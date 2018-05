Trump slår tilbake

kommentar

Publisert: 22.05.18 12:50

MENINGER 2018-05-22T10:50:37Z

Donald Trump kan godt komme til å tjene på intensiveringen av forholdene rundt Russland-etterforskningen.

Donald Trump har brukt pinsehelgen på et voldsomt motangrep mot etterforskningen av et mulig Russlands-samrøre.

«Jeg krever herved, og vil gjøre det formelt i morgen, at Justisdepartementet undersøker hvorvidt FBI/ Justisdepartementet infiltrerte eller overvåket Trump-kampanjen av politiske årsaker - og om en slik ordre eller forespørsel kom fra folk i Obama-administrasjonen», skrev han på Twitter søndag.

Utspillet kom etter at amerikanske medier kunne fortelle at FBI/Justisdepartementet hadde en kilde på innsiden av Trumpkampanjen under valgkampen etter at mistanken var vakt om samrøre med russerne.

Allerede sommeren 2016, tre og en halv måned før valget, begynte FBI å etterforske påstander om at noen på innsiden av Trumpkampanjen drev et mulig ulovlig samarbeide med russerne. Dette ble imidlertid ikke kjent før etter at Trump var valgt til president.

Det som var kjent, var at FBI etterforsket Trumps motkandidat Hillary Clintons e-poster. Denne etterforskningen ble heiet frem av Trump og kampanjen hans. Ikke minst av tidligere general Michael Flynn som varmet opp publikum før Trumps taler ved å lede an i ropene: «Bur henne inne».

Flynn måtte trekke seg fra jobben som nasjonalsikkerhetsrådgiver for den nyvalgte presidenten allerede etter en måned og har erkjent seg skyldig i å ha løyet for FBI om sin kontakt med den russiske ambassadøren.

Flynns løgner og det faktum at Trump sparket FBI-sjef James Comey etter at han hadde bekreftet at FBI hadde etterforsket kampanjen, var den direkte foranledningen til at fungerende justisminister Rod Rosenstein oppnevnte spesialetterforsker Robert Mueller for å starte den uavhengige granskningen av et mulig ulovlig samrøre mellom Trumpkampanjen og russerne.

Siden det har det hersket et mildt sagt anstrengt forhold mellom Trump og justisdepartementet. Og kravet om en interngranskning av hvorvidt FBI og eller departementet drev ulovlig politisk overvåking av Trump og hans medarbeidere under valgkampen har ikke akkurat bedret forholdet.

Justisdepartementet kan vanskelig avslå en slik henstilling fra presidenten. Hva som kommer ut av det er en annen sak. Mange observatører hevder det først og fremst er et utspill som blir imøtekommet for å roe ned Trumps frustrasjon.

Men Trumps utspill kan godt være mer enn bare frustrerte utblåsninger. Russlandetterforskningen virker utmattende på amerikansk offentlighet, og de fleste av Trumps kjernevelgere er enig med presidenten om at dette dreier seg om en heksejakt.

Ved å komme med mottrekk som dette kravet om interngranskning, viser Trump tilhengerne at han yter motstand, og oppildner dem til å vise sin støtte ved å stemme republikansk i de viktige mellomvalgene til høsten.

