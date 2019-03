STREIKER I DAG: – Ungdom er redde for framtiden. Det har vi god grunn til, særlig når vi er avhengige av politikere som ikke er i stand til å se lenger enn til neste valg, skriver Matilla Færervåg Berger, Vilja Helle Bøyum og Carmen Bjørg Gomez Svanes.

«25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset

Regjeringen og oljepartiene påstår at de setter pris på klimaengasjementet hos ungdommen. Takk, det er hyggelig å høre. Men samtidig vil de dele ut 90 blokker for oljeleiting. Dere vet jo at vi krever full stans, slik vitenskapen gjør det. Slik demonstrerer dere for all verden at klimaframtiden for dagens unge åpenbart interesserer dere midt bak.

VILJA HELLE BØYUM, Hordaland Natur og ungdom.

MATILLA FÆREVÅG BERGER, Spire Bergen.

CARMEN BJØRG GOMEZ SVANES, aktivist I Klimaopprøret i Bergen.

3500 ungdommer fylte Torgallmenningen sist torsdag. Med utallige selvlagde plakater viste de at de frykter for sin egen framtid. Det har de god grunn til. De fleste piler peker konstant mot klimakatastrofe. Samtidig bobler den kunstige optimismen fortsatt ut av munnen på dere politikere i de toneangivende partiene: – Vi gjør så mye bra, flytrafikken er snart utslippsfri, elbilene og elferger løser problemet, norsk gass vil kutte utslipp i Europa, og verdens fattige trenger norsk olje, og så videre.

Dere planlegger altså å sette ny rekord i oljeleiting, for å finne enda mer av den giften som holder på å ødelegge framtiden for deres egne barn. Det er omtrent som dere sier: så søte dere er når dere er sinte, og samtidig spytter ungdommen rett i fjeset med ørten nye leitelisenser.

Mener dere virkelig at vi likevel skal tro på at dere arbeider for en bærekraftig framtid for oss unge?

KLIMASTREIK: I dag streiker ungdom for klima det på 72 ulike steder i landet. Her fra klimastreiken i Bergen forrige fredag. Foto: Gonzales Photo/Jarle H. Moe

Klimaopprørerne i Bergen krever full stopp i all oljeleiting! Sverdrupfeltet, som snart kommer i produksjon, er tenkt å produsere olje i enda 50 år – 20 år etter at Norge skal være fossilfri. Vi spør: hvem skal betale for å hente de gigantiske utslippene ut av atmosfæren igjen? Joda, vi kjenner allerede svaret: det blir dagens barn og unge. Men vi nekter å godta et slikt ran av framtidsutsiktene våre.

Vi forstår at mange barn og unge har foreldre i oljenæringen, som hver dag gjør den imponerende jobben de gjør med å hente opp så mye utrolig verdifull olje. Samtidig stoler vi på at også oljearbeidere har større tillit til FN og tusenvis av klimaforskere enn de har til Trump, Putin og prins Salman av Saudi-Arabia. Budskapet fra vitenskapen er nemlig krystallklart: Vi må kutte ned på bruken av olje, kull og gass, raskt og effektivt.

Dagens oljearbeidere risikerer massearbeidsløshet om bare få år, om klimapolitikken og fornybarsatsingen lykkes. Hvis oljeutvinningen fortsetter å lønne seg, er det vi unge som får den uhyggelige konsekvensen som 50-årsgave: en klimakatastrofe.

Internasjonale klimaavtaler og høye ambisjoner er bra, målsetting er helt uunnværlig for handling. Men når politikere bruker argumentet om at kutt i norsk oljenæring vil føre til at andre land øker sin oljeproduksjon, er det en tåkelegging av debatten som egentlig ikke tyder på noe annet enn Norges feighet. «Vi kan ikke være de første til å avvikle oljenæringen, alle land må handle for at det skal ha noen effekt» hører vi ofte, men om alle land tenker sånn vil det ikke føre til handling i det hele tatt.

