Til dere som slåss på barnas bekostning. De største ofrene i krigen er alltid barna.

Publisert: 24.03.18 13:45

Barns rettigheter bør være store, sterke og ukrenkelige. Det er de ikke i dag. Både fordi lovverket har hull og mangler, og fordi voksne bruker barna som målskive i krigen om å sitte igjen med et seirende ego.

KRISTIN STOKKE, daglig leder Stine Sofie Senteret.

For ikke lenge siden mottok jeg en fortvilet e-post fra ei mor som sitter midt i en barnefordelingssak. Jeg skal ikke gå i detalj om saken, annet enn å si at den handler om hovedbosted for deres felles barn. Foreldrene anklager hverandre for voldsbruk mot barna, og barna forteller om vold når de har samvær med far. Barna er små – og uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd, så er barna uskyldige. Jeg blir fortvilet og jeg blir forbanna. Ikke fordi dette er den første henvendelsen jeg har fått om denne type saker, eller at det er en sjelden historie, men fordi jeg ikke vet hva jeg skal svare henne.

Overskriften på denne teksten kunne vært «Til dere som kjemper for barna deres», men dette er ikke til dere. Dette er til dere som kriger om barn. Dere som slåss på barnas bekostning. I den krigen finnes det kun tapere, med et mulig unntak for en liten seier til et krenket og voksent ego. De største ofrene i krigen er alltid barna.

En studie av norske foreldre uten daglig omsorg for egne barn, viser at så mye som 56 prosent har opplevd store konflikter med den andre forelderen. Konflikter som omhandlet barna. Hele 1 av 3 opplevde fortsatt konflikter seks år etter bruddet, og for 10 til 15 prosent var konflikten av betydelig intensitet. Det er her vi finner krigerne – de som kriger om barna, på barnas bekostning. Blant disse finner vi tilsynelatende oppegående voksne, som ikke går av veien for å bruke hvilke argumenter som helst for å vinne krigen de er en del av. Her trekkes også volds- eller overgrepskortet når det passer seg sånn.

Jeg har lyst å fortelle dere hva dere setter i gang når dere innleder en skitten krig om barna.

Dere tvinger systemer og mennesker rundt dere i en posisjon som gjør at slike historier må møtes med skepsis. Det innebærer at mennesker med tilsvarende fortelling, og som faktisk snakker sant, kan bli møtt med den samme vanskelige skepsisen, fordi dere har sørget for at vi er redd for å ta parti med feil forelder. Vi vet at det er krevende å stå frem med historier om vold og overgrep. Både barn og voksne forteller at de er redd for ikke å bli trodd. I ytterste konsekvenser kan dere som kriger med falske våpen, bidra til å svekke barns troverdighet og derav barns rettssikkerhet. I kampen dere kjemper for eget ego, lider de som i realiteten lever i utrygghet og fare.

Dere er storforbrukere av et offentlig system som egentlig skal bruke ressursene på de som trenger det mest. Dere er storforbrukere av rettsvesenet, av barnevernet og av familiekontorer. Og barna deres havner ofte i en eller annen type behandling, noe som ikke sjeldent gir dere enda mer ammunisjon til krigen. Våpnene lades igjen, og de lades gjerne med setningen «det er din skyld at vårt barn trenger hjelp».

Dere skulle ikke vært i denne gruppen. Jeg skulle ikke behøvd å snakke til dere på denne måten. Dere skulle vært voksne nok til å forstå at energien til å krige kommer fra deres egen opplevelse av å være forlatt, sviktet og skuffet over at livet ikke ble som dere hadde tenkt.

Jeg endte med å skrive et litt generelt svar til den fortvilede moren. Jeg skrev at jeg håper saken ender til barnas beste. Jeg brukte ordet håper , men jeg skulle ønske jeg slapp å tvile. Jeg skulle ønske at dere som bruker falske anklager visste bedre. Jeg skulle ønske at jeg kunne gitt den fortvilede moren energi og mot i kampen for barnas beste, men tenk om jeg gir energi og mot til feil forelder?

