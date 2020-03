DUGNAD: – Mitt budskap til Amalie og andre studenter og lærlinger: Tusen takk for at dere er utålmodige etter å delta i den store dugnaden. Vær litt tålmodige med oss som jobber med å få ting på plass, skriver Bent Høie Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Vi har bruk for dere, studenter!

Det er flott at dere som er helsepersonell under utdanning vil hjelpe i en krevende tid. Vi har bruk for dere!

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Innlegget er et uttrykk for skribentens mening. Send oss et innlegg til debatt@vg.no

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister (H)

«Bruk meg!» Det skriver medisinstudent Amalie Kollstrand i VG 14. mars. Hun vil melde seg til tjeneste, men finner ikke informasjon hos kommuner eller sykehus om hvordan og hvor hun kan gjøre det.

Jeg er veldig glad for at Amalie og andre studenter og lærlinger som skal bli helsepersonell ønsker å bli med på den store dugnaden som nå finner sted i norske samfunnet. Vi kommer til å trenge dem i helse- og omsorgstjenesten som en følge av koronaviruset. Ikke bare fordi presset på helse- og omsorgstjenesten vil øke som en følge av flere syke, men også fordi helsepersonell vil bli syke eller satt i karantene. Det kommer til å bli bruk for kreftene og kompetansen til studentene og lærlingene på sykehusene, på sykehjemmene og i kommunehelsetjenesten.

Vi har sørget for at studenter ikke skal tape stipend ved å melde seg til tjeneste. Vi har oppfordret kommuner og sykehus til å ta i bruk helsepersonell under utdanning. Vi har endret regelverket slik at det ikke er til hinder for dette.

Noen kommuner og sykehus har gått aktivt ut og søkt etter ekstra arbeidskraft. Mange har ikke gjort det – ennå. Det betyr slett ikke at de ikke trenger studenter og lærlinger. Det betyr bare at de arbeider på spreng med så mange krevende oppgaver at de ikke har rukket å få på plass ordninger der det er mulig å melde seg til tjeneste.

Jeg vet at det nå jobbes for fullt med å få dette på plass ved sykehusene våre. Jeg vet at mange kommuner jobber med det samme i disse travle dagene. Det er fullt mulig å ta kontakt med kommunen sin og si at man vil hjelpe til, før det finnes et bestemt sted å henvende seg eller et bestemt nummer å ringe.

Dette er mitt budskap til Amalie og andre studenter og lærlinger:

Tusen takk for at dere er utålmodige etter å delta i den store dugnaden. Vær litt tålmodige med oss som jobber med å få ting på plass.

Dere kan være sikre på dette: Vi har bruk for dere!

Publisert: 15.03.20 kl. 18:19

Les også

Fra andre aviser