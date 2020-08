UT MOT HØIE-TILTAK: – Utelivet har på kort tid etablert soleklare avstandsregler, tvungen servering ved bordene, vakthold som gir trygghet, opplysende skilting om pandemien, skjerpede vaskerutiner og ansatte drillet i smittevern. Bent Høie tror det er tryggere å sende folk på nachspiel, skriver Runar Eggesvik. Foto: Mattis Sandblad

Utelivet tar ansvar mens Høie inviterer til nachspiel

Stengingen av utelivet ved midnatt virker mot sin hensikt og må reverseres før det blir verre neste helg.

RUNAR EGGESVIK, utelivsgründer, Levende By

Helseminister Høie kom med en overraskende beskjed fredag om at det blir det landsdekkende stenging av utelivet ved midnatt framover. På lørdag gikk en varslet smittevernsbombe av. Spesielt i hovedstaden var konsekvensene store med eksplosiv økning i hjemmefester og organiserte ulovlige sammenkomster. Helseministerens dårlig begrunnede beslutning kan føre til en ny nedstenging av hovedstaden. Høie kaster ut gjester fra trygg servering til ukontrollerte privatfester og bidrar attpåtil med å etablere en svart utelivsøkonomi.

Vi så på lørdag at organisert, ukontrollert festing er kun en snap eller whatsapp-melding unna. Hundrevis av festgjester møttes i parker, på stranda og i skogen uten noen form for smittevern og hva det førte med seg av ulovlig alkoholsalg, fri flyt av narkotika - og Covid-19. Når festene ble oppløst av politiet tok deltagerne overfylte busser tilbake til byen som økte smittefaren ytterligere. De som har vært bekymra for trengsel i kollektivtrafikken i rushtiden bør virkelig være redde nå som alle skal samtidig ut fra sentrum like etter midnatt, i stedet for å spre det utover de siste timene.

Jeg deltok i arbeidsgruppen for gradvis åpning av skjenking i Oslo etter pandemiens første fase hvor forskjellige representanter for bransje, byrådsavdeling, Næringsetaten, Regionalt kompetansesenter for Rus samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltok. Vi håndterte pandemien i tett samarbeid, med innføring av strenge regler, ryddig regelverk, felles plakater, aktiv kunnskapsdeling og evaluering underveis. Dette felleskapet har bidratt til at gjester ikke blir smittet av å gå ut på byen i Oslo. To personer av hundretusener gjester er smittet på utesteder i Oslo siden starten av mai. Til sammenligning ble 1/3 av deltagere på privatfester på vestkanten i Oslo nylig smittet. Høie kan lære noe av å lytte til fagfolk og samarbeide med aktørene som serverer i førstelinja.

I starten av pandemien trengte vi rask håndtering fra myndighetene. Nå trenger vi veloverveide, tillitskapende beslutninger. Tidligere statsepidemiolog i Sverige, Johan Giesecke, mener norske myndigheter har gjort for mange endringer med restriksjonene som gjør at folk blir forvirret og tilslutt ikke vet hva som gjelder. Det har vært varslet en oppblomstring av pandemien i august/september siden mars, og ministeren har hatt tid til å gå ut med forutsigbare tiltak i samarbeid med bransje. I et forsøk på å vise handlekraft velger han å gripe det billigste verktøyet fra kassa: steng servering i en bransje med lav anseelse, så vil festen stoppe. Det er i beste fall naivt og ihvertfall symbolpolitikk.

Utelivet har på kort tid etablert soleklare avstandsregler, tvungen servering ved bordene, vakthold som gir trygghet, opplysende skilting om pandemien, skjerpede vaskerutiner og ansatte drillet i smittevern. I tillegg er det drevet av voksne, edru personer med bevilling som er opplært i brannvern, evakuering og livredning. Som hver eneste dag korrigerer og oppdrar tusenvis av gjester i smittevern. Høie tror det er tryggere å sende folk på nachspiel.

Tiltaket virker mot sin hensikt og må reverseres før det blir verre neste helg.

Publisert: 13.08.20 kl. 09:50

