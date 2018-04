Røykeloven – en feiring av vår renhet

Publisert: 06.04.18

I en verden truet av klimakatastrofe, av kriger og flyktningestrømmer, økende forskjeller, økt polarisering og ekstremisme, ser det ut til at stortingsflertallet vil skjerpe røykeloven. Ingen skal si at politikerne mangler handlekraft.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Røykeloven har vært en stor suksess. Selv de av oss som røyker setter pris på røykfrie omgivelser, på restauranter, på tog og fly, til og med ofte i vår egen stue. Men nå tas det jammen til orde for å innskjerpe loven, slik at ingen skal risikere å bli eksponert for synet av et røykende medmenneske. Hvor mange år det tar å fjerne selv tanken på det samme er uvisst.

Dette altså på tross av at for eksempel seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, sier at det ikke finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs. Noen røykere kan sikkert skjerpe oppførselen sin, men denne røykeren, undertegnede, røyker aldri på bussholdeplasser eller der folk er samlet, og det tror jeg ikke han er aleine om. Av og til våger han å tenne en røyk om det er lenge å vente på toget, men da går han så langt bortover perrongen på Oslo S at Romeriksporten nærmer seg, og der er det ingen andre.

Forøvrig, i gamle dager var det jo sånn at man fortjente en røyk når man kom fram til Ullevålseter. Noen av oss har det sånn fremdeles, men vi har blitt sosialisert av røykeloven: Vi sørger for å gå et par hundre meter unna og gjemme oss bak noen trær, gjerne der det er vått og kaldt, som straff.

Dette vedvarende presset mot røykere er en form for sosialhygiene. Etter hvert har røyking blitt mindre og mindre akseptert, for det er tross alt fryktelig lenge siden borgerskapet og den dannede middelklasse syntes at røyk ble vulgært, det er til og med lenger siden enn røykeloven. Det gjør dette til et trygt et sosialhygienisk tiltak å fremme, det sparker utelukkende nedover, sånn sosialhygieniske tiltak alltid gjør. Hvem er det som røyker? Det veit vi alle, det er navere og tiltaksløse folk, kulturløs underklasse, rusmisbrukere etc., med andre ord folk som allerede er stigmatisert, så litt mer stigmatisering kan umulig skade, og ikke minst gir det oss en deilig følelse av renhet.

Som kontrast til dette kan man se på rommet den ytterst skadelige alkoholen får. I løpet av de siste tretti åra har den erobret flere og flere arenaer, flere og flere ukedager, og ukentlige «forbrukerspalter» i de største avisene, dette altså på tross av at alle veit at alkohol er skadelig og koster både samfunn og enkeltmennesker dyrt, både i lidelse og økonomi. Kan vi tenke oss ukentlige spalter i avisene der det skrives om sigaretters aroma med påfølgende terningkast? Nei, det kan vi ikke.

Men hvorfor man ikke våger å gå løs på den fine konjakken til skapdrankeren i Holmenkollåsen eller den balanserte rødvinen til kulturpersonligheten som drikker altfor mye, veit vi selvfølgelig: Du tuller ikke med privilegiene til de dannede klasser, heller ikke om de skaper sykdom, forårsaker vold og trafikkdød, for det er det selvfølgelig alle andre som gjør og har ingenting med mine vaner eller tilgjengeligheten på alkohol å gjøre.

Da er det nok tross alt lettere å se for seg en potetgullov, for potetgull har omtrent samme sosiale nedslagsfelt som røyking.

Selv anser jeg det etterhvert som en politisk motstandshandling å røyke.