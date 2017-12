OVERSTYRES: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kan bli overstyrt av stortingsflertallet. Foto: Hansen, Frode

Et dårlig forslag

Publisert: 03.12.17 04:01 Oppdatert: 03.12.17 04:04

Politikerne bør ikke pålegge skolen å innføre minst en time fysisk aktivitet hver dag for elevene i grunnskolen.

Det er flertall på Stortinget for at alle elever fra 1. til 10. klassetrinn skal få minst en time fysisk aktivitet, innenfor dagens timetall. Det innebærer ikke at alle elever skal få en ekstra kroppsøvingstime hver skoledag. Den fysiske aktiviteten er tenkt integrert i andre fag. Et kvarter av en norsktime eller ti minutter av matematikktimen må for eksempel settes av til mosjon

Vi har forståelse for de gode intensjoner bak dette forslaget. Fysisk aktivitet i skolen kan bidra til bedre folkehelse, større trivsel og en mer aktiv hverdag. Rektorer og lærere er utvilsomt oppmerksomme på dette. De trenger ikke en belæring av stortingspolitikerne om verdien av fysisk aktivitet. Dette er en form for detaljstyring av skolen som politikerne bør holde seg unna. Dessuten lar ikke dette seg gjennomføre innenfor dagens timetall, hvis skolen samtidig skal oppfylle alle andre forventninger i lærerplanen. Det går utover læringen når timene skal stykkes opp og det blir mindre tid til undervisning. Regnestykket går ikke opp, som leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal presist uttrykker det.

Det finnes en måte å finne plass til mer fysisk aktivitet i barnas hverdag og det er heldagsskolen. Det er en investering som vil gi en rekke gode resultater. Mange barn deltar i dag i skolefritidsordningen, men andre blir stående utenfor. Noe av forklaringen er at foreldre ikke kan betale prisen. Noen barn er aktive i idrett utenfor skoledagen, mens andre av ulike årsaker ikke deltar i slik organisert aktivitet. I en heldagsskole vil det finnes rom for at alle barn vil få daglig fysisk aktivitet, uavhengig av hva de bruker fritiden til. Da vil også skolen i større grad fungere integrerende, slik at foreldrenes inntekt eller bakgrunn ikke skiller elevene i samme klasse.

7. desember skal Stortinget votere over innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen. Både Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet håper minst ett av opposisjonspartiene snur og stemmer ned forslaget. I denne saken er det verd å lytte til de som arbeider i skolen og best kjenner utfordringene med å nå målsettingene i lærerplanen. Dette er ikke tidspunktet å pålegge skolen enda et krav.

