkontakt med smittede. Det er ulovlig å bruke dataene til andre formål enn å kontrollere epidemien. Alle individuelle data slettes etter 30 dager. Til forskning vil det hentes ut data som ikke kan identifisere enkeltindivider. Dette er for at vi bedre skal kunne forstå hvordan en epidemi brer seg i befolkningen. Det er livsviktig for å kunne stanse spredning enda raskere neste gang en lignende pandemi treffer oss. Når epidemien er over, vil datainnsamlingen fra appen avsluttes. Folkehelseinstituttet vil også ta initiativ til forskning om hvordan appen virker, slik at vi kan lære underveis, forbedre resultatene, og raskt og sikkert ta løsningen i bruk andre steder.

Sikkerhet har vært høyt prioritert hele veien, og hensyn til personvern er gjennomgående i utviklingen av appen. Vi har diskutert problemstillinger løpende med Datatilsynet og andre fagmiljøer innen personvern.

Appen utvikles og testes i små grupper. Den virker, og gir nyttig og helt nødvendig innsikt. Som alle programvaresystemer vil den inneholde feil, og vi må fortsatt arbeide dag og natt for å få dette systemet til å fungere stabilt. Under normale omstendigheter ville utviklingen av et slikt verktøy foregått over flere år og med grundig testing. Nå er den utviklet på rundt 14 dager, og faren for feil er derfor stor. Vi arbeider på spreng for å kunne lansere appen så raskt som mulig.

Utviklingen foregår i dialog med eksperter i andre liberale demokratier der tilsvarende systemer prøves ut. Vi utveksler erfaringer og kunnskap, men sitter med full kontroll over kode som blir tatt i bruk her i Norge.

Vi tror appen vil bli ett av flere effektive verktøy for å redusere smitte, men dette er et utprøvende tiltak og mye arbeid gjenstår for å sikre personvernet, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren. Med utstrakt bruk vil myndighetene gradvis kunne trappe ned inngripende tiltak som rammer alle. Det vil kunne få norske skoler og arbeidsplasser i gang igjen, og bidra til å snu den negative utviklingen i norsk økonomi. Når appen lanseres vil det være opp til hver enkelt av oss om den lykkes.

