Leder

Rydd opp etter deg!

Søppel i naturen bruker mange hundre år på å brytes ned, og tar livet av dyr og fugler. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Søppel i naturen er visstnok det som irriterer turglade nordmenn mest i ferien. Den gode nyheten er at det er særdeles lett å gjøre noe med.

Mye tyder på at søppelproblemet er blitt større denne sommeren. Coronasituasjonen gjør at rekordmange ferierer i eget land. Mange kjører rundt i bil, og folk som aldri har brukt naturen i særlig grad, bor i telt, hengekøyer og campingvogn. Rundt de store attraksjonene meldes det om lange køer. På sosiale medier kan det se ut som halve Norge har besøkt spektakulære fjellformasjoner som Preikestolen, Besseggen, Vegatrappen og Reinebringen.

Men også den nære naturen der vi bor er brukt i mye større utstrekning enn før. Det er først og fremst veldig positivt. At flere bruker og blir glad i naturen, er en god konsekvens av coronasommeren. Men med i tursekken trengs åpenbart litt mer folkeopplysning om hvordan man skal oppføre seg. Turvettregel nummer én bør være at alle er velkommen i naturen så lenge ingen kan se at du har vært der.

Dette burde være en selvfølge, men slik er det dessverre ikke. I år rapporteres det om rekordmye søppel, flasker, bokser, engangsgriller og annen emballasje som ligger igjen. Hensynet til smittevern har nok ført til større bruk av plast og engangsemballasje, men det er ingen unnskyldning for å ikke rydde opp etter seg. Også dopapir og det som verre er langs stier og populære turmål, viser at folk må skjerpe seg. At dette er ekkelt og lite hyggelig å møte på, er åpenbart. Mer alvorlig er konsekvensene av at plast og annet søppel blir liggende i naturen.

Bønder opplever at beitedyr dør en smertefull død etter å ha spist tomme øl- og brusbokser, eller havner i fôret når gresset slås. I magen til dyrene blir de uskyldige boksene til sylskarpe barberblad. Miljøgifter på avveie havner i kroppen til både folk og dyr. En plastflaske eller en engangsbleie bruker 450 år før den brytes ned. Hva som skjer med mikroplasten, vet vi enda ikke.

Men det vi allerede har betydelig kunnskap om, er at plast og annet avfall tar livet av dyr, fisk og fugl. Noen setter seg fast og lider, andre spiser plast fordi de tror det er mat. Nå finner forskere plast i magen til mange ulike arter, særlig ille er situasjonen for sårbare dyr, fisk og sjøfugler som lever i og ved havet. Nylig fant forskere plast i landlevende dyr i Antarktis, et av verdens mest avsidesliggende økosystemer. Det viser at søpla vi kaster fra oss, ikke kjenner noen grenser.

Den norske allemannsretten er gull verdt. At alle kan ferdes fritt, er et større privilegium enn vi tenker over. Da må vi også verne om den ved å ta bedre hensyn til naturen vi ferdes i.

Publisert: 27.07.20 kl. 09:12

