HJEMME I MANDAL: Per Sandberg besøkte Skalldyrfestivalen i Mandal torsdag, og måtte svare på nye spørsmål om Iran-reisen

Nå brenner det på dass her

Publisert: 09.08.18 22:50

Etter endelig å ha klart å si unnskyld, trekker Per Sandberg tilbake hele beklagelsen.

Fiskeriminister Per Sandbergs håndtering av Iran-saken har vært dårlig fra første stund. Han bagatelliserte saken de første dagene og mente kritikken var urettferdig. Så innrømmet han etter hvert å ha tabbet seg ut , og skrev et innlegg med kritikk av mullaregimet.

Ja, Sandberg sa det var dumt å ikke varsle hvor han dro og dessuten å ta med seg jobbtelefonen. Erna Solberg så ut til å godta den beklagelsen.

Men så går han altså for en ønske-reprise. For hjemme i Mandal, byen han flyttet til etter seperasjonen fra sin kone, fikk han seg til å si at alt var med vilje. Å ikke varsle statsministeren. Og å ta med jobbtelefonen.

Alt var altså gjennomtenkt. Og han hadde en god grunn for å ikke varsle statsministeren. Men den grunnen ville han ikke oppgi.

Det siste er verst. Her kaster han et mistenksomhetens lys over Erna Solberg, som Statsministerens kontor neppe setter pris på. For hvorfor i alle dager kan ikke Sandberg fortelle statsministeren hvor han skal?

Ingen ser vel for seg at Erna er en sladrehøne med dårlige venner. Men uansett hvilken grunn Sandberg har, var det unødvendig å begynne å legge ut om dette nå. Han har jo sagt unnskyld.

Dessuten ble det tydelig at han ikke er så veldig lei seg. Det eneste han «angrer» på, er visst at alle andre andre ble så sure.

Sandberg synes kanskje alle andre er urimelige. Men til og med innvandringskritiske venner har snudd ham ryggen i denne saken. De liker ikke at han fløy rundt med sin tilsynelatende regime-vennlige, norske-iranske kjæreste og skrøt av et av de vakreste og mest misforståtte landene i verden.

Ikke så rart. For selv om Iran er et av verdens store kulturland, er det også kuppet av et islamistisk regime. Det har tvunget kvinnene inn i religiøs bekledning, forhindret omgang mellom kjønnene, innført bestialske straffemetoder, kastet folk vilkårlig i fengslet, hindret opposisjon - alt dette samtidig med at eliten har badet i korrupsjonspenger og nytt den luksusen og friheten de har nektet sine 80 millioner innbyggere. Hykleriet er enormt.

Dette har Frp vært dyktige til å kritisere.

Per Sandberg derimot, han får satse på at det ikke er som i Elton Johns låt at «sorry seems to be the hardest word». For han må si unnskyld på nytt .

Det er lett å tenke at han ikke sitter like trygt lenger. På spørsmål om han har planer om å slutte, avviser han det. Man Sandberg sa også om statsrådjobben:

– Dette er ingen trygg jobb.

Det er som om jeg skulle sagt det selv.