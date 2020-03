Foto: Roar Hagen

Kommentar

La ungdommen jobbe

Noen problemer skaper vi jommen selv. Når det nå blir stadig vanskeligere for ungdom å få sommerjobb, gjør vi både de unge og samfunnet en gedigen bjørnetjeneste.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

les også KOMMENTAR: Fanget i sitt eget garn

Alle husker vi de første ordentlige pengene vi tjente. Den gode følelsen av ansvar, frihet og stolthet som kommer med det å kunne leve av eget arbeid. Å tjene penger gir som regel mersmak. Det er en følelse som gjør de aller fleste motivert til å jobbe mer, men som også gir et realistisk bilde av hvor pengene kommer fra, og det er ikke fra trær.

Ikke få foreldre har opplevd mirakler når de håpefulle får sin første jobb. Den bortskjemte ungdommen som knapt er i stand til å bære tallerkenen sin fra stua til oppvaskmaskinen, viser seg plutselig å være både arbeidsom, tjenestevillig og høflig. Hvem hadde trodd?

Dessverre er det mange unge som sliter med å få en sommerjobb. Nå varsler bransjeorganisasjonen Virke at det vil bli enda vanskeligere for unge å få sommerjobb. Norske bedrifter vil ansette færre sommervikarer i år enn før, og færre unge vil lykkes i å få sommerjobb, uttaler de til NRK. Det er en nedadgående trend som har vedvart en stund. Ungdommer forteller at de søker og søker. Ofte får de ikke en gang svar på søknaden de sender inn. Mange er avhengig av kjennskap og kontakter for å få en fot innenfor arbeidslivet.

Mange unge går rundt og leverer søknader, men får ikke jobb. Det er en usunn og unødvendig utvikling, skriver VGs kommentator. Foto: Annemor Larsen

les også KOMMENTAR: Jo, det finnes faktisk en vaksine mot influensere

Om skolen er det beste stedet for å tilegne seg kunnskap, er arbeidslivet den beste skole for å lære og forstå hvordan man oppfører seg i samfunnet. Her må du forholde deg til ulike mennesker, om du liker dem eller ei. Uvaner og nykker er det bare å få filt bort først som sist. Og du må stå opp om morran.

Min første skikkelige sommerjobb var på en fiskefabrikk. Den formelle kompetansen, å filetere og pakke fisk, har jeg strengt tatt hatt begrenset nytte av senere i livet. Men for en verdi det har hatt å være en del av miljøet på en industriarbeidsplass. Ikke minst for oss som bruker mesteparten av dagen ved et skrivebord. Og du setter definitivt mer pris på hundrelappen når du vet hva den har kostet deg av slit og arbeidsinnsats.

Årsaken til at stadig færre bedrifter ansetter sommervikarer, er sammensatt. Det blir stadig færre manuelle yrker. Digitalisering fjerner mange rutineoppgaver som før måtte gjøres. Samtidig sliter handelsnæringen, og de utfordres i tillegg av økende netthandel. Mange har tradisjonelt fått sin første jobb i en butikk.

les også KOMMENTAR: Næringslivets balansekunst

I mange bedrifter skjæres det ned på unødvendige kostnader, og det oppleves som ekstraarbeid og «prakk» å ansette ungdom. Sånn blir utviklingen også en ond sirkel. Selv om det for hver enkelt bedrift er fornuftig og uproblematisk, er dette helt «høl i hue» for samfunnet vårt.

For klager vi ikke på at ungdommen er lat og bortskjemt? Vi er alvorlig bekymret for at flere unge havner helt utenfor arbeidslivet. Som aldri får kjenne på den deilige følelsen av mestring, fellesskap og det å tjene sine egne penger. Vi gjør det iallefall ikke enklere for dem.

Oslo kommune satser mye på å gi ungdom jobb. Her er det også et viktig integreringstiltak. For ungdom som vokser opp i lavinntekstfamilier, har de ekstra kronene stor betydning. Det har vært betydelig oppmerksomhet på den uheldige utviklingen der unge blir rekruttert til narkosalg og kriminalitet.

- Hvordan du tjener den første hundrelappen, er helt avgjørende, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Men like lite som vi kan leve av statlige arbeidsplasser, kan vi lene oss på kommunale tiltaksplasser.

Å gi ungdom sommerjobb burde være et samfunnsansvar for alle, offentlige og private, bedrifter så vel som store foretak. Selv om det koster litt ekstra nå, gjør vi samfunnet en stor tjeneste på sikt. Hvem vil være med på dugnaden?

Publisert: 02.03.20 kl. 08:21

Les også

Fra andre aviser