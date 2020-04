Leder

Vi kan ikke holde på slik i to år

FOLK HOLDER AVSTAND: Og det har hjulpet. Men samtidig må vi se fremover. Bildet er fra Operaen i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Vi må ha tiltak mot corona i hele år og antakelig lenger. De bør holde smitten nede, men samtidig være så milde som mulig .

Folkehelsas nye risiko- og responsrapport om corona kom på tirsdag. Der er det flere gode nyheter. Vi har kontroll på viruset. Helsevesenet har ikke kollapset. Fremover vil både antall smittede og innlagte falle markant, viser beregningene.

Men dette har en pris. Vi kan fortsatt ikke besøke nære som bor på institusjon. De aller fleste arrangementer er avlyst. Treningssenter er stengt. Svært mange i Norge har hjemmekontor. De litt større skoleelevene skal fortsatt være hjemme.

Og disse tiltakene har virket. Vi har heldigvis unngått amerikanske, italienske og spanske tilstander. Det dør ikke flere enn normalt i Norge. I mange andre land er det registrert høy overdødelighet.

Det FHI frykter nå, er at sommer og sol, bedre nyheter på corona-fronten og for strenge regler, skal føre til at folk begynner å gi mer blaffen.

Vi må fortsatt følge reglene. Men da må de være til å leve med. For en del av oss begynner nok belastningene som følge av tiltakene å hope seg opp.

FHI mener en vaksine kan komme tidligst høsten 2021. Derfor gir de råd om å ha balanserte tiltak som ikke er for skadelige for økonomien, men som samtidig ikke fører til for rask smitte.

De forbereder oss på en økning i smitten, at folk vil bli syke og at en «nullvisjon» er umulig.

Samtidig har ekspertgruppen som ser på økonomi, nå fått et tilleggsmandat for å vurdere tiltak som kan stimulere vekst.

Det tror vi er helt riktig. Vi må åpne opp der vi kan. Samtidig som vi holder kontroll på smitten, blant annet med testing, Smitteappen og isolering.

Regjeringen kaller sin strategi for «slå ned». De har de definert som et mål om at en infisert person skal smitte færre enn én ny.

Det har vi nå klart. Det som er mer uklart, er hva som er strategien etter at viruset er «slått ned».

Nå som barnehager, frisører, fysioterapeuter og annet åpnes, skal vi fortsatt «slå ned»? Eller kan vi tolerere noe økt smittespredning?

FHI sier at en økning i smitten kan komme, men advarer mot å lukke skoler og barnehager igjen av den grunn.

Hva mener regjeringen?

Vi tror ikke det blir mulig å holde på med svært inngripende tiltak til langt uti 2021.

