Dårlig forslag til lakseskatt

FORESLÅR NY LAKSESKATT: Men Erna Solberg og resten av den borgerlige regjeringen er imot grunnrenteskatt på havbruk. Foto: Frode Hansen

Regjeringens forslag om beskatning av havbruksnæringen bør skrotes.

Lakseoppdrettere er blitt søkkrike på å få bruke vår felles natur, en tilgang de stort sett har fått gratis. Men i revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen endelig en ny lakseskatt.

Dessverre sier de borgerlige nei til grunnrenteskatt. Det er som ventet. De avviste grunnrenteskatt til og med før ekspertutvalget de satte ned hadde sagt noe som helst.

Mange andre har også kjempet imot. I sin lobbykampanje inngikk sjømatnæringen en allianse med kommunene, som egentlig ønsker beskatning av laksemilliardene. Men havbrukskommunene var imot fordi grunnrenteskatt går til staten og ikke direkte i kommunekassene.

I en til tider vill krangel, ble by satt opp mot land og det ble hevdet at «Oslo» beriket seg selv. En av laksemilliardærene sa til Dagens Næringsliv at «vi har bodd i en krigssone siden Erna Solberg kom til makten.»

Havbrukskommunene skrev sammen med næringen en rekke høringsbrev til regjeringen der de protesterte mot grunnrenteskatten.

Og de lyktes. Regjeringens vil nå heller innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo fisk. Dette skal gi rundt 500 millioner kroner i inntekter til havbrukskommunene. En grunnrenteskatt ville gitt anslagsvis 7 milliarder kroner til stat og kommuner.

Det er altså ikke rart sjømatnæringen er fornøyd. Men hva med kommunene?

Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier til NTB at dette ikke kommer til å gå gjennom i Stortinget. Også Sp er skeptisk. De er imot at en større andel av inntektene fra auksjoner av konsesjoner skal gå til staten.

Men hovedproblemet er ikke det. Kommunene skal rett nok ha en god del. Men her er potensialet for skatt så stort, at mer bør tilfalle fellesskapet.

Det verste med forslaget er at man ikke går for en grunnrenteskatt. Da ville vi fått en mye større pott som kunne fordeles mellom regioner og kommuner.

Det er mye bedre enn en produksjonsavgift som må betales også i dårlige tider. For en grunnrenteskatt betales bare når bedriftene går med overskudd. Når næringen likevel er for, er det fordi det er snakk om mye mindre penger.

Alle vi andre er enige i at laksemilliardærer skal skatte klekkelig av de lukrative konsesjonene de har fått kastet etter seg i norske fjorder. Da må vi klare å finne en løsning.

Men å gå i allianse med en næring som kjemper for mindre skatt, det var altså ikke til hjelp.

Publisert: 14.05.20 kl. 11:26

