BØR SELGES DYRT: Alle trenger vinterjakke, men ingen trenger at det må være en pelskåpe. Om Fretex får solgt pelskåpen i Bodø, kan de 9999 kronene bli til 100 middager til noen som ikke har råd til mat. For ordens skyld: Bildet er ikke av pelskåpen i Bodø, men av en modell med pelsjakke på catwalken på New York Fashion Week i 2007.

Kommentar

Fretex-kritikken: – Bør selge brukte pelskåper så dyrt som mulig

Fretex er ikke til for at noen få privilegerte nordmenn skal få kjøpe eksklusive pelskåper på billig-salg.

Trine Saugestad Hatlen

Nå nettopp

– Jeg ble ikke overraska. Jeg ble sjokkert. Jeg måtte se tre ganger om det virkelig stemte eller om jeg så feil.

NRK bringer oss i dag saken om en kvinne fra Bodø som er sjokkert etter å ha vært innom sin lokale Fretex-butikk.

På Fretex selger de vinterjakker i alle prisklasser. En anorakk til 150, en parkas til 300. Noe for enhver smak, og for enhver lommebok. Og så selger de den eksklusive pelskåpen. Ifølge NRK steilet Myrvang da hun så prisen: 9999 kroner. Hun mener slike priser ikke hører hjemme i en bruktbutikk.

Det er jeg ikke enig i. Jeg tenker derimot at flere stiftelser og veldedige organisasjoner som driver med bruktsalg bør gjøre som Fretex: Ta markedspris på de mest eksklusive luksus-plaggene kun spesielt interesserte er ute etter og villige til å betale for.

Eller, hvorfor stoppe der; Jeg tenker faktisk de bør selge pelskåper så dyrt som mulig, om noen vil betale.

For disse bruktbutikkene er jo ikke til for at noen få privilegerte blant oss skal kunne skaffe seg luksus-plagg billigst mulig.

Fretex er en arbeids- og inkluderingsbedrift. Når du støtter Fretex, bidrar du til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Det gjelder også de andre organisasjonene og stiftelsene som kombinerer brukthandel og sosialt arbeid. Sjekk for eksempel ut ME Secondhand, Røde Kors-butikkene eller NMS Gjenbruk.

Om Fretex får solgt kåpen i Bodø, kan de 9999 kronene bli til ca 100 middager til noen som ikke har råd til mat. Eller 33 julegaver til barn og ungdommer som ellers ikke får noen gaver under treet. 200 sekker ved til noen som fryser når gradestokken kryper under null. Eller en ferietur for en familie som aldri har hatt råd til å reise noe sted.

Det er ikke så mange år siden det ble sett på som stusslig å gå med klær fra bruktbutikken. I dag er situasjonen en helt annen. Det er ikke bare trendy å handle brukt, det er helt normalt.

Det gagner alle. Det gagner miljøet, det gagner forbrukerne og det gir stiftelser og organisasjoner mulighet til å hjelpe folk som trenger det.

Folk som trenger hjelpen mer enn noen trenger en eksklusiv pelskåpe.

Alle trenger vinterjakke, men ingen trenger at det må være en pelskåpe.

Nå spørs det vel om Fretex i Bodø får solgt denne pelskåpen, for pels har vel aldri vært mindre moderne enn det er nå. I vår tid er det jo mer trendy å være bevisst på dyrevelferd.

Selv pensjonerte jeg min falske brukt-«pels» for noen år siden, etter at to tenåringsjenter og dyrevernere ropte etter meg på gata. Jeg gav den videre til Fretex. Men jeg føler meg ikke sikker på om de har fått solgt den.

Et morsomt bilde fra et moteshow i regi av Swissfur i Zurich i 2003.

Publisert: 10.12.19 kl. 18:28

