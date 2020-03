Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Boris’ dødskyss

Utelivsbransjen og kulturlivet raser mot Boris Johnson etter pressekonferansen der han ba det britiske folk holde seg hjemme. Ikke på grunn av det han sa, men på grunn av det han ikke sa.

«Unngå puber, klubber, teatre og andre sosial tilstelninger», var statsministerens befaling. I motsetning til andre regjeringssjefer som har bedt sine undersåtter om det samme, kom det aldri noe pålegg fra Boris Johnson til disse etablissementene om å ta grep i coronaens navn.

Alt han sa var at publikum skulle holde seg unna. Ikke engang da han ble konfrontert med det under pressekonferansen, klarte han å uttrykke de magiske ord: Steng dørene!

Debatten begynte allerede mandag kveld, og har tiltatt i styrke utover tirsdagen. Selv statsministerens blodfanklubb i det mørkeblå regjeringsorganet The Telegraph stiller spørsmålet: Hva i all verden er det Boris Johnson holder på med?

Dersom han hadde beordret stengning av utesteder og teatre, ville innehavernes tapte inntekter og en viss andel av ansattes lønnskostnader blitt dekket av forsikringen. De fleste virksomheter har en såkalt BII (Business Interruption Incurance) som slår inn dersom myndighetene krever midlertidig opphold i driften – nettopp på grunn av sykdomsutbrudd, eller andre inngripende hendelser som eier / driver ikke kan belastes.

Men hvis de må lukke dørene fordi det ikke kommer folk, må de også ta tapet på egen kappe.

Av årsaker ikke en gang The Daily Telegraph forstår tar Boris Johnson med dette større hensyn til forsikringsselskapenes aksjonærer og bunnlinje enn til alle dem som forsøker å skaffe seg et utkomme i britisk utelivsbransje og kulturliv.

I april 2019 mottok Boris Johnson, ifølge BBC, et raust talehonorar – mange vil kalle det en donasjon – fra den britiske forsikringsbransjens hovedorganisasjon (BIBO) – på mer enn 300 000 kr. Johnson var da kandidat til ledervervet i Tory-partiet og sannsynlig landets neste statsminister.

Boris Johnsons ordvalg betyr at forsikringsselskapene ikke trenger å løfte en finger hvis, eller når, eierne av puber, barer og spisesteder må ta fatt på den tunge veien til skifteretten – fordi publikum, på statsministerens befaling, har uteblitt.

Likeså brenner det et blått lys for privatteatrene i West End. Den konservative storavisen The Times kaller Boris Johnsons rørende omsorg for forsikringsbransjen «et dødskyss» som det verdensberømte teaterdistriktet i London kanskje ikke vil overleve.

Etter 11. september 2001 stengte teatre verden over sine dører en kveld eller to i respekt for ofrene fra terrordåden og i sympati med kolleger på Broadway og ander scener i verdens største underholdningsmetropol.

Men West End har ikke vært kollektivt nedstengt siden september 1939, da britiske myndigheter fryktet tyske flyangrep og ba teatrene lukke dørene. Noen dager senere gikk forestillingene imidlertid som normalt, noe de fortsette med også gjennom krigsårene.

Situasjonen tatt i betraktning er det ikke så veldig mange briter som synes at statsminister Johnsons sosiale portforbud er en overreaksjon.

Men de færreste forstår hvorfor en regjeringssjef fra det konservative partiet, som tradisjonelt har holdt sin hånd over små og mellomstore bedrifter, løper den internasjonale storkapitalens ærend på denne måten, og lar det gå ut over virksomheter og ansatte i britiske lokalmiljøer over hele øyriket.

«Hva skal det bli av nasjonens puber, restauranter og andre treffsteder, nå som alle og enhver er blitt «rådet» til ikke å besøke dem? Hva skal det bli av deres eiere, folkene som jobber der?», spør Michael Deacon, som er politisk kommentator i The Telegraph. Hva var det Boris mente? «For en tilskuer var det som å legge et puslespill av bomull», legger han til.

Også på sosiale medier er dommen over Boris Johnson hard fra berørte parter i kultur- og utelivet. Medieprofiler som Piers Morgan forlanger at statsministeren forklarer hvorfor han toer sine hender som han gjør, mens andre ber ham redegjøre for sitt forhold til forsikringsbransjen.

BBC har hentet ut tall fra Underhusets lobbyregister som viser at Johnson er den konservative politiker som suverent har mottatt flest donasjoner, i underkant av tre millioner kroner i løpet av de to siste år.

Ifølge denne oversikten, som viser åpen og helt legal pengestøtte, bare så det er sagt, kommer det største enkeltbidrag fra finansmannen Jonathan Wood, som i likhet med Andrew Law, en annen stor Tory-donor, bestyrer et såkalt hedgefond.

For å legge skam til skade kunne Boris Johnsons far, Stanley, opplyse via et TV-innslag at han for sin del mente sønnens formulering var veldig fin, fordi det fortsatt ga ham mulighet til å gå på puben, hvis han trengte det …

Publisert: 17.03.20 kl. 16:29

