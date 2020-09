Leder

Et angrep på demokratiet

Hacking av stortingsrepresentanter er et angrep på demokratiet vårt. Foto: Helge Mikalsen

Dataangrepet mot Stortinget er alvorlig i seg selv. Enda verre er det at det varsler om hva som kan komme. For eksempel frem mot neste års stortingsvalg.

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak angrepet mot Stortinget og flere kommuner den siste tiden. Uavhengig av hvem som har foretatt de digitale innbruddene, så er det som har skjedd, en viktig påminnelse om hvilke trusler vi og vårt demokrati står overfor.

Våre egne sikkerhetstjenester, blant dem PST og Forsvarets etterretningstjeneste, har gjennom flere år advart mot spionasje og dataangrep fra fremmede makter. Særlig har de pekt på Kina og Russland. Blant de mest alvorlige truslene trekker PST i sin siste trusselvurdering frem blant annet spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret, og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur.

Vi må være våkne

Spionasje og forsøk på påvirkning fra fremmede makter er ikke noe nytt. Det har foregått til alle tider, særlig i urolige perioder der stormakter står mot hverandre. Men metodene har endret seg.

Paradokset er at følsom informasjon og store hemmeligheter på mange måter har blitt lettere tilgjengelig. Mens hemmelige dokumenter og annen sensitiv informasjon i gamle dager ofte var en fysisk størrelse, som befant seg innelåst, bak tunge dører, er mye i dag samlet digitalt. Den som ønsker å stjele fortrolig informasjon, trenger ikke lenger å bryte seg inn i et tungt bevoktet bygg. I vår tid trengs både andre verktøy, og andre egenskaper.

Vi må sikre oss selv. Hver enkelt av oss har ansvar for å ha god beskyttelse i vår egen digitale verden. Vi må være våkne. Oppmerksomme. Lytte til råd og pålegg, både fra myndighetene og fra arbeidsgivere.

Mistro og frykt

Samtidig må våre myndigheter gjøre alt som står i deres makt for å beskytte oss. Ja, hele vår samfunnsstruktur. Vår samfunnsorden. Selve demokratiet. Vi har sett hvordan autoritære regimer gjennom de siste årene har brukt store ressurser på å forsøke å påvirke demokratiske valg i andre vestlige land. Som i USA, under presidentvalget i 2016, da Russland blandet seg inn. Og i europeiske land, som Tyskland.

Målet til disse regimene er tydelig - de ønsker å spre mistro, uro og frykt i våre samfunn, for derigjennom å svekke tilliten til de vestlige demokratiene. Det er grunn til å frykte at de samme kreftene vil forsøke å forstyrre stortingsvalget neste høst. Gjennom hacking, spredning av desinformasjon, og annen undergravende virksomhet.

Når vårt demokrati er under angrep, må vi forsvare oss. Derfor er det svært viktig at våre myndigheter bruker de ressursene som trengs for å finne ut hvem som står bak angrepet.

