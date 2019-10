SVARER: – Om NRK bare tar inn de kjente og kjære artistene år etter år er det vel ikke mindre enn smulene igjen til «oss» andre, skriver artist Elin Sofye Rabbevåg. Foto: Elise Årdal

Debatt

Svarer Eidsvåg: – Som å syte under stjernehimmelen

Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan du, Bjørn Eidsvåg, som allerede har et kjent navn, som får taletid på Lindmo og som trekker fulle hus til konsertene dine, kan klage på at NRK ikke lister låten din. For meg blir det som å syte under stjernehimmelen.

Nå nettopp







ELIN SOFYE RABBEVÅG, musikkterapeut og artist

Kjære Bjørn Eidsvåg. Jeg leste innlegget ditt i VG her forleden hvor du mener at NRK P1 utelater å liste artister over 50 år. Jeg er selv artist, jeg er 34 år med både plateutgivelse, EPer og flerfoldige singler bak meg.

Elin Sofye Rabbevåg (SOFYE) heter jeg. Ikke hørt om meg? Kanskje ikke så rart! Siden 2011 har jeg jevnt og trutt sendt musikk til P1 uten å bli listet. I mer enn 10 år har jeg forsøkt å «slå gjennom» uten å komme gjennom nåløyet.

Gudene aner hvor mye tid, krefter og penger jeg har brukt på min store lidenskap til nå. Om man ikke har et kjent navn er det så å si umulig å gå i pluss, utfordrende å få publikum til konsertene dine og bli hørt i jungelen av artister. Gleden var derfor ekstremt stor når en av singlene mine endelig ble listet på NRKP1 i 2017. Jeg mener, som deg, at de tidligere låtene mine hadde passet inn på radio og burde vært listet for lenge siden.

Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan du som allerede har et kjent navn, du som får taletid på Lindmo (det kan jeg bare drømme om) og som trekker fulle hus til konsertene dine, kan klage på at NRK P1 ikke lister låten din. For meg blir det som å syte under en stjernehimmel.

les også Debatt om NRK P1-musikken: – Piggtråd, mener lytter (72)

NRK P1 får inn om lag 100 singler i uken hvorav to blir listet. Om du er en av de to må andre artister, som regel slike som meg, vike. Som NRK nevner har du 17 (!) av de eldre låtene dine i rotasjon hos dem. Der synes jeg NRK P1 er tøffere enn de fleste, de lister faktisk relativt ukjente norske artister i motsetning til mange andre kanaler.

På daværende tidspunkt betydde det alt at jeg ble listet, at de tok meg helt opp på A-listen gjorde meg både mer motivert og gav meg «guts» til å satse videre. Jeg lytter daglig til NRK P1 og synes de spiller mye bra og variert norsk musikk. Om de over 60 år synes at nyere pop er «piggtrådmusikk» kan de vel heller slå over til NRK klassisk, retro eller P2.

Du skriver musikk som absolutt fortjener å bli hørt Bjørn Eidsvåg. Jeg er selv en stor fan av den. Men det er ikke NRK P1 som er problemet.

Problemet er at det er så få kanaler i Norge å nå gjennom med ny musikk på. Det finnes knapt et TV-program (utenom Lindmo og Skavlan) som hyrer artister lenger. På 90-tallet hadde man egne kanaler for musikkvideoer og «Topp 20» som ukentlig presenterte både nye og ukjente artister.

Hvor har det blitt av? Man har jo Spotify og Youtube, problemet der er at man som regel drukner i massen. NRK P1 skal ha kred for at de tør å gi spilletid til ny norsk musikk. Om de bare tar inn de kjente og kjære artistene år etter år er det vel ikke mindre enn smulene igjen til «oss» andre.

Publisert: 24.10.19 kl. 15:10







Mer om