Om ikke Norge, som «verdens rikeste land» skal være de første til å satse på fornybart, hvem skal da gjøre det? Norge har de beste forutsetningene for å være et foregangsland, det ansvaret må vi ta på alvor.

Dere stiller oss tankevekkende spørsmål om vi flyr, og om vi har dårlig samvittighet for det. Ja vi flyr, slik dere har lært oss. Vi gjør som dere – vi velger den billigste varen, ikke den dyreste. Å ta toget fra Bergen til Oslo koster langt mer enn å ta fly.

Det er dere politikere sitt ansvar å sørge for at alle handler klimavennlig, uavhengig av hvor god moral eller samvittighet vi har. Om dere gjorde dette, ville vi få til store endringer. Derfor krever vi at alt fossilt må bli stadig dyrere. Dersom dere deler avgiftspengene ut igjen til folket på en rettferdig måte, vil de som lever mest klimavennlig, tjene på det, mens storforbrukere – stort sett de som har best råd – vil tape. Når alt fossilt blir dyrt, vil vi fortsatt velge det billigste alternativet – som da vil være fornybart. Da kan dere spørre dere selv om dere fortsatt flyr.

Dere er verdensmestre i å late som dere gjør store ting for klimaet, men det meste av det er tull og tøys. Derfor er også utslippene i Norge fortsatt høyere enn i 1990, etter 30 år med bla-bla-bla og symbolske tiltak fra dere. Dere roser dere selv over at flyene og trailertrafikken begynner å gå på biodiesel. Men vi følger med, og vet at den miljøvennlige dieselen kommer fra palmeplantasjer der regnskogen er brent. Og dere kaller likevel dette for klimatiltak?

Ja, vi har hørt at dere planlegger å bruke norsk skog til biodiesel. Men vi har også fått med oss at det er tvilsomt om dette har noen positiv klimaeffekt i det hele tatt. Når skogen ryddes med flatehogst, slippes så store mengder klimagasser ut i atmosfæren at biodieselen dere vil produsere antakelig er enda verre for klimaet enn fossil diesel.

Og så er det glansnummeret elbiler. Dette er en solskinnshistorie sammenlignet med det meste av det regjeringen kaller klimatiltak. Vi skal gi dere bonus for elbilsatsingen – den viser faktisk at folk flest gjerne vil være klimavennlige når det lønner seg. Samtidig gir det dere i regjeringen endelig et klimatiltak å skryte av – og dere er best i verden på elbil. Det er jo kjekt!

Men nå har vi forstått at vi ikke kan ta alle solskinnshistoriene fra Stortinget for god fisk. Derfor lurer vi på: er utslippskuttene fra elbilpolitikken større enn utslippsøkningen fra produksjonen og bruken av den rekordstore bilimporten? Har altså elbilpolitikken så langt ført til økning eller kutt i de globale utslippene? Uansett hva svaret er – elbilpolitikken peker i det minste i grønn retning.

Vi krever: ingen flere rullebaner og motorveier. Jo mer vi reiser, jo større utslipp lager vi. Nå planlegger dere en tredje rullebane på Gardermoen, enda vi nordmenn allerede flyr mest i Europa – tre ganger mer enn svenskene! Dette har dere også nerver til å selge som et klimatiltak, fordi flyene visstnok skal bli utslippsfrie om 20 år? Og hva med alle utslippene i mellomtiden da, hvem skal få all denne CO2en ut av atmosfæren igjen? Oss unge, såklart!

Ungdom er redde for framtiden. Det har vi god grunn til, særlig når vi er avhengige av politikere som ikke er i stand til å se lenger enn til neste valg.

Men nå krever vi at dere tar oss på alvor, at dere kutter oljeleitingen og flytter investeringene over i grønne arbeidsplasser. At dere kutter bygging av flere motorveier og rullebaner, og at der sørger for at det blir lønnsomt å være klimavennlig.

I framtiden må vi selvfølgelig finne arbeid der det finnes arbeid. Men ingen har egentlig lyst til å leve av å ødelegge sitt eget livsgrunnlag. Er dette planen dere har for deres egne barn?

