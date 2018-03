Fare for handelskrig

PÅ VEI UT: Donald Trumps ledende økonomiske rådgiver Gary Cohn melder sin avgang. Foto: Michael Sohn / TT / NTB scanpix

Hvis USAs president Donald Trump gjennomfører planen om å innføre straffetoll på stål og aluminium fra alle land, kan han utløse en handelskrig alle vil tape på.

– Handelskriger er en god ting og er lette å vinne, skrev Trump på Twitter og avslørte en farlig og naiv holdning til global handel og betydningen av et internasjonalt regelverk. Lederen for Verdens handelsorganisasjon (WTO) advarer mot at slike ensidige tiltak vil utløse mottiltak, noe som vil gjøre det vanskelig å endre kurs. Øye for øye vil gjøre oss alle blinde og føre verden i en dyp økonomisk nedgang, sier Roberto Azevedo.

Trump vil innføre 25 prosent avgift på stål og ti prosent på aluminium fra alle land. Den formelle beslutningen kan komme om få dager. USAs nærmeste allierte i Europa og Canada varsler at de vil svare med mottiltak hvis Trump faktisk gjennomfører sin plan. EU vil i så fall innføre toll på en rekke kjente amerikanske produkter som jeans, motorsykler og bourbon. Det er dessverre liten grunn til å tro at Trump vil besinne seg. I stedet truer han med ytterligere opptrapping ved å ilegge straffetoll på europeisk-produserte biler.

Canada er det største markedet for amerikansk stål. Landet har et underskudd i handelen med USA, men trues likevel med straffetoll på stål- og aluminiumseksport til naboen. Kinesisk overproduksjon av stål skaper problemer på internasjonale markeder, men dette løses ikke ved ensidige amerikanske tiltak rettet mot alle land.

Trumps ledende økonomiske rådgiver, Gary Cohn, kunngjør nå sin avgang. Når presidenten inviterer til handelskrig er det stikk i strid med Cohns råd, men samtidig helt i tråd med Trumps valgkampløfter. Han vant de gamle industristatene med sine løfter om å gjøre amerikansk kull og stål stort igjen, og nå leverer han varene. Dette er en farlig vei å gå. Vi tror prisen vil bli høy, også for USA og amerikanske forbrukere.

Mange i Trumps parti ser farene. Lederen for Representantenes hus i Kongressen, Paul Ryan, sier han er ekstremt bekymret og ber Trump endre kurs. Også utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og finansminister Steven Mnuchin skal ha advart presidenten mot konsekvensene av å starte en handelskrig. Uten modererende rådgivere som Cohn vil Trump fremstå enda mer populistisk og proteksjonistisk.

USA har under Trump gått fra å være en forsvarer av frihandel og internasjonalt anerkjente regler til å bli en trussel mot det internasjonale handelssystem amerikanerne hadde en lederrolle i å utforme i etterkrigstiden. Det er dypt urovekkende. Handelskriger er skadelige og uten vinnere.