Leder søndag: Global krise uten lederskap

Foto: Roar Hagen

Verden er blitt mindre med globalismen og den oppleves som ytterligere krympet når økonomier over hele kloden stenges ned, folk må isolere seg og kapasiteten til helsevesen i alle land møter de samme utfordringene. Vi er alle sårbare nå, og sårbarheten er jevnere fordelt enn noensinne. Det vakuumet som oppstår gir muligheter for maktspillere. Og slik det ser ut nå er den oppadstigende økonomiske supermakten Kina på vei til å manøvrere seg inn i en globalsituasjon hvor landet vil kunne tilta seg mer makt og innflytelse enn noensinne.

Det er et bittert paradoks å være vitne til. For coronaviruset oppsto i Kina. Og det var Kinas manglende vilje og evne til å anerkjenne virusets skadepotensial som gjorde at det fikk spre seg raskt, også til resten av verden, den første tiden. Dette ga kinesiske myndigheter et forsprang på andre land i å skjønne hva som foregikk. Og fordi et diktatur ikke trenger å ta hensyn til forstyrrende elementer som menneskerettigheter når man bedriver smittebegrensning, var det mulig for ettpartistaten og innføre drakoniske tiltak som ga dem en tilsynelatende kontroll over pandemien, mens resten av kloden fremdeles strevet med å skjønne hva som traff dem.

Slik situasjonen er nå, står Kina i en posisjon hvor resten av verden er avhengig av kunnskap, medisiner og smittevernutstyr fra landet for å håndtere katastrofen. Og ledelsen i det kinesiske kommunistparti kan samtidig stille krav om gjenytelser for å gi hjelp.

Den situasjonen ville til en viss grad kunne begrenses om den vestlige verden fremdeles hadde stått under amerikansk lederskap, slik man gjorde gjennom hele Den kalde krigen og nesten frem til i dag. Ikke minst har USA tatt en lederrolle når det gjelder å bekjempe pandemier, sist med ebola i Afrika for noen år siden. Dessverre ledes USA nå av en administrasjon som virker ute av stand til å aksle det lederskapet som historien har tildelt dem. Takket være sen reaksjon fra myndighetene er landet og handelssentrumet New York blitt den nye episentret for pandemien globalt og president Donald Trump har åpenbare problemer med å både forstå og håndtere alvoret i situasjonen.

Det er selvfølgelig å håpe at den dramatiske situasjonen og de store utfordringene den gir til vestens ledere vil tvinge frem et tettere, mer slagkraftig samarbeid mellom demokratiske stater. Men i disse dager ser det ikke lyst ut.

Publisert: 29.03.20 kl. 13:32

