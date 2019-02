Foto: Roar Hagen

Kommentar

Unnskyldens tid

Unnskyld meg, men jeg er ikke sikker på om unnskyld er det vanskeligste ordet lenger.

Forrige uke lanserte komikeren Ørjan Burøe sin nye podcast og benyttet samtidig sjansen til å be om unnskyldning. Unnskyldning for å ha vært ufin mot flere kvinner. Unnskyldning for å ha vært utro mot kona. Unnskyldning for å ha vært et «ræva menneske».

Det er vanskelig å si hvilken reaksjon han hadde ventet seg. Men for alle som bare har et overfladisk kjennskap til fyren gjennom overskrifter og bilder fra kjendisgallaer og premierefester, var førstereaksjonen i hvert fall en smule overraskende:

Raseri.

Burøe er blitt skjelt ut på Twitter og Facebook og Jodel etter alle kunstens regler av både kjente og ukjente. Og høydepunktene fra de mest kjente utskjellerne er blitt velvillig gjengitt av oss i gamlemediene: « Å lansere podcast mens man unnskylder en brøkdel av sine ugjerninger .... Det er kynisk og massivt drittgjort», skriver komikerkollega Christoffer Andreas Dedekam Schjelderup på Facebook.

«Jeg ser et spekulativt forsøk på å sanke inn sympatipoeng og likes via gratis reklamering i Norges største avis – og VG stiller villig opp», skriver Sofie Frøysaa her i avisen, etter et oppfølgingsintervju med Burøe.

Årsakene til raseriet er åpenbart alvorlige og kompliserte å omtale. Men det er vel ingen overdrivelse å si at unnskyldningen for mange virket mot sin hensikt. At den rett og slett ikke virket ektefølt.

Og skal en unnskyldning ha noen verdi, så forutsetter den en tilgivelse. Problemet til Burøe og alle andre som er ute etter offentlig tilgivelse i våre dager er at en unnskyldning er en av de mest utslitte og devaluerte grep i moderne pr-strategi.

Jada, «Sorry seems to be the hardest word» og alt det der, men den plata er over førti år gammel nå. Ved inngangen til 1990-tallet ble uttrykket «Jeg legger meg flat» brukt en til to ganger i året i norske aviser, i følge arkivtjeneste Atekst. De siste ti årene er det brukt femti ganger i snitt.

De offisielle unnskyldningene er et talende eksempel. Det vakte enorm oppsikt og respekt da den nylig kronede Kong Harald i 1992 på vegne av den norske stat ba partisanene i Finnmark om unnskyldning for behandlingen de fikk etter krigen.

Senere har unnskyldningene fra regjeringer og offentlige institusjoner nærmest stått i kø.

I 1998 fikk romanifolket en unnskyldning fra regjeringen ved kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad.

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik beklaget i sin nyttårstale i 2000 behandlingen av krigsbarn og samer.

Jødene fikk sin unnskyldning fra statsministere Jens Stoltenberg på vegne av den norske stat i 2012, 70 år etter arrestasjonene og deportasjonene.

Krigsseilerne fikk sin unnskyldning i 2013. Den offisielle unnskyldning til «tyskerjentene» kom i fjor. I 2017 ba selveste paven om unnskyldning for den katolske kirkens behandling av homofile.

Og i forrige uke beklaget Bispemøtet at kirken som institusjon gjennom historien har vist «manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter» i forbindelse med abortdebatten.

En rask kikk på bildet av det nåværende bisperådet er nok til å konstatere at det neppe er denne gjengen som har fordømt kvinner som har tatt abort. Ikke har de torturert kjettere, startet korstog eller lyst homofile i bann heller.

Unnskyldningene kommer - som alltid når offentlige institusjoner ber om forlatelse - minst en generasjon for sent. Og den fremføres av folk som ikke har gått i seg selv, men i andre som de uansett var uenige med i utgangspunktet.

Det betyr selvfølgelig ikke at offisielle unnskyldningen ikke er påkrevet. At institusjoner som statsmakten, kirken, domstoler, etc. tar oppgjør med tidligere holdning og praksis og anerkjenner den urett som er begått, er viktig både for gruppene uretten er begått mot og som en slags renselsesprosess som gjør det mulig å gå videre.

Men i det øyeblikk en unnskyldning ikke virker ektefølt, får den lett noe poserende ved seg. Enten ved at den tvinges frem. De fleste husker gutten i gata som ble slept rundt etter ørene av foreldrene fra dør til dør for å be om unnskyldning for epleslang, knuste ruter og vettskremte nabounger.

Eller at den bare er en slags rituell bønn om syndeforlatelse av mer selvopptatte årsaker hvor man tar avstand fra sine tidligere handlinger for å stå frem som uangripelig og ren i ettertid.

Og slikt er det ingen unnskyldning for.