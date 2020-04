Kommentar

Stilleste uke i Jerusalem

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

I disse dager markerer jødene pesach, befrielsen fra Faraos fangenskap. Da den siste av ti landeplager rammet Egypt ble israelittene spart. Moses og hans folk kunne starte på den lange vandringen mot det lovede land.

Flere tusen år senere herjer en ny landeplage. I motsetning til fortellingen i 2. Mosebok skiller ikke denne landeplagen mellom mennesker av ulik tro eller etnisitet. Pandemien rammer alle.

I Jerusalem står tre store religiøse høytider for døren. Normalt er det alt annet enn stille i den hellige byen ved store religiøse høytider. Nå må den jødiske pesach, den kristne påske og muslimenes ramadan markeres på nye og fremmede måter.

Israel har innført strenge tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. Synagoger, kirker og moskeer har stengt dørene. Pilegrimer og turister holder seg hjemme. Ingen har opplevd at det har vært like stille ved de hellige steder som nå.

Å gå inn i de trange brosteinsgatene i Jerusalems gamle by er som å være på oppdagelsesferd til de tre monoteistiske verdensreligionene. Jødene ber ved Klagemuren og muslimene i al-Aqsa moskeen like ved. De kristne går Via Dolorosa til Den hellige gravs kirke. Jerusalem er sentrum for både jødisk og kristen tro og anses som det tredje helligste sted i islam.

For katolikker og protestanter startet påskeuken med Palmesøndag. For den østlige ortodokse kirke og Midtøstens eldste kirkesamfunn starter påsken 12 april. Pesach feires fra 8 til 16 april, mens muslimenes fastemåned Ramadan innledes 23 april.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sagt at alle må holde seg hjemme i høytiden. Ingen må begi seg ut på reiser for å oppsøke familiesamlinger. Netanyahu sier den enkelte ikke har noe valg. Isolasjon skal hindre smittespredning.

-Det jeg har sagt om høytiden gjelder også for ikke-jødiske samfunn. Vi ønsker alle en velsignet høytid, men vi vil kreve at de følger de samme retningslinjene for å redde liv.

Jøder kan fortsatt be ved Klagemuren i disse dager, men bare ti om gangen. De må stå minst to meter fra hverandre. Kristne samfunn i Jerusalem har søkt om å få holde TV-sendte messer med inntil ti personer tilstede Langfredag og Påskedag. Den hellige gravs kirke fra 300-tallet har vært stengt de siste ukene.

Tradisjonelt innledes den kristne påsken på Palmesøndag med at titusener går fra Oljeberget til Gravkirken. Langfredag er det en prosesjon på Via Dolorosa som følger Jesu vei til korset. Normalt er det tettpakket av mennesker langs ruten. Kirkene fylles av troende fra hele verden..

Det er uvante tider også for Jerusalems muslimske befolkning. Al-Aqsa moskeen er stengt. Et begrenset antall kan be på den store plassen utenfor, men dette gjelder bare muslimer som bor i Gamlebyen..

Coronaviruset gjør ikke forskjell på folk, men noen grupper er mer utsatt enn andre. Halvparten av de smittede i Israel er ultraortokse jøder som utgjør vel ti prosent av befolkningen. De lever adskilt fra storsamfunnet, både fysisk og mentalt.

Journalist Anshel Pfeffer i den israelske avisen Haaretz har i en årrekke skrevet om det ultraortodokse samfunnet. Han mener denne gruppen er særlig utsatt i en pandemi på grunn av deres dype overbevisning om at de ikke kan lære noe nytt. De lytter ikke til myndighetenes coronaråd, bare sine egne religiøse ledere. De dyrker en myte om kontinuitet, at alt skal fortsette som før hvis de bare stenger seg ute fra det verdslige samfunn.

Den ultraortodokse forstaden til Tel Aviv, Bnei Brak, har 200 000 innbyggere. Her har en av tre testet positivt for corona. Landets ultraortodokse helseminister Yaakov Litzman (71) er selv blitt smittet.. Netanyahu har sendt hæren til Bnei Brak for å sørge for at innbyggerne overholder karantenen.

Det er over 8000 bekreftede tilfeller av corona i Israel. På Vestbredden forsøker palestinske myndigheter å bekjempe corona. Foreløpig er det meldt om 205 smittetilfeller. I Gaza er det bare registrert tolv. I et av verdens tettest befolkede områder er det verken ressurser eller utstyr til å møte denne trusselen. Det kan bli en katastrofe.

En ny landeplage holder en stor del av verdens befolkning i isolasjon og karantene. Og denne gang venter alle på å bli satt fri.

06.04.20

