INHABIL: Finansminister Siv Jensens leide sommerhytte får konsekvenser for jobben hennes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Inhabil på hytta

MENINGER 2018-12-15T05:13:19Z

Finansminister Siv Jensen erklærer seg inhabil i saker som involverer supermilliardær Johan H. Andresen og hans selskaper fordi hun leier hytte av ham. Det setter hele hyttesaken i et nytt lys.

leder

Publisert: 15.12.18 06:13

Da finansminister Siv Jensen undertegnet leiekontrakten for en hytte i Oslofjorden som eies av Johan H. Andresen , gjorde hun samtidig seg selv inhabil i alle regjeringens saker som har med ham eller hans næringsinteresser å gjøre. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er utnevnt som settestatsråd for Jensen i saker der Andresen er part eller har interesser.

Jensen og Finansdepartementet har selv bedt om dette, fordi deres vurdering er at finansministeren «gjennom leieforholdet med Johan H. Andresen, nå har en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken.» Sitatet er hentet fra den kongelige resolusjonen som utnevnte Dale til settestatsråd.

Jensen inngikk leieforholdet på forsommeren 2017. Ifølge resolusjonen har hun vært inhabil eller tett opp mot grensen til inhabilitet helt fra leiekontrakten ble undertegnet. Det er hennes egen vurdering, departementets vurdering og vurderingen til Statsministerens kontor (SMK). SMK peker også på praksis fra lovavdelingen i Justisdepartementet når det skal underbygge sin konklusjon. Siv Jensen har altså som finansminister valgt å inngå et leieforhold som utløste inhabilitet i saker der en av Norges rikeste investorer er part. Johan H. Andresen er også leder for Etikkrådet i Oljefondet, og inhabiliteten slår også inn her må vi regne med.

Det er sjelden at statsråder helt bevisst gjør disposisjoner som begrenser habiliteten. De fleste habilitetsvurderinger handler om interesser eller bindinger som politikere tar med seg inn i statsrådsstolen, ikke om nye økonomiske interesser de skaffer seg mens de sitter i regjeringen. Når konklusjonen om inhabilitet er så klar fra alle parter, er det merkelig at Siv Jensen valgte å gå inn i dette leieforholdet. Hun må tydeligvis ha hatt veldig lyst på den hytta til akkurat den prisen.

Jensen mente at dette leieforholdet, som altså i følge henne selv utløser inhabilitet, ikke skulle føres opp i Stortingets register over økonomiske interesser. Formelt kan hun ha rett i det. Forbindelsen mellom Jensen og Andresen ble derfor ikke kjent for offentligheten før Dagens Næringsliv gjorde den kjent. Jensen har flere ganger omtalt dette som «et regulært, privat leieforhold». Nå hevder hun altså at det helt fra begynnelsen av har medført inhabilitet. De to beskrivelsene henger dårlig sammen.