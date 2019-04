OPPGITT: I kveld kan visestatsminister Matteo Salvini oppgi hele det populistiske regjeringsprosjektet i håp om snarlig nyvalg. Foto: Riccardo Antimiani / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Game over for Italias populister?

Om noen timer kan Italias populist-eventyr være over. Korrupsjonsetterforskning og påstand om mafiasamarbeid ryster regjeringen.

Nå nettopp







I kveld møtes lederne for koalisjonspartene i statsministerens offisielle residens for å avgjøre om samarbeidet skal avvikles.

Visestatsministrene Luigi Di Maio fra den systemkritiske Femstjernersbevegelsen (M5S), og La Lega-sjef Matteo Salvini har lenge vært i tottene på hverandre. Samtidig har de konsekvent avvist at deres interne uoverensstemmelser betyr noe som helst for regjeringssamarbeidet.

De har holdt fast ved at det er godt, og at det vil vedvare ut valgperioden – i respekt for velgerne og Italias behov for et stabilt styre.

les også Italias sterke mann

Men i påsken har munnhuggeriet mellom de to, via pressen og deres egne sosiale mediekanaler, nådd nye høyder:

Visestatsminister Di Maio forlanger at Legas statssekretær i transportdepartementet, Armando Siri, må avgå med øyeblikkelig virkning. Han er under etterforskning for angivelig å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med et vindkraftprosjekt på Sicilia.

Statsadvokaten i Roma påstår at personer med tilknytning til den sicilianske mafiaen, Cosa nostra, har betalt Siri 300 000 kr. for å få innpass i et utbyggingsprogram for fornybar energi.

les også Ny dokumentarfilm: - Mafia-samrøre med høyrepolitikere

Lega-leder Salvini har besvart beskyldningene mot hans venn og partikollega med et motkrav om at Femstjernebevegelsens ordfører i Roma, Virginia Raggi også må trekke seg, på grunn av korrupsjon og misbruk av makt.

Det italienske reportasjemagasinet L’Espresso offentliggjorde nylig utskrifter av hemmelige telefonopptak, hvor ordføreren angivelig forsøker å presse hovedstadens avsatte renovasjonssjef til å levere røde budsjett-tall for å utløse mer statsstøtte.

Formelt skal regjeringspartiene møtes i kveld for å stemme over et forslag om staten skal overta en del av hovedstadens enorme gjeld. Luigi Di Maio ønsker å lette byrden for sin partifelle Virginia Raggi, og viser til at den såkalte «Redd Roma»-pakken var et omforent punkt i regjeringens plan for økt økonomisk vekst i hele landet.

les også Krisen i Roma kan få nasjonale følger: Populistenes stjernesmell

I et radiointervju tirsdag avviste Matteo Salvini at hans parti ville støtte det han kalte en «Redd Raggi»-pakke for å berge ordførerens politiske skinn. Ifølge ham vil det skape et A- og B-lag av italienske kommuner om staten dekker gjelden til den ene, men ikke den andre.

Salvini nekter også for at høyrepopulistiske La Lega har inngått noen særavtale med den opprinnelig venstrepopulistiske bevegelsen M5S om økonomisk vekst, slik hans visestatsministerkollega Di Maio hevder.

Dersom «Redd Roma»-pakken blir stemt ned i kveld, faller regjeringen, og da er det ifølge Di Maio en villet handling fra Matteo Salvinis side.

Femstjernersbevegelsen er storebror i den italienske populistkoalisjonen etter at de fikk hver tredje stemme i parlamentsvalget for snart ett år siden. La Lega fikk i overkant av 17 prosent.

les også Kan bli tidenes ko-ko-regjering

Nå er situasjonen en annen. Som innenriksminister har Salvini frontet seg selv og partiets knallharde høyrepolitikk på en måte som har stilt Femstjernersbevegelsens saker helt i skyggen.

På de siste meningsmålingene er det La Lega som har hver tredje italiener i ryggen, mens Di Maios systemkritikere har drøyt 20 prosent oppslutning.

Dersom Matteo Salvini endelig lykkes med å fremprovosere regjeringskrise, slik regjeringspartner Luigi Di Maio flere ganger har beskyldt ham for, vil La Lega ha alt å tjene på et snarlig nyvalg.

Di Maio mener sågar at Salvinis plan er å gjenoppta samarbeidet med tidligere statsminister Silvio Berlusconi og hans reetablerte Forza Italia for å danne en ny høyrekoalisjon som sammen med en ytterliggående gruppe av erklærte rasister og fascister kan få flertall i et nytt parlament.

les også Høyrepopulistene må ha elite-hjelp for å danne regjering

Anklagene mot statssekretær Armando Siri er delikat fordi han representerer et lov- og ordenparti som også har innenriksministeren, nemlig Matteo Salvini. Han kom til makten i La Lega da forgjengeren, partigrunnleggeren Umberto Bossi ble dømt for korrupsjon.

Salvini har offentlig uttrykt at kampen mot mafiaen er en hovedsak for ham. At en av hans nærmeste venner etterforskes for bånd til en av de antatte lederne av Cosa nostra, er mildt sagt uheldig for det bildet han ønsker å tegne av en handlekraftig innenriksminister som slår hardt ned på korrupsjon og mafiavirksomhet.

les også Den siste gudfaren

Tirsdag ettermiddag oppsto en ny kontrovers mellom visestatsministrene Salvini og Di Maio da ytre-høyre-lederen varslet at han ikke ønsket å delta på regjeringens markering av den nasjonale frigjøringsdagen 25. april.

Torsdag feirer Italia den allierte frigjøringen av landet fra tysk okkupasjon og Mussolinis fasciststyre. Normalt en dag som det offisielle Italia markerer sammen med det jødiske samfunnet i Roma.

Salvini prioriterer å være til stede ved åpningen av en ny politistasjon i den mafia-stigmatiserte byen Corleone på Sicilia. Ifølge Di Maio er dette en «fornektelse av frigjøringsdagen», som får ham til å se rødt.

Men det gjør også Salvinis folk.

«Det er ikke bare Salvini som er drittlei Femstjernene», uttalte en av La Legas viseministre, Edoardo Rixi, til La Repubblica. «Vi er drittlei alle sammen. Det er nok nå».

Men Matteo Salvini selv fortsetter å avvise, på sin måte, at det er indre tumulter i regjeringen. Ifølge ham er «denne krisen bare noe som foregår inni Di Maios hode».

Publisert: 23.04.19 kl. 17:00