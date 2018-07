Tiden for kortsiktige løsninger for Forsvaret er forbi, skriver forsvarsministeren. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Arbeiderpartiet bløffer om Hæren

Publisert: 18.07.18 15:10

MENINGER 2018-07-18T13:10:48Z

Anniken Huitfeldt har frekkhetens nådegave når hun hevder at investeringer i Hæren blir forsømt.

Frank Bakke-Jensen , forsvarsminister (H)

Anniken Huitfeldt (Ap) hevder i VG 13. juli at Arbeiderpartiet har bedre forsvarspolitiske løsninger enn regjeringen, og da spesielt når det gjelder Hæren. Påstanden er like urimelig som den er feil. For to år siden la regjeringen frem den mest ambisiøse langtidsplanen for Forsvaret på mange tiår. En plan der vi bygger opp igjen forsvarsevnen steg for steg, etter svært mange års nedprioritering.

Arbeiderpartiet kjenner godt til utgangspunktet for planen. Materiell sto på lager og rustet. Soldatene trente for lite. Fregattene lå til kai. En ubetalt regning på 180 milliarder kroner ventet oss etter valget i 2013. En situasjon som regjeringen var nødt til å ta tak i. Det gjorde vi, og etter krevende, men konstruktive forhandlinger sluttet Arbeiderpartiet seg til langtidsplanen.

Vi var enige om betydelig økte økonomiske rammer for Forsvaret, men også at vi skulle ta steget vekk fra forsvarspolitikkens «arvesynd» - en manglende vilje over tid til å følge opp vedtatt politikk med økonomiske ressurser. Målet er et forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser – for første gang i moderne tid. Planen er logisk, stringent og balansert, og innebærer 180 milliarder kroner ekstra til forsvarssektoren de kommende årene. Norges og NATOs forsvarsevne styrkes dermed betydelig.

I behandlingen av langtidsplanen sluttet også Arbeiderpartiet seg til en egen utredning om landmakten. Huitfeldt og Arbeiderpartiet prøver nå rett og slett å fraskrive seg ansvar. For det første ble det i langtidsplanen satt av 54 milliarder kroner til investeringer i Hæren. For det andre har Arbeiderpartiet skrytt av at de satt rammene for landmaktutredningen – inkludert de økonomiske. Flertallet på Stortinget inkluderte, som sagt, Arbeiderpartiet, og «at de satte klare rammer for landmaktutredningen» er uttalt som et av Arbeiderpartiets gjennomslag i langtidsplanen på deres egne hjemmesider. Da blir kritikken til Huitfeldt i beste fall hul.

Huitfeldt har også frekkhetens nådegave når hun hevder at investeringer i Hæren blir forsømt. Hæren innfører nå nye stormpanservogner, til en verdi av 10 milliarder kroner. For første gang på 14 år får Hæren kampluftvern. Vi forserer anskaffelsen av artilleri. Dette er store investeringer som vil styrke Hærens kampkraft betraktelig. Dette er investeringer i tråd med Hærens egne prioriteringer. Ikke minst har vi nå satt store deler av Hærens materiell og utstyr i stand etter at det sto på lager da Arbeiderpartiet styrte.

Stridsvognprosjektet som den forrige regjeringen planla med, ville gitt en oppgradering som ikke ville dekke de operative behovene. Landmaktutredningen viste at det ville ikke gi god nok operativ evne over tid. Derfor valgte regjeringen i stedet å gå inn for å kjøpe nye stridsvogner. Anskaffelsesprosessen er i gang, det er satt av penger og innfasingen begynner i 2025. Regjeringen har lagt frem planer, men Arbeiderpartiet evner ikke å ta en beslutning i Stortinget. Det gir verken forutsigbarhet eller forsvarsevne. Vi kan ikke lenger gå inn for kortsiktige løsninger for Forsvaret. Vi må være vårt ansvar bevisst.

Hvis anskaffelsen av nye stridsvogner nå skal flyttes frem i køen, må noe annet skyves ut. Så langt har hverken Huitfeldt eller Arbeiderpartiet kommet med forslag til hva som kan skyves på eller hvordan det ellers skal finansieres. Med andre ord drar Huitfeldt kredittkortet på vegne av forsvarssjefen, og vil styre Forsvaret tilbake til den situasjonen vi nå jobber oss ut av, der vi har utstyr og materiell, men står uten penger til å øve eller personell til å bruke materiellet. Der har vi vært før, og dit skal vi ikke tilbake igjen.