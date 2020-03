Foto: Roar Hagen

Propagandakrig om et virus

Donald Trump snakker om det kinesiske virus. Kina sier de lykkes langt bedre enn vestlige land i å bekjempe corona.

Pandemien påvirker den globale maktkampen mellom gigantene USA og Kina. Først så utbruddet ut til å skade Kina mest. Nå er USA mer utsatt for virusets ødeleggende kraft.

USA er fortsatt i en tidlig fase av pandemien. Kina kan være på vei ut av krisen.

Trump hevder at ingen er bedre rustet til å vinne over viruset enn USA. Presidenten omtaler viruset som «fremmed» eller «kinesisk», altså noe dypt uamerikansk. Det hjelper lite når viruset har spredd seg til alle delstater og antallet smittede og døde øker for hver dag.

For Kina handler det om å demonstrere at deres system er bedre og mer effektivt for å håndtere globale kriser enn de gamle demokratier: «Kina har demonstrert de bemerkelsesverdige fordelene ved det sosialistiske system med kinesisk særtrekk,» skriver China Daily i en kommentar.

Slik forsøker Kina å dekke over myndighetenes graverende feilgrep i den første fase av utbruddet i storbyen Wuhan.

Kinas innflytelse i verden vokser på store kriser. De siste 20 årene har terrorangrep, kriger i Midtøsten og en finanskrise rystet verden. I samme periode har Kina hatt en enestående økonomisk vekst. Deres politiske innflytelse vokser på alle kontinenter.

Kina vender kriser til muligheter. Til tross for finanskrisen oppnådde Kina i 2009 en vekst på over ni prosent. I 2010 var veksten over ti prosent. Kina dro ifra mens andre store økonomier slet med ettervirkningen av krisen.

Etter en dramatisk økonomisk nedtur i årets første to måneder, er Kina nå godt posisjonert til å komme sterkere tilbake i andre kvartal. I disse dager registreres det få eller ingen nye tilfeller av lokal smitte i Kina.

Men kinesiske ledere står overfor et stort dilemma. For å gjenopprette økonomisk virksomhet trenger Kina å lette på strenge virus-restriksjoner. Da er det en risiko for at smitten sprer seg igjen.

Kina har tatt den globale lederposisjon som USA vanligvis har når det gjelder å bekjempe pandemier. Donald Trump har stengt grensene. Det er Amerika først. Europeiske land har gjort det samme.

Kina vinner politisk goodwill når de sender fly med medisinsk utstyr til hardt rammede land som Italia og Spania. Da andre europeiske land ikke besvarte Italias rop om hjelp, kom Kina til unnsetning.

Også i sitt nærområde styrker Kina sin innflytelse. Før helgen snakket utenriksministere i Japan, Sør-Korea og Kina om et nærmere samarbeid. Kina tilbyr USAs allierte råd og hjelp. Kina er verdens største produsent av medisiner og verneutstyr.

Kina ønsker å fremstå som en handlekraftig gigant, som gjerne gir en hjelpende hånd. Noen land blir sittende igjen med en takknemlighetsgjeld, andre med en tyngende gjeld i dollar.

Kina er, i tillegg til Japan, den største utenlandske eier av amerikansk statsgjeld. USAs gjeld er større enn noensinne og den har vokst kraftig under Trump, som har kombinert skattelettelser med økte offentlige utgifter. Trumps enorme krisepakke mot corona vil dramatisk øke det amerikanske budsjettunderskuddet.

Kinas versjon er at landet er i ferd med å vinne kampen, mens vestlige land sliter. I det globale stormaktsspillet har autoritære stormakter som Kina i flere år vunnet terreng på bekostning av vestlige demokratier. Kina er ikke bare verdens største produksjonsbedrift. De markedsfører også et alternativ til liberale vestlige demokratier, en sentralstyrt og autoritær form for kapitalisme.

Det er påfallende at Kina nå skjønnmaler sin egen innsats mot coronaviruset. Det antas at smitten oppsto på et stort marked i byen Wuhan. Jeg har besøkt slike markeder og tenkt at mattilsynet ville stengt de på dagen.

I en gryende epidemi er åpenhet og korrekt informasjon til innbyggerne livsviktig. Men første fase av utbruddet i Wuhan i desember 2019 var preget av hemmelighold og varslere ble kneblet. Når tiltakene først kom var de omfattende, strenge og effektive.

I februar stanset Trump direkteflyruter fra Kina til amerikanske byer. Da var viruset allerede i USA. Trump sa at situasjonen var under kontroll og at viruset mirakuløst ville forsvinne. Da det ikke skjedde sa Trump at han for lenge siden forsto at dette var en pandemi. Nå har han erklært krig mot viruset, men USA kom sent i gang med testing og tiltak.

Propaganda og konspirasjonsteorier er bivirkninger av en pandemi. Trump irriterer Beijing når han omtaler viruset som kinesisk. En talsperson for kinesisk UD har i sosiale medier lansert en teori om at viruset kan ha bli brakt til Kina av amerikanske soldater som deltok i et militært idrettsstevne i Wuhan i oktober. Det er bare en udokumentert kinesisk påstand, i likhet med andre konspirasjonsteorier som spres fra ulike hold i en krisetid.

Et virus har ingen nasjonalitet. Svertekampanjer er bare uttrykk for hvor forgiftet forholdet er mellom Washington og Beijing. Og for alt som står på spill.

Publisert: 23.03.20

