Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Kommentar

Kongelig pute-TV

Det var etterlengtet premierehelg for tredje sesong av «The Crown», også for hjemmepublikum på De britiske øyer. Men den biografiske fiksjonsserien fra Buckingham Palace i et annet tiår ble innhentet av kongelig drama i realtid.

Nå nettopp

Et oppsiktsvekkende TV-intervju med monarkens angivelige favorittsønn, Andrew, fra dronning Elizabeths rojale gemakker, inntok hovedrollen på alle nyhetsflater i alle britiske kanaler.

I studioer hvor historikere og filmkritikere rituelt skulle kranglet seg gjennom søndagen om faktisk kronologi i «The Crown» og behovet for å gjøre dramaturgiske justeringer i Netflix-tilpasningens navn, satt nå kongereporterne, kommentatorene og konstitusjonsekspertene i lamslått enighet om katastrofen som hadde utspilt seg foran åpent kamera.

For hadde de ikke nettopp sett BBCs velrenommerte programleder Emily Maitlis, kjent for sine presise politiske intervjuer, sitte rett overfor et seniormedlem i den britiske kongefamilien – nummer åtte i arverekkefølgen – og spurt Hans Kongelige Høyhet hertugen av York (59) om det var slik at han i 2001 hadde ligget med en mindreårig tenåring ved navn Virginia Roberts?

Og hvorfor og hvordan prins Andrew gjennom et godt tiår hadde pleid nær omgang med det intervjueren omtaler som «en profilert pedofil», en amerikansk milliardær kjent for blant annet å furnere forretningsforbindelser og andre grenseløse finansfolk med 14-årige jentunger?

At Jeffrey Epsteins virksomhet ble avslørt gjorde lite inntrykk på den britiske prinsen. Dels påberoper han seg uvitenhet, dels karakterstyrke (!) For hertugen fortsatte å dyrke vennskapet med den nå avdøde milliardæren, også etter at de alvorlige anklagene om menneskehandel og utuktig omgang med mindreårige var stadfestet av domstolen.

Ja, for han hadde slik æresfølelse, må vite. Noblesse oblige. Da feiger man ikke ut for en skarve pedohallikdom. Det forpliktende adelskap står over kjøp og salg av russiske småjenter. Kanskje især når overgriperen også er ens finansielle velgjører. Et av besøkene hos Epstein i New York skal ha handlet om hjelp til å sanere den elleville forbruksgjelden til prins Andrews eks-hustru, Fergie, noe amerikaneren bidro til.

Først da det begynte å sirkulere problematiske fotografier av Andrew og Epstein, samt et bilde av hertugen og en kvinne omtrent på alder med prinsens egen datter, skjønte han alvoret.

Det vil si; han skjønte det ikke helt, da heller. For da Hertugen av York i 2010 reiste til New York for å ta et endelig oppgjør med Epstein, lot han seg innkvartere i milliardærens private hjem. Her deltok han velvilligst i middager og sosiale aktiviteter gjennom en halv uke, som vertens æresgjest, innen han på den fjerde dag fortalte at deres relasjon måtte opphøre.

Hvorfor Hans Høyhet da la seg til hjemme hos den straffedømte seksualforbryteren i dagevis når han ifølge seg selv var der for å avvikle forholdet? Jo, det var så praktisk å bo der, kunne prinsen forklare fjernsynsseerne.

Kall det majestetisk pute-TV. Flaut. Eller bare ubehjelpelig. Men mest av alt fryktelig, fryktelig avslørende. Enten man legger det kyniske perspektivet til grunn og innser at dette er det vi får når et menneske oppfostres til å tro at han og hans utvalgte familie står over alle andre. Eller man litt mer forståelsesfullt tenker at den institusjonelle isolasjonen fra storsamfunnet har gjort ham ekstremt klossete og avstumpet i møte med virkeligheten.

Ikke én gang i løpet av det 50 minutter lange intervjuet klarer han å uttrykke noe som minner om sympati for Epsteins ofre. For selv etter at Jeffrey Epstein både var etterforsket, dømt og hadde sittet i fengsel, både i 2006 og 2008, var prins Andrew så totalt uvitende om sin venns modus operandi – all medieomtale til tross – at han inviterte ham hjem til Storbritannia og inn i de kongelige sfærer.

Slik ble den kjente overgriperen en velkommen gjest til selskapeligheter både i Windsor slott, på kongefamiliens private eiendom i Sandringham, hvor for øvrig vår egen kong Olav ble født, og han ble invitert til datteren, Beatrices 18-årsdag.

Jeffrey Epstein valgte å avslutte sitt eget liv på en fengselscelle i New York for tre måneder siden etter at han igjen var tiltalt for nye tilfeller av menneskehandel, prostitusjon med mindreårige, og seksuelle overgrep. Strafferammen var 45 års fengsel. Hvis han ble dømt også for dette, ville 66-åringen aldri kommet ut igjen.

Dokumenter og nye vitneutsagn som hevder å si noe om hva Epstein har holdt på med gjennom mange år, bekrefter forhold lik dem han er dømt for. Men det eneste prins Andrew synes å beklage er at disse historiene er blitt en belastning for kongefamilien. Selv er han ikke det minste lei seg for vennskapet med Jeffrey Epstein. Fordi, i det store bildet, får vi høre, var han en raus fyr med en interessant bekjentskapskrets av akademikere, politikere, bissnissfolk, FN-topper og kjendiser som han førte sammen på elegante fester.

Og for ordens skyld: Bildet av prins Andrew med den mindreårige Virginia, som han ikke husker å ha møtt, aldri noensinne, faktisk, er antakelig «fikset»; blant annet fordi han ikke er iført dress og slips, som er kongelig grunnutrustning.

Det er heller ikke sannsynlig at han skal ha danset seg svett på en nattklubb sammen med henne, slik hun har hevdet, fordi prinsen på denne tiden led av posttraumatisk stress fra Falklandskrigen som gjorde at han ikke evnet å perspirere.

Forfatteren av «The Crown» har sagt at han vil fortsette TV-serien om den britiske kongefamilien helt inn i vår tid. Manuskriptets styrke har så langt vært en sanndru nærhet til fakta og den historiske virkeligheten.

Det er å frykte at Hertugen av Yorks bidrag til den dynastiske beretningen ikke kan benyttes.

Publisert: 19.11.19 kl. 07:08

Mer om