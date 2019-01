URETTFERDIG DELING: – Satt på spissen fører manglende lovverk til at svært mange kvinner sitter igjen uten en krone av verdien i felles bopel etter endt samboerskap, men med et par pynteputer og gardiner under armene, skriver Fjelstad og Herloffson.

Menn får huset – damene får pynteputer

MENINGER 2019-01-20T09:49:40Z

Stadig flere velger samboerskap istedenfor å gifte seg. Over halvparten av samboende par går fra hverandre, og ofte blir en part stående igjen som den store økonomiske taperen. Veldig ofte er dette kvinnen.

debatt

Publisert: 20.01.19 10:49

GRETE HERLOFFSON, Norske Kvinners Sanitetsforening.

INGEBORG FJELSTAD, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

Ekteskapsloven har tydelige føringer for hvordan økonomiske midler skal fordeles ved skilsmisse. Loven ble laget for å sikre at den økonomiske fordelingen mellom partene etter et brudd blir rettferdig.

Dette fordi mangeårige ekteskap ofte innebærer en sammenblandet økonomi, noe som gjør det viktig med klare regler for hvordan verdiene skal fordeles dersom paret går fra hverandre. I dag velger stadig flere å inngå samboerskap fremfor ekteskap. Lovgivningen på feltet har dessverre ikke fulgt med i utviklingen, noe vi nå ser tydelige konsekvenser av.

Selv i et likestilt samfunn som Norge henger tradisjonelle kjønnsroller igjen. Vår erfaring er at menn sitter ofte på de «harde verdiene» som bosted, mens kvinner tar seg av løpende kostnader.

Satt på spissen fører manglende lovverk til at svært mange kvinner sitter igjen uten en krone av verdien i felles bopel etter endt samboerskap, men med et par pynteputer og gardiner under armene. Kvinner som har vært samboere med felles barn, økonomi og bopel i 15 år, kan nærmest bli sittende på gata.

Politikerne har i årevis blitt konfrontert med situasjonen. Med tydelig ansvarsfraskrivelse viser de til at partene kan inngå avtale om de vil. Problemet er at få vet om muligheten til dette, samtidig som mange også tror at de allerede har lovfestede rettigheter som samboere. Det å skulle skrive en samboeravtale som er rettferdig for begge parter, er dessuten en vanskelig oppgave. Igjen ser en altså at de som i utgangspunktet har mindre ressurser, ender dårligst ut.

Stadig flere kvinner søker råd og bistand etter samboerbrudd. Manglende lovregulering øker presset på domstolene, advokatforeninger og juridiske bistandsorganisasjoner, og er således en belastning, både for samfunnet generelt og kvinnene det gjelder spesielt.

FN har refset Norge for manglende lovregulering for samboere tidligere, og pekte på at loven var viktig for å avskaffe diskriminering av kvinner.

I 2018 fikk vi tall som viste at rundt 100.000 barn vokser opp i langvarig lavinntektsfamilier. Enslige forsørgere var overrepresentert på denne statistikken. Kvinner er fremdeles de som oftest sitter med majoriteten av foreldreomsorgen etter et samlivsbrudd. Når de i tillegg blir avspist med økonomiske midler og rettigheter etter langvarig partnerskap blir barna skadelidende.

Det er viktig å sørge for et juridisk rammeverk som sikrer at begge foreldrene, og dermed barna, har en grunnleggende rett på en bærekraftig økonomi. Sverige har hatt loven i 30 år - nå er det på tide at vi følger etter.