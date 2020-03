Leder

Nå gjelder det å bruke pengene riktig

Stortingsflertallet må sørge for at statlig økonomisk støtte til bedrifter ikke havner i aksjonærenes lommer.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Finanskomiteen har sittet sammen en hel natt, og kommet frem til enighet om nye krisetiltak. Helsesektoren, kommunene og NAV får nødvendig bistand. Arbeidsgiveravgiften blir redusert i en avgrenset periode. Stortinget legger føringer for å sikre kritisk infrastruktur. Særlig gjelder dette luftfarten, der Widerøe og småflyplassene spiller en avgjørende rolle i folks liv. Flertallet vil kompensere Widerøe, slik at flyrutene i distriktene sikres. Det er bra.

Partiene på Stortinget er enige om mye, men ikke om alt. Mindretallet i Stortinget fikk ikke gjennomslag for et forbud mot utbytte for selskaper som mottar økonomisk støtte fra staten, slik Finanstilsynet har anbefalt. Regjeringspartiene og Frp sier nei til dette - foreløpig. De begrunner dette med at det kommer flere tiltak, og at de avventer disse.

Tap og gevinst

Vi håper stortingsflertallet gjennom de neste dagene finner frem til løsninger som kan sikre at de som mottar økonomisk støtte fra staten, ikke beriker seg selv og sine aksjonærer, på fellesskapets bekostning. Det kan ikke være slik at vi som samfunn fordeler underskudd på fellesskapet, mens gevinsten går til noen få. Eller for å bruke Ap-nestleder Hadia Tajiks ord: At vi sosialiserer tap, og privatiserer gevinst. Det vil svekke tilliten til systemet, og til fellesskapets evne til å stå sammen i krisen.

Aps nestleder Hadia Tajik vil ha forbud mot utbytte for bedrifter som mottar økonomisk støtte fra staten. Høyres Svein Harberg i bakgrunnen. Foto: Terje Bendiksby

Stortingets finanskomite har ikke gått inn i spørsmålet om flyselskapet Norwegian, som lenge har hatt store problemer. Regjeringen jobber med dette nå. Uavhengig av hvilke løsninger som nå diskuteres, mener vi det må ligge til grunn at det ikke er statens ansvar å redde svette aksjonærer. Et grunnleggende prinsipp i kapitalismen er at de som satser sine egne penger, både skal ha gevinst når det går bra, og bære risikoen for tap når det går dårlig.

Gode - og risiko

Det kan være fristende for politikerne å tenke at nå, endelig, kan de få gjennomslag for kostbare hjertesaker som det tidligere ikke har vært flertall for. Foreløpig er vi ikke der. Det hviler et stort ansvar på hele det politiske Norge for at vi heller ikke kommer dit. Norge er i en unik situasjon, vi har et oljefond og en solid statsøkonomi. Det er et ubetinget gode i den situasjonen vi nå står i. Samtidig må vi være oppmerksomme på risikoen det medfører, særlig over tid.

Både bedrifter og enkeltpersoner står foran store utfordringer i tiden fremover. Skal vi bevare tilliten til myndighetene og til hverandre, må vi ha trygghet for at alle er med på å bære byrdene. Og ikke minst - at politikerne gjør det som er nødvendig. Hverken mer eller mindre.

Publisert: 19.03.20 kl. 12:58

