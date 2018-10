REAGERER: For mange av våre frivillige har det siste halvåret vært en berg-og-dalbane med varme støtteerklæringer fra en kant, og de styggeste meldingene vi noensinne har mottatt fra en annen, skriver Andresen.

Operasjon Dagsverk svarer: Når ble det greit å trakassere barn og unge?

MENINGER 2018-10-30T11:46:17Z

I lørdagens VG rykket MIFF - Med Israel For Fred inn en helsides annonse hvor Operasjon Dagsverk (OD) anklages for å spre jødehat. OD har jobbet mot rasisme, diskriminering og menneskerettighetsbrudd i over femti år, og ideen om at vi plutselig er ute etter å stigmatisere eller demonisere en folkegruppe i 2018 er helt absurd.

debatt

Publisert: 30.10.18 12:46

FRIDA JØRAHOLMEN ANDRESEN, Leder for Operasjon Dagsverk.

Kampanjen “Frihet til å leve” støtter traumebehandling, likestillingsprosjekter og menneskerettighetsopplæring for palestinsk ungdom.

Det siste halvåret har MIFF mobilisert for å delegitimere OD og forsøke å gjøre det belastende for ungdommer å delta på aksjonen. MIFF har konstruert en svart og hvit verden hvor polarisering og fiendebilder står sentralt, og i år har de valgt seg en ungdomsstyrt solidaritetsaksjon som hovedfiende.

For mange av våre frivillige har det siste halvåret vært en berg-og-dalbane med varme støtteerklæringer fra en kant, og de styggeste meldingene vi noensinne har mottatt fra en annen.

Vi er oppgitte over MIFF sin kamp for å kvele ungdomsengasjementet rundt årets OD, men vi er direkte sjokkerte over behandlingen den tolv år gamle bloggeren, journalisten og aktivisten Janna Jihad (Jihad er et helt vanlig arabisk etternavn) får i en av Norges mest leste medieflater med denne annonsen.

I annonsen hevdes det at Janna ønsker å utslette staten Israel . Hun henges ut med fullt navn og usladdet bilde hentet fra nettet uten samtykke i en helsides annonse.

Det er helt vanvittig at et personangrep på en tolv år gammel jente ukritisk trykkes over en helside i lørdagsutgaven i en av Norges største aviser. Forestill dere at en norsk tolvåring brukes som hatobjekt og offentlig ærekrenkes med navn og bilde i stor utenlandsk avis. Forestill dere at bildet er tatt helt uten samtykke fra verken vedkommende selv eller foresatte. Forestill deg at du er foresatt. At dette er din datter.

Ville det spilt noen rolle for dere hvorvidt dette var en betalt annonse, eller et leserinnlegg? Vi ville aldri godtatt dette hvis det var en norsk tolvåring, så hvorfor godtar vi det her? Fordi Janna er palestiner? Verden er mindre enn noensinne, og vi vet at Janna nå er klar over annonsen og innholdet. Har noen i denne prosessen tenkt to ganger over hva man utsetter et barn for her? På hvilken planet er dette greit?

Mange MIFF-medlemmer har selv barn, og vi håper at det er flere enn oss som makter å se det menneskelige aspektet ved denne annonsen, uansett hva du mener om Jannas opphav, etternavn eller meninger.

MIFF har brukt hundretusenvis av kroner på å forsøke å sabotere årets OD-aksjon. Hvorfor? For at ungdom ved skoler i Norge ikke skal få høre palestinsk ungdom sin versjon av en konflikt de selv betaler prisen for.

Årets OD-kampanje forteller et knippe palestinske ungdommers historie. Hvis dette er for farlig for offentlighetens lys, er det noe som skurrer. Selvfølgelig finnes det mange versjoner og forståelser av situasjonen i Israel og Palestina.

Vi har aldri hevdet noe annet. Men istedenfor å fortelle alternative historier selv, har MIFF valgt å sette alle kluter til for å hindre at palestinsk ungdoms stemme blir hørt. Det er utrolig ukonstruktivt. De fortjener bedre.

Alle fortjener en rettferdig sjanse i livet, uansett hvilken hudfarge du har, hvilken gud du ber til, eller hvor du ble født. Men mange blir født uten en rettferdig sjanse, og det gidder vi ikke å finne oss i. Det er budskapet vi formidler til elever som deltar på Operasjon Dagsverk hvert år. Og det er budskapet MIFF har brukt det siste halvåret på å stanse. Vi er ikke imponert, og det burde ingen andre være heller.

Palestinsk ungdom fortjener bedre fremtidsutsikter. Ungdom i Norge fortjener bedre meningsmotstandere enn MIFF. Og alle fortjener frihet til å leve.