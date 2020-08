SVARER: Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Lise Åserud

Debatt

Svarer: – Vi skal lære av EØS-saken

EØS-saken viser en systemsvikt som har opphav mange år tilbake. Vi må rette opp feilene som er begått og lære av saken.

TORBJØRN RØE ISAKEN, arbeids- og sosialminister

SVs Karin Andersen mener i VG 6. august at det har vært lite innrømmelser fra regjeringen i EØS-saken. Det mener jeg er feil. Allerede på pressekonferansen 28. oktober 2019 varslet regjeringen at det ville bli en ekstern gransking av EØS-saken.

Daværende arbeidsminister Anniken Hauglie beklaget og statsministeren beklaget. Oppryddingen startet umiddelbart av hensyn til de berørte. Med granskingsrapporten som kom denne uken har stort sett alle med ansvar fått en rekke læringspunkter å følge opp. Disse går vi nå inn. På en del områder har vi allerede satt i gang tiltak. De berørte er en hovedprioritet.

Jeg deler Andersens syn om at staten skal gi trygghet for innbyggerne om at det er hjelp å få. Nav rydder opp for de berørte og opplyser at de er i ferd med å rette opp i de fleste forvaltningsvedtakene for tiden etter 1. juni 2012. For å gjøre det enklere for de berørte har regjeringen laget en ordning med fri rettshjelp og juridisk bistand. Av det jeg har hørt så langt, har dette betydd mye for folk, men samtidig er det viktig å sikre fortsatt god informasjonsflyt. Dette er ting jeg kommer til å ta med meg videre.

Velferdsordningene våre fungerer godt, men det kan alltid være mennesker som ikke føler at systemet tar godt nok vare på dem eller at regler burde vært annerledes. Vi må derfor alltid forsøke å møte den enkelte med individuelt tilpasset hjelp, tilrettelegging, men også med krav til hva den enkelte forventes å gjøre.

Når Granskingsutvalget skriver at ingen har løftet blikket, eller tatt initiativ til en systematisk gjennomgang for å sikre enhetlig og riktig praksis, så bekrefter det den systemsvikten vi har hørt om i tidligere omtaler av saken. Et eksempel på hvordan systemet kan bli bedre og klarere er det Andersen oppfordrer meg om og som utvalget har uttrykt: Å tydeliggjøre lovverket.

Derfor satte regjeringen 23. juni satte ned et lovutvalg som skal vurdere sammenhengen mellom EØS-reglene og folketrygdloven nærmere. Utvalget skal levere sine forslag innen sommeren 2021. Vi må lære av denne saken, og oppfølgingen er ikke over med Granskningsutvalgets rapport.

Publisert: 07.08.20 kl. 15:45

