STATUESTRID: – Uten Winston Churchill ville dagens norske bysentra vært tildekket med digre monumenter av Adolf Hitler – eller kanskje noen av de sovjetiske storkarene. Har dagens selvutnevnte ryddegjeng tenkt over det, spør forfatteren av innlegget. Foto: Asbjørn Svarstad

Debatt

Statue-jævlene

Det er igjen blitt populært å kaste med statuer av folk som ikke passer inn i dagens verdensbilde.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ASBJØRN SVARSTAD, skribent og journalist

Da Muren falt, begynte jeg å plukke med meg noen av de millionene med Lenin-hoder, som ble frembudt på alle loppemarkeder for en slikk og ingenting. Og før jeg visste ordet av det, var gjengen med diktatorer blitt betydelig.

De første var små, men etter hvert ble de større og større. Og etter hvert som ryktet om de mange hodene bredde seg, kom det forbi folk og spurte om jeg ikke hadde lyst på ett til. En gang iblant ringte naboen min på og spurte om jeg ville kikke på en ekstra fet variant av Vladimir Iljitsj. Hun har i 30 år levd godt av å handle med gjenstander fra DDR og en gang i blant fikk hun overtalt meg til å hoste opp en hundrelapp eller mer – og her snakker vi om euro – selv om det er mange år siden jeg sverget på at asylmottaket egentlig er permanent nedlagt.

Handlerne på loppemarkedene i Krakow, Wroclaw og Berlin kommer alltid snikende for å vise frem et ekstra godt eksemplar – eller slå av en prat om Lenin-hoder.

les også Flere sammenstøt mellom London-politi og demonstranter søndag

Helt galt gikk det imidlertid da en kremmer i Oslo plutselig dro fram en diger eske, hvor det utenpå sto skrevet «Adolfs hode». Etter at han hadde narret den på meg – med en riktig god historie om hvor bysten egentlig kom fra – så slo jeg til. Først ute på gata, ble jeg klar over at dette kanskje ikke hadde vært mitt livs lureste avgjørelse. Jeg kom til å tenke på hva señora ville mene – og fikk den enorme bronsegreia til Berlin før hun oppdaget hvordan jeg hadde svidd av noen tusen kroner.

Til slutt var giganten i hus og lettet var jeg, helt til den dagen jeg omsider hadde fått fatt i rørleggeren. Han kom inn, kikket på onkel Adolf i hylla, snudde på hælene og marsjerte vekk uten å si et ord. I all min uendelige visdom, løp jeg etter og forsøkte å forklare mannen at det også sto over 100 Lenin-hoder i leiligheten. Han sendte meg ytterligere et himmelfallende blikk og var vekk.

Siden den gangen, husket jeg å slenge en sekk over «der Führer», hver gang det skulle komme håndverkere til gards. Og til slutt ble sekken en permanenttilstand, helt til jeg fikk besøk av en kar som var i gang med å bygge opp et krigsmuseum i høybunkeren bak Anhalter Bahnhof. Jeg forklarte ham at det forbannede hodet var blitt anskaffet fordi jeg trengte det som modell for noen illustrasjoner, men at det ellers bare utgjorde et stort problem – og var en evig kilde til misforståelser. (For ikke å glemme den polske vaskekonas høylytte besvergelser, da hun en gang i uka sto og brukte munn over å måtte pusse støv av «akkurat han jævelen der».)

Det endte med at vi ble enige om permanent museumsplass for Adolf, og lykken var stor da jeg omsider kunne bære ham ut. Nå er han blitt reprodusert i mange eksemplarer – og utgjør den delen av utstillinga hvor Hitler-hodene ligger knust bortover gata.

ATTRAKSJON: – Småbyen Druskininkai sør for Litauens hovedstad Vilnius har gjort alle de kommunistiske despotene til sentrum for en diger park, skriver forfatteren. Foto: Asbjørn Svarstad.

Småbyen Druskininkai sør for Vilnius har gjort alle de kommunistiske despotene til sentrum for en diger park, der det på 20 mål er samlet små og store Leniner og Staliner – og andre - fra over alt i Øst-Europa og det tidligere Sovjet. Lenin snakker med Marx, Lenin diskuterer med Engels, Lenin holder hodet i hånden og leser bok, Lenin hilser med lua. I en lysning står han seks meter høy og gestikulerer mot de mange gjestene. Tidligere hilste han reisende velkommen på jernbanestasjonen i hovedstaden Vilnius. Høyre tommel mangler – visst nok fordi den rett etter Murenes fall ble skåret av og sendt til en dollarbetalende suvenirjeger i USA.

I Norge har vi aldri brukt statuer som symboler for religiøs eller politisk beundring – enn si underkastelse.

Den av Churchill må betraktes som et uttrykk for stor takknemlighet – og i hans tilfelle snakker vi om Norges og Vest-Europas frihet siden 1945. Klart at fyren hadde mange sider som ikke er i orden – betraktet med dagens øyne og verdimål. Men det med friheten vår overskygger så til de grader alle de negative sidene at jeg faktisk ville ta det personlig om noen skulle finne på å sprenge ham i lufta – enn si kaste Winston på sjøen.

For uten Winston Churchill ville dagens norske bysentra vært tildekket med digre monumenter av Adolf Hitler og Vidkun Quisling – eller kanskje noen av de sovjetiske storkarene.

Har dagens selvutnevnte ryddegjeng tenkt over det?

– –

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengitt her med tillatelse.)

Publisert: 11.06.20 kl. 14:06 Oppdatert: 11.06.20 kl. 14:23

Fra andre aviser