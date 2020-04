FARLIG RETORIKK: – Vi kan ikke alltid gå etter hat- og fryktretorikk med straffeloven. Likefullt kan retorikken være både fremmedfiendtlig og stigmatiserende og farlig, skriver Ervin Kohn. Foto: Stian Lysberg Solum

På tide med retorikksjekk

Faktasjekksiden faktisk.no bør utvide redaksjonen eller etablere en ny side under navnet retorikksjekk.no.

ERVIN KOHN, nestleder i Antirasistisk Senter

Svaret på fryktskapende retorikk, eller stigmatiserende retorikk, eller rasistisk, eller antisemittisk retorikk, eller xenofobisk retorikk, eller demoniserende retorikk er ikke alltid anmeldelse, påtale og eventuell frifinnelse/domfellelse. Vi kan ikke alltid gå etter slik retorikk med straffeloven.

I mange tilfeller vil det ikke føre frem, og i mange tilfeller vil ikke uttalelsene rammes av straffeloven. Likefullt kan retorikken være både fremmedfiendtlig og stigmatiserende og farlig.

Farlig, fordi det begynner alltid med retorikken. Vi er naturligvis opptatt av å forhindre vold og terror. Vi er litt mindre opptatt av å forhindre trakassering. Og enda mindre opptatt av å forhindre stigmatisering og fremmedgjøring. Når slikt blir påtalt havner man ikke rent sjelden i ytringsfrihetsdebatter.

Det er ikke stor uenighet om at ideologisk vold og terror har et oppmarsområde som er hatefull retorikk. Denne bygger i sin tur på fordomsfull retorikk, som baserer sin eksistensberettigelse på fryktretorikk. Fortellingen om at du har noe å frykte.

I århundrer har det vært «jøden». Ingen konkret jøde eller jødisk gruppe, men forestillingen om «jøden». I mellomkrigstiden drev Bondepartiet valgkamp mot Arbeiderpartiet og laget fryktbilder av «jødebolsjevismen». I samme kamp mot Høire skremte man med «jødekapitalismen». Forestillingen om «jøden» kunne fylles med alt som var skremmende; kommunismen, revolusjon, kapitalismen, moderniteten, industrialismen, og mye mer.

Forestillingen om «jøden» har vært god å ha i Europa i to tusen år. Helt uavhengig av hvor mange jøder som har bodd i det enkelte land. Rundt 1905 var forestillingen om «jøden» god å ha da vi skulle bygg opp det «norske» ifm løsrivelsen fra Sverige. Den gang var «jøden» selve antitesen på det norske. På den tiden bodde det bare non få hundre jøder i landet.

«Jøden» som «den andre», den farlige, figurerer i vår del av verden stort sett på høyreradikale og høyreekstreme miljøer, især på nettet. Muslimen som den «den andre», den farlige, har derimot blitt en langt mer anvendelig og alminnelig forestilling i den rådende offentlige debatten. Denne forestillingen er blitt så alminneliggjort at jeg opplever det som uhyggelig.

For noen uker siden, før coronakrisen, deltok jeg på et seminar ved UiO der dekan Frode Helland presenterte sin bok «Rasismens retorikk» for et fullsatt seminarrrom. Det uhyggelige var det ensidige omdreiningspunkt alle spørsmålene hadde. Det gikk på angsten for ikke å kunne kritisere islam. Vi ser dette også i mange andre sammenhenger, i både avisenes spalter og i sosiale medier Nei, det er ikke vanskelig å gjenkjenne når muslimhets maskerer seg som islamkritikk. Nei, muslimer har ingen religiøs forpliktelse til å hate jøder. Nei, muslimer har ingen religiøs rett til å lyve, verken for muslimer eller ikke-muslimer. Nei, det er en fortegnelse å sette opp islam som en krigersk religion mot kristendommen som en kjærlighetsreligion. Begge religioner brukes og misbrukes til begge deler.

Nylig ble en informasjonsplakat spredt av organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge». Selve navnet på organisasjonen bør få varsellampene til å gløde. Hva i all verden betyr det at Norge «islamiseres»? Kjøttfri mandag? Vegansk tirsdag? Prisøkning på svinekjøtt? Grønnfargen på den nye VY-logoen? Eller at alle må vaske hendene etter å ha vært på do?

På plakaten står det, i versaler, over en grotesk og demoniserende strektegning av profeten Muhammed: «Møt opp og lær hva som motiverer voldelige muslimer.»

Like lite som det er lett å få grep om hva «islamisering av Norge» betyr, er det å forstå hva «shariafritt» betyr. Betyr det at det er påbudt å drikke alkohol? Påbudt å dikke alkohol for muslime?

De fleste dykker nok ikke ned i plakatens tekst på en slik måte. De fleste beholder bare de mentale bildene som assosiasjonene skaper, og går videre. Det er retorikkens kraft. Og hvilke mentale bilder og assosiasjoner har avsender ment å skape? Frykt. Frykt for «muslimen». Det som er mest synlig og iøyenfallende er en stor tegning av en zombielignende, demonisk, skikkelse med ordene «voldelige muslimer». Muslimer er voldelige, eller er disponert for vold, fordi profeten deres er demonisk og et «dårlig forbilde», som det står.

Man kan godt diskutere hvorvidt plakaten rammes av straffeloven eller ikke. Man kan godt diskutere hvorvidt plakaten beskyttes av ytringsfriheten eller ikke. Uomtvistelig er det imidlertid at plakaten er ment å stigmatisere og islam.

Uomtvistelig er det imidlertid at plakaten ikke er religionskritikk. Den bidrar til å skape frykt. Den forteller deg at du har noe å frykte. Og dette «noe» er sharia, islam og muslimer.

Når først frykten har satt seg er det lett å fôre fordommene. Hatet er neste stadium. Som bare rammer de få. Vi minnes Benjamin Hermansen (2001), Arve Beheim Karlsen (1999), skuddene mot synagogen i Oslo (2006), Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (2019) og Utøya (2011).

