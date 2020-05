Kommentar

Coronatest for Merkel og Trump

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Nesten en av tre som er smittet av coronaviruset bor i USA og over 66.000 amerikanere er døde. Hvorfor er covid-19 mye dødeligere i USA enn i Tyskland?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den amerikanske befolkningen er om lag fire ganger større enn den tyske, men USA har ti ganger så mange dødsfall. New York har en tiendedel av Tysklands befolkning, men over 17.000 dødsfall. Tyskland har mistet over 6800 liv i epidemien.

Det er en bemerkelsesverdig forskjell på hvordan supermakten USA og Europas sterkeste nasjon har håndtert coronakrisen. Angela Merkel og Donald Trump er to svært ulike ledere og i krisen er forskjellene bare blitt enda tydeligere.

I et intervju med Fox News denne sist uke roste Trumps seniorrådgiver og svigersønn, Jared Kushner, den krisehåndtering han selv har vært med på å lede: -Dette er en stor suksesshistorie som jeg synes trenger å bli fortalt.

les også Tyskland løsner på corona-restriksjonene

Fiasko er en mer presis beskrivelse. USA bruker mer på helse per innbygger enn noen annen rik nasjon, og nesten dobbelt så mye som Tyskland, ifølge Peterson-KFFs beregninger. Når det gjelder ekspertise, forskning og ressurser burde USA hatt de beste forutsetninger for å håndtere en alvorlig trussel mot folkehelsen. I stedet er USA på en forferdelig verdenstopp, med en tredjedel av de smittede og en fjerdedel av dødsfallene.

I de første kritiske uker av pandemien kom ikke USA i gang med omfattende testing for smitte. Amerikanske leger og sykepleiere gjorde en heroisk innsats, men helsevesenet i storbyer som New York ble fullstendig overbelastet av det store antallet alvorlig syke. Særlig i den første fase var det en kritisk mangel på alt fra verneutstyr til respiratorer i store deler av USA. Det har blitt bedre. I dag tester USA flere enn noen andre land, selv om de bare er på en beskjeden 41. plass i forhold til antallet innbyggere.

les også Dødens sykehjem i USA: «En katastrofe som bare ventet på å eksplodere»

Italia, Frankrike, Storbritannia og Spania har fortsatt langt høyere dødstall enn USA, når en tar folketallet i betraktning. Men Tyskland er et vesentlig unntak blant de store vestlige landene. Mange er smittet, om lag 165.000, men antallet døde er langt lavere enn i andre stormakter.

Det er flere årsaker til dette. Tyskland har et meget velfungerende helsevesen. Når smitte først ble registrert, hadde tyskerne testutstyr nok ved laboratorier landet over. Tyskland kom tidlig i gang med omfattende testing, som gjorde det mulig å identifisere og isolerte smittede. Uten å bli overbelastet klarte helsevesenet å sørge for at syke fikk tidlig og god behandling. Det reddet liv.

les også Virus- og tillitskrise

18. mars talte forbundskansler Angela Merkel til nasjonen. Hun var vært forbundskansler siden 2005, men bare med unntak for de årlige nyttårstalene har hun ikke tidligere henvendt seg direkte til det tyske folk. Så var også anledningen spesiell. – Dette er alvorlig, sa Merkel. Landet ikke hadde stått foran en større utfordring siden andre verdenskrig, sa hun.

Merkel talte empatisk. Hun anklaget ingen og skrøt ikke av sin egen innsats. Det står i skarp kontrast til president Donald Trump som har brukte en stor del av sine nesten daglige pressekonferanser til å fremheve seg selv, fraskrive seg ansvar og hetse medier.

-Jeg tar ikke ansvar, svarte presidenten 13. mars da han ble spurt om mangelen på tester.

les også Trump ut mot Sverige

Trumps problem er at han i flere uker bagatelliserte trusselen og sa at situasjonen var under kontroll, til tross for at han i januar og februar flere ganger i daglige sikkerhetsbriefinger.skal ha blitt varslet om faren.

Merkel er som vitenskapskvinne opptatt av forskning og fakta. Trump vedgår at han ikke er en doktor, men det avholder ham ikke fra å komme med medisinske råd som i beste fall ikke virker og verste fall er farlige.

Meningsmålinger viser at oppslutningen om Merkel og kristeligdemokratene har vokst raskt under krisen, mens Trump i beste fall står på stedet hvil. 64 prosent av tyskerne sier Merkel gjør en god jobb i en ARD-måling, mens bare 43.3 prosent sier det samme om Trump, ifølge FiveThirtyEights gjennomsnitt av målinger. Det er som før coronakrisen. Merkels parti har gått frem over ti prosent i coronakrisen og har støtte fra nesten fire av ti tyskere.

les også Trump om væpnede demonstranter: Gode folk, men de er sinte

Merkel og Trump har noe til felles. Begge har fått høre at de reagerte for sent mot viruset. I dag møter begge intern kritikk når de vil gjenåpne samfunnet. Merkel fordi hun er i overkant forsiktig, Trump fordi han oppfordrer til å «frigjøre» delstater.

Trump bruker det isolasjonistiske slagordet Amerika først. I denne krisen er det blitt sørgelig tydelig at USA har forlatt sitt globale lederskap. Men da Merkel talte til nasjonen 18. mars, ble det lagt merke til at hun ikke nevnte EUs rolle eller solidaritet med andre europeiske land.

Hun satte Tyskland først. Men i april tok Merkel til orde for å styrke det europeiske samarbeid i krisen. I det lange løp kan Tyskland bare gjøre det godt hvis det går bra med Europa, sa hun.

Pandemien er den største krise i etterkrigstiden. Og ikke bare for nasjonalstatene. Internasjonalt samarbeid, viktige institusjoner og vestlig samhold er i fare.

Publisert: 04.05.20 kl. 09:38

Les også

Fra andre aviser