Kronisk norsk å være god?

Publisert: 05.11.18 17:15

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er sikkert irriterende for Fremskrittspartiet å bli minnet om sin fortid. Derfor bør man gjøre det, for den er ganske brun og grumsete. For å ta det kort: Det finnes indikasjoner på at Anders Langes Parti (ALP) kom inn på Stortinget ved hjelp av penger fra apartheidregimet i Sør-Afrika. Carl I. Hagen deltok før valget i 1987 på et møte i Rørvik, der han innledet med å si: «Asylsøkerne er på vei å ta over vårt fedreland». Deretter la han fram det såkalte Mustafa-brevet , som skulle være forfattet av en innvandrer, og jeg siterer: «Vi føder flere barn enn dere, og adskillige, rett-troende muslimer kommer til Norge hvert år, menn i produktiv alder. En dag skal også det vantro korset i flagget bort!»

Brevet var falskt. Et medlem av Frp, Øystein Hedstrøm, deltok i 1995 i møte med rasister og ekstreme innvandringsmotstandere på Godlia kino. ALP-medlemmet og innvandringsmotstanderen Erik Gjems-Onstad satt i en komite som ville dele ut 250.000 kroner til han som myrdet Benjamin Hermansen.

Hvorfor trekke dette frem? Fordi Frp, som alle partier, må forstås ut fra sin historie. Når deres 77-årige medlem Inger-Marie Ytterhorn, mangeårig tillitsvalgt, vara til Stortinget og endog med tre perioder i Nobelkomiteen, kommer med en utvetydig rasistisk uttalelse, er det ikke tilfeldig. Det pipler fram, enten det er bevisst eller ikke. Det hjertet er fullt av, renner munnen over med. Rasismen og fremmedhatet, dem- og oss-tenkningen, er rotfestet i deler av Fremskrittspartiets velgermasse.

Ved hvert eneste valg ble derfor innvandrerkortet trukket frem, inntil de kom i regjering og den retorikken ble dempet av de profesjonelle politikerne, som denne gang forbilledlig raskt gikk ut mot Ytterhorns uttalelse. Men de vet at på samme måte som Sverigedemokratene i sin tid ble dannet av nazister, er Fremskrittspartiets grunnmur bygget med en surrende sementblander av fremmedfrykt, rasisme og forstokket innvandringsmotstand. Uten de velgerne, intet Frp i regjering.

Siste eksempel, at man må være «kronisk norsk» for å gjøre en god jobb som leder av Oslos 17.mai-komité, er uten enhver tvil rasistisk, og når Ytterhorn kommer med en slags unnskyldning, er det på Listhaug-manér, altså at hun «beklager at noen kunne oppfatte det slik». Deretter skriver hun «hvis dette oppfattes som rasistisk, så ok».

Det Ytterhorn altså sier, er at skal man være en skikkelig og verdig partyfikser, og lede komiteen som skal arrangere årets uovertruffent største party, må man helst være hvit i huden. Mon det. Norge er altså ikke kjent i verden som et løssluppent og livsbejaende folkeslag. Inntil for få tiår siden stengte alle restauranter klokken 23, man måtte ha slips og dress for å spise på Theatercafeen, vi hadde én fjernsynskanal, alle butikker var stengt søndager og da ble bensinstasjonene nektet å selge melk og brød. Forsøkene på å arrangere karneval i Oslo ble stoppet, fordi det lå litt rusk og rask i gatene etter festen.

Jeg husker ennå Fedon Lindberg da han fortalte meg om sitt møte med Norge i åttiårene: «Dagfinn, jeg gikk i butikken for å handle til fest, og det eneste de hadde var margarin og soyaolje!»

At Ytterhorn i sitt innerste mener at man må være «kronisk norsk» for å lede 17. maikomiteen, bør altså ikke overraske noen. Man kan da lure på hvilke egenskaper som mangler hos Kamzy Gunaratnam? Hun er Oslos varaordfører, og kom til Norge fra Sri Lanka da hun var tre år. Denne evnen til å lede komiteen - det kan altså være noe som skjer fra man er null til tre? Er dette kanskje noe Ytterhorn har hentet fra Bergen, der en eldre dame en gang klaget til meg om at Herman Frieles slekt kun hadde røtter i Bergen i altfor få hundreår? Eller er det en tenkt mangel på høytlesning av Henrik Wergeland i heimen?

Uansett, jeg kan vanskelig tenke meg en mer velegnet person enn Kamzy. Hun formelig strutter jo av energi, engasjement og positivitet.

Ytterhorns tanker kom altså frem, som en forsnakkelse, men hun har ikke gått tilbake på innholdet i ytringen. Det var Siv Jensen og Espen Teigen som måtte slukke brannen denne gang. I vårt allierte land USA er det de siste to årene blitt stadig mer stuerent å komme med rasistiske uttalelser, fordi hvit nasjonalisme har støtte helt opp på regjeringsnivå, til presidenten, hans stab og republikanere i kongressen. Bør vi være glade for at det fremdeles ikke er blitt slik her i landet? Da kan man jo lese Resett, document.no og nestleder Sylvi Listhaugs kommentarfelt på Facebook og få beviset på at jo, dessverre: I Norge er det i dag blitt stadig mer stuerent å komme med rasistiske uttalelser, i full offentlighet og med fullt navn. Tidligere måtte man skjule det, men ikke nå lenger. Ytterhorns uttalelse er bare et symptom. På grunn av disse holdningene er nå hedersmannen Knut Arild Hareide ute av topp-politikken, fordi han ser det altfor få andre ser. Eller tør å nevne høyt. Listhaug er etter all sannsynlighet FrPs neste leder.

Jeg ser fram til 17.mai og ønsker Kamzy Gunaratnam på alle måter lykke til i arbeidet.