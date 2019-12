FORKLARER: Eunike Lois Hanken skriver i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: Derfor er jeg medlem av BCC (Smiths venner)

Ifølge TV2s nye serie er visst menigheten min en del av det ukjente «Norge bak fasaden». Programleder Janne Amble innleder episode 3 med følgende spørsmål: «Hvorfor velger 8000 nordmenn å bruke all sin tid på Smiths venner?». Jeg vil veldig gjerne prøve å forklare.

Eunike Lois Hanken (23), student

Da jeg var 16 år kom jeg i kontakt med BCC (kjent som Smiths venner). Jeg hadde noen fordommer, men visste egentlig ikke så mye om denne menigheten. Jeg ble raskt positivt overrasket. Aldri før hadde jeg møtt så mange omsorgsfulle mennesker på ett sted. Jeg opplevde at jeg kunne være meg selv og at jeg var god nok, akkurat som jeg er. Jeg lærte at jeg ikke trenger å sammenligne meg, eller bry meg om hva alle andre tenker og mener om meg. BCC er rett og slett det mest inkluderende og hjertevarme samfunnet jeg har vært borti.

En av påstandene til TV2 er at vi utsettes for penge- og dugnadspress. Det er ingen hemmelighet at vi jobber mye dugnad. Vi blir flere, og trenger større plass. I tillegg samler vi inn penger til misjon. Når du har funnet noe som gir deg mening og glede i livet, vil du jo gjøre alt du kan for å dele det med andre. Å jobbe dugnad er noe jeg har lyst til, ikke noe jeg blir tvunget til. Jeg er sammen med gode venner, lærer å samarbeide og får mestringsfølelse. Her er det plass til alle, både ung og gammel, alt etter hva man har evner og mulighet til. Noen maler og bygger, andre baker kake. De som ikke kan bidra fysisk ber kanskje om at alle skal være trygge og ha det bra. Vi bærer hverandre og støtter hverandre og jobber for noe vi brenner for!

Et «bevis» på den sosiale kontrollen er at «alle er enige om alt». Det er liksom ingen som tør å si noe imot lederne, ingen tør å være kritiske, og hvis man spør for mange spørsmål blir man kasta ut. Dette er på ingen måte min opplevelse.

La meg illustrere med et eksempel. Du går inn på landsmøtet til Arbeiderpartiet. Nesten alle stemmer likt. «Hm, skummelt», tenker du. «De er sikkert utsatt for sterk sosial kontroll», alle er jo enige?! Du skjønner kanskje hvor jeg vil. Når et parti er enig om hovedpolitikken, vil det ofte slå likt ut i enkeltsakene. Sånn er det også i et trossamfunn. Man blir ikke tvunget til å mene noe, men grunnen til at man er der, er jo at man tror på det samme. Jeg kan si det jeg vil, gi det jeg vil, og jobbe så mye jeg vil – etter eget selvstendig valg.

Jeg forventer ikke at du skal tro på det samme som meg, men i møte med andre savner jeg ofte litt Voltaire-tankegang: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det».

Jeg har ingen agenda om å «omvende» folk som ikke vil. Jeg vil bare nyansere det feilaktige bildet som vises i media. Ikke det at vi ikke tåler et kritisk søkelys. Konstruktiv kritikk har aldri skadet noen – tvert imot fører det til utvikling. Men når menigheten min nevnes i samme åndedrag som slaveri, narkotika og kriminalitet, da kan jeg ikke være stille. For sånn er faktisk ikke virkeligheten.

