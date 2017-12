Trump står midt i politiske triumfer og nederlag. Foto: Andrew Harnik / TT / NTB Scanpix

Seier og nederlag

Trump står midt i den beste og den verste uka så langt i hans presidentskap

I løpet av de siste dagene har Donald Trump oppnådd to hardt tiltrengte politiske seiere. Før helgen vedtok Senatet med knapt flertall en historisk skattereform med et samlet kutt på rundt 1.500 milliarder dollar.

Og mandag avgjorde amerikansk Høyesterett at presidentens kontroversielle innreiseforbud, som omfatter innbyggere fra seks muslimske land, kan settes i verk inntil ankesakene i lavere domstoler er avsluttet.

Begge sakene er svært omstridte og bidrar til en sterkere splittelse blant amerikanerne. Men det gjorde Obamas helsereform i sin tid også, og sakene er viktige for Trump, fordi det viser at han kan få ting gjort.

Seierne hadde nok smakt bedre om de ikke kom samtidig med at hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble arrestert etter å ha innrømmet å ha løyet for FBI om Russlands-«samrøret», og det ble kjent at han nå samarbeider med spesialetterforsker Mueller.

Flynn har altså tilstått at han på oppdrag fra eller i forståelse med en av lederne for Trumps overgangs-team, snakket med den russiske ambassadøren om sanksjonene Obamaadministrasjonen innførte i romjula i fjor – før Trump hadde mandat til å starte sin egen utenrikspolitikk.

Trump maktet i helgen å gjøre situasjonen enda verre ved å skrive på Twitter at han hadde sparket Flynn fordi han løy for visepresident Mike Pence og FBI om russerkontakten. Da Flynn fikk sparken i vinter var begrunnelsen bare at han hadde løyet for Pence. Dersom Trump også visste at Flynn hadde løyet for FBI, et lovbrudd som straffes med inntil fem års fengsel, kan det gjøre presidenten medskyldig i å ha forhindret etterforskningen.

Amerikanske juridiske eksperter diskuterer nå om presidenten i det hele tatt kan tiltales for denne typen lovbrudd. Det er også uklart hvem Mueller er ute hetter. Spesialetterforskeren sikter åpenbart høyere enn Flynn siden han lar ham slippe såpass billig unna. Men hvem håper han å ta gjennom samarbeidet, tidligere spesialrådgiver Steve Bannon, svigersønn Jared Kuchner, presidenten selv eller en annen i kretsen rundt ham, det er bare spekulasjoner.

Uansett hva loven sier er det lite trolig at presidenten vil bli tiltalt og dømt i en vanlig rettssal. Derimot kan han stilles for riksrett slik det skjedde med Clinton og slik Nixon ble truet med, dersom et stort nok flertall av Kongressen går inn for det.

Den beste vaksinen for Trump mot riksrett, er å begynne å levere nok politiske seiere til at republikanerne ser seg mer tjent med å la ham bli sittende enn å bli kvitt ham. Og derfor var triumfen med skattereformen og innreiseforbudet viktig.

