KRITISK TIL RUSSEN: – All den harde jobbingen mot et likestilt samfunn svekkes av denne ukulturen, med russe-låtene og vekt-fokus. Jeg kommer ikke til å synge med på disse sangene og det bør virkelig ingen andre heller, skriver Oda Wiik, som selv er russ denne våren.

Debatt

«25 under 25»: – Har det klikka for denne generasjonen?

Russebusser som ikke vil ha med jenter som veier over 60 kilo. Groteske russelåter som undertrykker jenter. Er det kun litt alkohol og en russedress som skal til for at det skal være fullstendig greit å seksuelt trakassere jenter?

ODA WIIK (18), russ denne våren

«Feite damer gjør meg forbanna». «Alle damene sprer ben». «Er du feit så blir det farlig». «Må finne en chick som er litt grisete og slem, og jeg gir hun noen striper før jeg tar hun med meg hjem.»

Dette er noen få av strofene du finner i sangene til Soppgirobygget. Soppgirobygget er en av de mest kjente russe-artistene i 2020, og har til og med vært på topplisten til VG i hele 21 uker! Hans sanger blir sunget like høyt av gutter som jenter. I sangene blir jenter fremstilt som objekter, der det er om å gjøre å være tynn og pen. Damer som ikke er tynne blir trakassert og indirekte truet i sangene.

I dag kan vi også lese om russebusser som ikke vil ha med jenter som veier mer enn 60 kilo. Noen forteller at det settes ut vekt utenfor busser der jenter over 60 kilo ikke kommer inn. Det sendes ut skjema til ivrige jenter som vil rulle, der vekt, seksuell erfaring og aktivitet settes i fokus.

Har det klikka for denne generasjonen?

De siste årene har vi sett en sterk feministbølge blant både unge, eldre, kvinner og menn. Det har nesten blitt en trend å være feminist i dagens samfunn. Sterke og politiske meninger verdsettes og ses på som noe kult blant oss unge, uansett om man er gutt eller jente.

Men dessverre er det en ukultur som gjør at alle disse skrittene i riktig retning tar en helomvending. En ukultur som får jenter til undertrykke seg selv i frykt om å «ikke passe inn».

En ukultur som egentlig skal handle om feiring av 13-års skolegang. Nemlig russetiden eller mer presist russe-låter.

For, hvor ble det av likestillingen? Og hvorfor er unge jenter med på å undertrykke seg selv gjennom disse groteske sangene? Er det kun litt alkohol og en russedress som skal til for at det skal være fullstendig greit å seksuelt trakassere jenter?

Russetiden skal være en tid som dreier seg om inkludering, noe mange av disse sangene spytter på. Sangene sammenligner overvektige jenter nærmest med dyr. Jeg lurer noe inderlig på om de koser seg og føler på inkludering under russetiden, når disse sangene blir sunget på repeat.

Disse uttalelsene om «feite damer» dukker ikke bare opp i sangene til guttebussene sine sanger, men også i jentebussers låter. De undertrykker faktisk seg selv, og betaler for det i samme slengen?

Derimot har jeg aldri opplevd at jenter undertrykker gutter i sangene sine, men å undertrykke seg selv, det gjør de. Jeg vet selv om en jentegruppe som bestilte en russelåt der de ønsket en «Girl Power»-sang, da de fikk som svar at dette var «for homo».

De fikk i stedet en sang der det ble sunget om «feite damer». Man kan derfor lure på om denne «trenden» skapes av russen selv eller faktisk av de som selger inn russetiden til oss unge.

Sangene forsvares ved å si at det er blitt en såkalt «trend» å undertrykke jenter i russelåter. Det er tydeligvis bare ment som noe morsomt. Men hvorfor skal man tulle med noe slikt i en kultur der voldtekter og undertrykking faktisk skjer?

Mener vi virkelig at det er rett å svare på disse problemene ved å tulle med seksuell trakassering i russelåter?

All den harde jobbingen mot et likestilt samfunn svekkes av disse russe-låtene.

Russe-artister tar sakte men sikkert over topplistene og blir avspilt av alle aldre. Holdningsendring går begge veier, og i dette tilfellet vil de være med på å endre synet på jenter mot en negativ retning.

Jeg vet om gutter i 9-10 årsalderen som forguder russe-låter. De synger for full hals. Hvor sunt er dette? Nå er det nok av disse sangene som opphøyer guttene mens de undertrykker jentene langt nedi grøfta.

Jeg er utrolig stolt av å være jente og vi jenter fortjener respekt uansett utseende, vekt eller kroppsfasong! Jeg kommer ikke til å synge med på disse sangene og det bør virkelig ingen andre heller!

