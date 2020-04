Kommentar

Alt om beredskapen må frem

Av Hanne Skartveit

Regjeringen fortjener ros. Og den trenger kritikk. Derfor må alt frem i lyset når Erna Solberg og hennes folk nå skal granskes.

Etter store kriser er det vanlig å sette ned granskingskommisjoner. Det er bra. Det hjelper oss å forstå, både hvorfor noe fungerer bra, og hvorfor noe går galt.

Arbeidet med å sette sammen kommisjonen som skal granske myndighetenes håndtering av coronapandemien er allerede igang - lenge før krisen er over. Mandag møter statsministeren partiene i Stortinget for å diskutere hvordan prosessen skal legges opp. I utgangspunktet ser det ut til at det blir regjeringen som oppnevner, og som legger grunnlaget for hva som skal utredes.

Det hadde vært ryddigere om det var Stortinget som ga oppdraget, som en del av sin kontroll med den utøvende makten. Men nå ser store deler av opposisjonen ut til å akseptere at regjeringen gjør det, så lenge rammene og sammensetningen er gode nok.

Slik var det også etter 22.juli. Da var det den rødgrønne regjeringen, ikke Stortinget, som utnevnte det som ble omtalt som Gjørv-kommisjonen. Det ble likevel en usminket og ærlig rapport, takket være medlemmene i kommisjonen, med leder Alexandra Bech Gjørv i spissen.

En varslet krise

Vi må se det samme denne gangen - en faglig tung kommisjon med høy troverdighet. Og arbeidet må gå langt tilbake i tid. For beredskap handler ikke bare om å håndtere det som skjer når det skjer. Mest av alt handler det om å være forberedt.

Statsminister Erna Solberg har håndtert pandemien godt de siste ukene. Hun har evnet å få folk med seg, hun har skapt trygghet. Handlekraftig og rolig på samme tid. Alle målinger viser at hun har bred tillit. Folk stoler på Erna Solberg og hennes evne til å få oss gjennom krisen.

Samtidig er det viktig å huske at hun har sittet med ansvaret siden 2013. Hun gikk til valg med løfte om bedre beredskap. Frem til nylig hadde hennes regjering til og med en egen beredskapsminister, og en egen folkehelseminister.

Det er en varslet krise, det vi nå står midt oppe i. Både våre egne helsemyndigheter, og internasjonale organisasjoner, har hatt en pandemi øverst på sine lister over trusler gjennom mange år. Tidligere statsminister Kåre Willoch, som ledet arbeidet med utredningen «Et sårbart samfunn» fra år 2000, kalte det for «fredstidskriser».

Bjørn Guldvog

Willochs utredning er bare en av mange. Regjeringens skrivebordsskuffer er fulle av rapporter og utredninger om trusler og sårbarhet. Men de har ikke alltid blitt fulgt opp. Når det for eksempel mangler grunnleggende utstyr som munnbind, er det fordi noen ikke har sørget for at det finnes nok. Det er Helsedirektoratet som skal passe på at det finnes beredskapslagre for blant annet utstyr og materiell.

Sjefen der, helsedirektør Bjørn Guldvog, sa nylig i et portrettintervju med VG at “Hvis noen hadde spurt meg for et halvt år siden om dette kom til å skje, ville jeg svart at det var mulig, men ikke veldig sannsynlig.” Han snakket om coronaen som nettopp hadde kommet til Norge.

Helsedirektoratet har også ansvar for å planlegge og gjennomføre de årlige, nasjonale helseøvelsene. Ingen av disse øvelsene har de siste årene handlet om pandemi eller andre smittsomme sykdommer.

Det angår oss

Etter svineinfluensa-epidemien i 2009-2010, ble det gjennomført en grundig evaluering av myndighetenes håndtering. En av konklusjonene her var at forskningen og kunnskapen i møte med en pandemi var for dårlig. I årene etterpå har regjeringen Solberg kuttet i forskningen til Folkehelseinstituttet, som har ansvaret for dette området. Kanskje kunne vi denne gangen hatt enda mer presise og målrettede tiltak på et tidligere tidspunkt dersom våre fagfolk hadde vært bedre skodd. Slike spørsmål kan en gransking gi svar på.

Det vi har lært denne vinteren og våren, er at beredskap handler om mye mer enn det vi tenker på til vanlig. Det har vært tema for spesielt interesserte, for fagfolk i forsvaret, helsebyråkratiet og de ansvarlige for den sivile beredskapen.

Nå kjenner vi at det angår oss. Beredskap er ikke lenger en teoretisk størrelse. Mange følger med på smittespredning og reproduksjonstall, diskuterer tilgang på legemidler og beskyttelsesutstyr. Noe de færreste brydde seg om for få måneder siden.

Vi har hatt atomulykke i Tsjernobyl, flom og ras, terror 22.juli og nå, pandemi. Vi kan være ganske sikre på at neste krise blir annerledes. Og vi kan være helt sikre på at det kommer nye kriser. Da gjelder det å være forberedt. Ha det mest grunnleggende i orden.

Politikernes viktigste oppgave

Fredag la statsministeren og forsvarsministeren frem regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret. Dette er den mer klassiske versjonen av beredskap. Også her har det vært for lite, for lenge. Beredskap handler om forsikring. Om å ha noe ekstra i reserve dersom noe uventet skjer. Alt fra kampfly og ubåter til masker og legemidler.

Dette er politikernes viktigste oppgave - å holde borgerne trygge. Vi må vite hvordan de løser den oppgaven. Derfor er det en fordel om vi får granskingsrapporten før stortingsvalget neste år - forutsatt at pandemien er over på et tidspunkt som gjør det mulig.

Regjeringen fortjener ros for det som har gått bra. Og det er mye. Norge ser ut til å være blant landene som har håndtert pandemien godt så langt. Men Erna Solberg og hennes folk trenger også kritikk for det som ikke har fungert. Bare slik kan de bli bedre.

Får vi en skikkelig gransking, etterfulgt av en ryddig offentlig debatt, kommer vi til å stå sterkere rustet neste gang. Både myndighetene, og alle vi andre.

