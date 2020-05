Kommentar

Bare kjeft å få for plaget Boris - som ikke vil gjenåpne

Av Yngve Kvistad

TILBAKE I MANESJEN: Onsdag møtte statsminister Boris Johnson for første gang sin nye opponent, Labour-leder Sir Keir Starmer, under spørretimen i underhuset. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor / X80001

Britene er glade for at Boris Johnson overlevde corona-angrepet, og at han er tilbake ved tømmene. Men viruset fortsetter å plage ham.

Ikke nok med at Labours nyvalgte leder, Sir Keir Starmer, har tatt av hanskene og begynt å konfrontere statsministeren med regjeringens tafatthet da pandemien traff Storbritannia. I tillegg kritiseres Johnson åpent av høyresiden i eget parti for ikke å ha en klar gjenåpnings-strategi.

«Boris Johnsons største trussel er ikke Labour, men hans egne», skrev den konservative avisen The Daily Telegraph på kommentarplass nylig.

Da de to partitoppene møttes for første gang i respektive nye roller under spørretimen i underhuset onsdag, var det en påfallende ukomfortabel Boris som slet med å parere den tidligere sjefen for påtalemakten i England og Wales.

Det er et skremmende faktum at de britiske corona-dødstallene nå er høyest i Europa, og nest høyest i verden. Det såkalte R-tallet har gått opp igjen det siste døgnet etter nye utbrudd på pleiehjem.

Torsdag kveld varslet utenriksminister Dominic Raab at det ikke blir noen lettelser i de strenge coronatiltakene. Også det får Boris kjeft for. Tunge kanoner i britisk næringsliv mener nedstengningen er for omfattende og altfor kostbar.

Torsdag kom det også nye og forverrede prognoser for landets økonomiske utvikling. De er allerede rødmerket av sentralbanken og finansdepartementet på grunn av brexit. Nedgangen i BNP fremskrives til 14 prosent allerede i år, ifølge Bank of England.

Etter den store lekkasjesaken i The Sunday Times, hvor interne kilder bekreftet at statsministeren ikke tok coronatrusselen alvorlig og i stedet prioriterte landstedet og tur med kjæresten fremfor å delta på krisemøter, er det opplagt vanskelig for Johnson å påberope seg troverdighet i spørsmålet om beredskap.

Starmer trengte i så måte ikke fremføre noen kritikk av regjeringen. Alt han gjorde var å stille spørsmål. Kritikken ga seg selv.

At regjeringen praktisk talt brøt sammen da Boris Johnson ble syk, synliggjorde dessuten at hans unge ministre også er uerfarne ministre. Som den tradisjonelt Tory-tro avisen The Telegraph nylig kommenterte, har ingen av statsrådene noen annen maktbase enn Johnson selv. De er medlemmer av hans kabinett fordi han har plassert dem der. Det har sikret ham lojalitet, men også gjort regjeringen sårbar.

Statsministerens plager ble ikke bedre av Telegraphs avsløringer tirsdag. Da kunne avisen fortelle om regjeringens smittevernekspert, professor Neil Ferguson, som heller enn å følge egne befalinger om at folk måtte holde seg hjemme, hadde hatt hemmelige stevnemøter med en gift kvinne.

Over 30 000 har mistet livet som følge av coronaviruset på de britiske øyer. Undersøkelser er i gang for å granske hvordan og hvorfor det kunne skje.

Noen enkeltårsak finnes neppe. Snarere handler det om et sammenfall av flere omstendigheter. Mye koker ned til hvor dårlig Storbritannia var rustet til å møte en pandemi. Dels fordi politisk ledelse sviktet, ikke bare da helvete brøt løs, men har gjort det i mange år.

Lederartikkelen i den konservative storavisen The Times peker i så måte på kontinuerlige budsjettkutt innen offentlig sektor, nedskjæringer i NHS, det nasjonale helsevesenet og sulteforing av relevante instanser som må trå til i en beredskapssituasjon. Den «nye» Boris liker ikke å bli minnet om hvordan han, før han selv ble syk, skal ha forsøkt å delprivatisere NHS.

I tillegg fremholder avisen en vedvarende sosialpolitisk krise, som har medført at mange mennesker, ikke minst eldre, er blitt stuet sammen i hjem med dårlig standard.

Den uhyggelige statistikken forteller at et land som utgjør mindre enn én prosent av verdens befolkning alene står for nesten 12 prosent av bekreftede coronadødsfall.

I relativ målestokk ser det litt «penere» ut, i den forstand at Belgia, Spania og Italia – i den rekkefølgen – har en høyere mortalitet per million innbyggere enn Storbritannia.

Men her er det mørketall, ettersom mange land kun innrapporterer coronadødsfall som har funnet sted på sykehus, institusjoner eller personer som har avlagt positiv prøve.

Ifølge The Times er det mer sannsynlige antallet coronadøde i Storbritannia rundt 55 000. Enda flere hvis man regner med alle dem som dør av andre sykdommer hvor covid-19 har forverret tilstanden, eller coronaviruset har påvirket behandlingssituasjonen.

Samtidig slår den ene modellen den andre i hjel. Siden folketallet på De britiske øyer er ti prosent høyere enn i Italia, burde det være ti prosent flere døde. Det er det ikke. Italia har også en større andel eldre enn Storbritannia. Det speiles heller ikke.

Til syvende og sist blir forholdstall, letalitet og dødsrate likevel bare en semantisk øvelse. Det er kun én måte å telle dødsfall på, og den er like brutal for alle.

Som Times-kommentator Matt Chorley betimelig minner om spiller det liten rolle om et land har flest eller nest flest døde: Å ha det verst er bare marginalt verre enn å ha det fryktelig.

Publisert: 07.05.20 kl. 19:29

