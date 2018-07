REVOLUSJON: - For meg ser det ut til at Frankrike nå er i enda en revolusjon og jeg håper verden lar seg inspirere, skriver kronikkforfatteren. Foto: DELEBEKK, BJORN S

Det nye Frankrike

debatt

Publisert: 21.07.18 12:43 Oppdatert: 21.07.18 13:11

MENINGER 2018-07-21T10:43:51Z

VM-seieren tilhører ikke Afrika, heller ikke alle i Frankrike, eller resten av verden. Den tilhører det nye Frankrike.

NAFISSA OSMAN , nordmann

Nå er det nok! Hele verden gjør krav på å eie den franske seieren i fotball-VM. Det er ikke mulig. Den franske seieren og de som skaffet den, tilhører et bestemt folk.

Tillat meg å fortelle dere hvem: Den tilhører det nye Frankrikets folk. De som stod imot mørke krefter der amerikanerne valgte Trump.

Seieren tilhører de som sa nok er nok med å si nei til Le Pen.

Så, du, afrikanske mann, som er født etter kolonitiden og bor i landsbygda der tippoldefaren din bosatte seg først. Som er den mest privilegerte på det afrikanske kontinentet. Som bor på en av få steder som ikke er preget av krig, fattigdom eller sykdom. Du som aldri måtte flykte. Du som føler deg som konge i din afrikanske rikdom, omringet av ti koner og ikke løfter en finger for å oppnå noe: Fotballmesterskapet tilhører ikke deg.

Og du, hvite, privilegerte og rike mann, som sitter på en vingård tippoldefaren din startet i Bordeaux. Som er født med en Pinot Noir dryppende fra en skje av sølv. Du, som aldri er blitt sett ned på, bare opp til. Som aldri har følt sult, sorg, utrygghet eller blitt ydmyket. Eller du som kanskje ville ha et hvitt Frankrike . Du som stemte Le Pen. Denne seieren er heller ikke din.

Så, la meg fortelle dere hvem seieren tilhører:

- Seieren tilhører franske koner og mødre som må jobbe dobbelt fordi ungdomskjærestene deres, som var blant de flinkeste på skolen, ikke fikk jobb fordi de hadde annerledes hudfarge.

- Seieren tilhører de som ble fortalt hver eneste dag at de ikke tilhører Frankrike selv om de er født i landet.

- Seieren tilhører også de privilegerte, hvite, som sier nei til et segregert samfunn. De som tror på fellesskapet. De som vil leve, le, drikke, spise og elske i fellesskap med andre.

- Seieren tilhører fotballspillerne som kjempet for landet sitt, hånd i hånd, for å vise verden hva et flott felleskap kan være. Det franske fotballaget er ikke bare fransk, heller ikke bare afrikansk. Det representerer en vid kultur, hundre prosent.

Seieren tilhører alle dem. De er det nye Frankrike. De som ønsker forandring.

Så, du, afrikanske mann, som er årsaken til at mange av oss måtte flykte. Og du, franske leder, som ikke ønsket disse fotballspillerne i første omgang. Seieren er ikke deres.

Frankrike er et land som kjemper for sine rettigheter, selv om det naturligvis tar tid. Det franske folk sier nei når de har fått nok. De har kuttet hoder når de ikke har orket mer av urettferdighet og undertrykkelse og har bevist verden flere ganger at forandring nytter.

For meg ser det ut til at Frankrike nå er i enda en revolusjon og jeg håper verden lar seg inspirere.

Så til dere som krangler om den franske VM-seieren, spillerne - om eierskap og identitet: La dere inspirere av et land som kan sette i gang revolusjon. La dere inspirere av den nye Frankrike, som ikke vil ha et gammelmanns syn. La dere inspirere av et folk som på en hard måte har lært at rasisme og segregering ikke fører en fremover, snarere at fellesskap gir mesterskap!

Len dere tilbake og lær noe, av et folk som gjør en forandring for det fremtidige nye samfunn. Len dere tilbake og lær av et folk som vil rette opp i uretten forfedrene har gjort. Lær av det nye Frankrike.

Frankrike har ikke oppnådd alle sine mål, men jeg tror de er godt på vei til noe bedre.

Seieren tilhører ikke Afrika, heller ikke alle i Frankrike, eller resten av verden. Det tilhører det nye Frankrike.

Liberté, Égalité, Fraternité

Frihet, likhet, brorskap