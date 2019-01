REFSER LO: – Venezuela under Maduro er et skrekkeksempel for det en fri og demokratisk arbeiderbevegelse har som idealer, skriver kronikkforfatteren. Foto: HANDOUT / X80001

Skammelig av LO

MENINGER 2019-01-22T13:05:26Z

LO har invitert to representanter for makta i Venezuela – et land der faglige rettigheter for arbeidere brytes i den grad at ILO har satt i gang en spesialgransking.

debatt

Publisert: 22.01.19 14:05

ROAR NERDAL, frilanser, bosatt i Brasil

LO i Oslo og Trondheimskonferansen (arrangert av LO i Trondheim) inviterer i disse dager direktør i det statlige oljeselskapet PDSVA som samtidig leder Venezuelas største fagbevegelse, Wills Rangel, for å snakke om forholdene i landet. Ifølge den venezuelanske parlamentarikeren Jesus Yanez skal Rangel også ha møter med Equinor (Statoil) for å få liv i samarbeidet mellom de to oljeselskapene.

Rangel har gjennom en årrekke vært en sentral figur i chavistenes vanstyre av både land og oljeselskap. Han er altså utsendt som Venezuelas ambassadør for å få fart på økonomien samt bedre den internasjonale kontakten mellom LO og den venezuelanske fagbevegelse.

En fagbevegelse som styres av president Maduro og hans chavistregime.

At to store lokallag i LO styres av folk som ikke respekterer fagbevegelsens utgangspunkt om fri organisasjonsrett og retten til å forhandle lønn er et stort problem for LO sentralt. De fleste både på grasrota og i toppen i organisasjonen har for lengst innsett at Venezuela langt fra er noe forbilde. Tvert om er Venezuela skrekkeksempel for det en fri og demokratisk arbeiderbevegelse har som idealer.

Chavistene har for lengst kjørt landet i grøfta. Verst er det for de fattige som sulter og mangler grunnleggende ting som medisiner og sikkerhet. De rike har forlengst flyttet til USA og Spania. Mens millioner fra middel- og arbeiderklassen har flyktet til nabolandene i Latin-Amerika i den verste humantære krisen på tiår i Latin-Amerika.

President Maduro velger heller å betale ågerrenter på lån til spekulantene på Wall Street enn å brødfø egne innbyggere, mens han selger unna arvesølvet (olje- og mineraler) billig til Russland og Kina. Siste nyvinning over vennlige stater er Tyrkia og Erdogan som er på gulljakt i den venezuelanske gruveindustrien der arbeidsforholdene kan likestilles med å være fyrbøter i helvete.

Venezuela er et av de mest korrupte regimene i verden, der alt er tillatt for at Maduro og hans boliburguesia fortsatt kan sitte med makta. Boliburguesia er betegnelsen på det nye borgerskapet som ble rik under Hugo Chavez. Som vanlig i Latin-Amerika består demokratiet av at man har rett til å bytte bort et undertrykkende regime med et annet.

Da Hugo Chavez kom til makta for 21 år siden hadde han nok et poeng i at mange av fagforeningene i landet var korrupte, noen av dem bidro også i kuppforsøket mot ham i 2002. Hans svar var å etablere sine egne fagforbund som etterhvert ble knyttet nært opp til hans eget parti PSUV.

Medlemmer av lojale fagforeninger fikk mange fordeler. Mange av de som jobbet i det offentlige fikk sparken om de ble medlemmer av andre foreninger eller lot være å skrive under lojalitetserklæringer. Ifølge loven i landet skal bedriftene trekke en viss andel av lønna som går til fagforeningskontigent. Ved bedrifter med uavhengige fagforeninger ser man sjelden noe til disse pengene. Som en av lederne for det uavhengige landsforbundet Codesa sier: «Interessene til Chavez' parti ble satt over interessene til arbeiderklassen i landet.»

Samtidig ble det livsfarlig å være uavhengig fagforeningsleder. Ifølge NGO-en Provea er over 300 ledere drept de siste 15 årene. Sjøl om det er vanskelig å bevise at regjeringen er ansvarlig ser man mange tilfeller av straffefrihet i slike saker.

Derfor har den internasjonale arbeidsorganisasjonen har derfor satt ned en gransking av rettighetene til arbeidere i Venezuela. Det er en beslutning ILO sjelden gjør. Sist var under diktaturene i Zimbabwe og Burma. Men trakassering, brudd på uavhengighet og forhandlingsrett har fått ILO til å reagere med sitt sterkeste virkemiddel.

Normalt ville Venezuela vært et land LO holdt seg langt unna de offisielle representantene og heller pleiet kontakten med opposisjonelle og uavhengige fagforeninger. Normalt ville også fagforeningsfolk på venstresiden holdt seg for nesa om de møtte folk som har skodd seg godt på at folk sulter og står uten rettigheter.