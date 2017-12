London calling!

EØS: – Norge og Storbritannia vil aldri være enige om alt, men med britene på laget vil regjeringen, norsk forvaltning og næringsliv få en tung og ofte nyttig politisk støttespiller i det daglige arbeidet i Brussel, skriver Paal Frisvold. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Publisert: 01.12.17 14:32

Regjeringens uttalte skepsis til britisk medlemskap i EFTA og EØS er vanskelig å forstå.

PAAL FRISVOLD , forfatter av boken «Mot Europa – fortellingen om et nølende Norge»

Brexit-forhandlingene er inne i en avgjørende fase. Partene ser nå ut til å nærme seg løsning om hvor mye britene skal betale for å gjøre opp eksisterende forpliktelser. Betalingsspørsmålet har blokkert oppstarten av forhandlingene om hva det fremtidige forholdet skal gå ut på.

Grensen mellom Den irske republikk og Nord-Irland samt EU-domstolens rolle overfor EU-borgerne og deres rettigheter i Storbritannia , er også uløste problemstillinger. Dagens krisemaksimering må til før de smertefulle kompromissene presses frem. At statsminister Theresa Mays posisjon er truet gjør situasjonen verre.

I henhold til artikkel 50 i EUs traktat må Storbritannia og EU bli enige om en avtale innen 31. oktober 2018. Dette gir EUs medlemsland og Europaparlamentet fattige seks måneder til å godkjenne avtalen før britene forlater EU den 29. mars 2019, og hastverket gjør at britiske mulighetsrom innsnevres.

To løsninger ligger på bordet: En overgangsordning hvor britene fortsetter som de facto medlemmer, men mister alle former for representasjon i EUs institusjoner. Med en slik avtale vil britene måtte innlemme all ny EU-lovgivning - en dårligere løsning enn EØS-modellen, som tross alt har egne fora for dialog og konsultasjoner. Alternativet er en utsettelse av artikkel 50-perioden, altså å fortsette dagens medlemsstatus.

Begge løsningene har en tidshorisont på tre til fem år, tiden som anses nødvendig for å komme frem til en endelig, fremtidig avtale. Ledende observatører i Brussel synes å være enige om at partene vil lande på en avtale nær den canadiske eller norske modellen.

Canadas frihandelsavtale fjerner tollbarrierer for varehandel, men regnes som utilstrekkelig på områder av strategisk interesse for britisk økonomi: bank- og finans, farmasøytisk industri, bilproduksjon og luftfart. Fordelene er reduserte økonomiske bidrag til EUs institusjoner og anledningen til å stanse arbeidsinnvandringen fra andre EU-/EØS-land.

EØS-avtalen imøtekommer ikke brexitvelgernes krav. Allikevel får den stadig mer vind i seilene, blant annet fordi EFTA-domstolen griper mindre inn i det nasjonale rettssystemet og har svakere sanksjonsmuligheter enn EU-domstolen. Britene vil kunne forhandle frem egne handelsavtaler og betale betydelig mindre til Brussel. Kombinasjon av EØS og deltakelse i EUs tollunion er fullt mulig og vil kunne løse det irske grenseproblemet.

For Norge vil et britisk medlemskap i EFTA være svært fordelaktig. EFTAs Vaduz-traktat gir landene de samme handels- og samarbeidsvilkår seg imellom som EØS-avtalens fire friheter. I tillegg gir EFTA-landene hverandre full frihandel på fisk, noe som vil bety full markedsadgang for bearbeidede norske fiskeriprodukter i Storbritannia. Norske studenter vil betale studieavgift på samme nivå som britene selv. Kun handel med landbruksprodukter vil måtte forhandles bilateralt.

Regjeringens uttalte skepsis til britisk medlemskap i EFTA og EØS er vanskelig å forstå. Norge og Storbritannia vil aldri være enige om alt, men med britene på laget vil regjeringen, norsk forvaltning og næringsliv få en tung og ofte nyttig politisk støttespiller i det daglige arbeidet i Brussel.

I lys av de intense forhandlingene i oppkjøringen til EUs toppmøte den 14. desember kan London ringe før vi vet ordet av det. Innen den telefonen kommer bør Regjeringen Solberg ha bestemt seg hvordan den skal forholde seg til et britisk ønske om å vende tilbake til EFTA.

