SVARER STATSRÅDEN: – Arbeidsministeren, som i dag innstendig ber vennene sine om ikke å tulle med 1. mai, sitter i en regjering som i sin plattform anerkjenner det uorganiserte arbeidsliv, skriver Aps Arild Grande. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Du lurer ikke arbeidsfolk, Røe Isaksen!

Det er fint å høre at arbeidsminister Røe Isaksen ikke har tenkt til å tulle med 1. mai i år, men det krever langt mer enn fine ord og oppgjør med egen dårskap om arbeidsfolk skal få tryggheten de trenger.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARILD GRANDE, stortingsrepresentant (Ap)

For mens regjeringen holder vakre taler om fellesskap og trepartssamarbeid styrer de Norge i motsatt retning. Fellesskapet er under angrep fra høyresiden, høyreregjeringen bryr seg ikke om at svært mange arbeidstakere har dårlige lønns- og arbeidsvilkår, og hver dag prøver de å svekke fagbevegelsens betydning.

Dette prøver Røe Isaksen å gjemme bort. Han skjønner at Høyre taper valg dersom arbeidsliv blir en politisk kamparena. Om hans «hyllest» kommer av strategiske grunner, om han prøver å lure folk eller gjør dette fordi Høyre er i en ideologisk identitetskrise, vet jeg ikke. Kanskje er det en kombinasjon. På vegne av arbeidere over hele landet, kan jeg love regjeringen dette: vi skal gjøre det vi kan for å avsløre Høyres forsøk på lureri, og vi skal fortsette kampen for et anstendig arbeidsliv for alle.

les også Torbjørn Røe Isaksen: – Ikke tull med 1. mai

Arbeidsministeren, som i dag innstendig ber vennene sine om ikke å tulle med 1. mai (for vi får tro det er de han snakker til, vi andre trenger ingen slik påminnelse), sitter i en regjering som i sin plattform anerkjenner det uorganiserte arbeidsliv. Samme regjering som har svekket stillingsvernet og åpnet opp for mer midlertidighet, som sier nei til norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolkene våre og pensjon fra første krone for alle, og som har sverget på at rett medisin er å bruke fellesskapets penger på skattekutt til de rikeste, fremfor å løfte folk med vanlige inntekter og vår felles velferd.

Røe Isaksen viser i kronikken sin at han har lest historie om arbeiderbevegelsens kamper opp gjennom tidene, de kampene som har gitt oss de rettighetene og det velferdssamfunnet vi har i dag. Problemet for Høyre er at de har stått på gal side i alle disse kampene. Det blottlegger derfor arbeidsministerens totalt mangel på forståelse for hva 1. mai og det organiserte arbeidsliv handler om.

Og i motsetning til det Røe Isaksen kanskje tror, er ikke arbeiderkamp historie. Kampene er ikke ferdig vunnet. Mange av de parolene du finner i det digitale toget i dag, og som har vært å se landet over de siste årene, har handlet om kampen mot den politikken hans regjering fører. En politikk som svekker, ikke styrker folks rettigheter i arbeidslivet. Som svekker, ikke styrker, et felles velferdssamfunn som sørger for trygghet for helse og arbeid for alle.

les også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen: Vi skal være Norge i morgen også

Samme dag som arbeidsministeren skriver sin festtale om 1. mai i VG, kan vi lese i samme avis at politiet henlegger en sak om alvorlig arbeidslivskriminalitet. Ikke fordi de mangler bevis , men fordi de mangler ressurser! Nettopp fordi Røe Isaksen, regjeringen og Frp har nedprioritert denne kampen i en årrekke.

Det er tøffe tider i Norge nå. Vi har rekordhøy ledighet, og arbeidsfolk og bedrifter kjemper side om side for å holde seg flytende. Fellesskapet som nå bærer oss gjennom krisa er blitt angrepet over flere år av høyreregjeringen. Velferdstjenestene er gradvis utarmet og privatisert, og fagbevegelsens innflytelse er blitt forsøkt svekket.

Det er vanlige arbeidsfolk som holder samfunnet i gang, i fronten mot sykdommen på sykehusene, sykehjemmene, ambulansene og resten av helsevesenet. Og i butikkene for at vi skal ha tilgang til nødvendig utstyr og mat, i transport, i barnehager og skoler, i politi og brannvern, i renhold, renovasjon og mange andre bransjer.

Så her kommer en melding til arbeidsministeren: Et trygt, anstendig arbeidsliv kommer ikke av seg sjøl. Det krever politisk vilje og handlekraft, begge deler har dessverre vært total mangelvare hos Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen.

Fremfor festtaler må regjeringen endre kurs og huske hva vi alle lente oss på når krisa kom, nemlig en sterk velferdsstat og et sterkt fellesskap, holdt oppe av arbeidsfolk som ikke trenger å bli minnet om at 1. mai ikke er tull.

Publisert: 01.05.20 kl. 17:28

Fra andre aviser