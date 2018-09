DANSET I TANGA: Frank Løkes dansepartner Tone Jacobsen har i etterkant fortalt at hun var såret over at Løke valgte å kaste klærne under dansen, og over at hun ikke ble informert om det på forhånd. Foto: Cicilie S. Andersen

Finn deg nye baller, Frank Løke!

MENINGER 2018-09-17T13:03:03Z

Helgens «Skal vi danse»-episode bød på seksuell trakassering i beste familieunderholdningssendetid, da håndballspiller Frank Løke pressa den så godt som nakne kroppen sin mot sin forsvarsløse og hardtarbeidende dansepartner Tone Jacobsen.

debatt

Publisert: 17.09.18 15:03 Oppdatert: 17.09.18 15:34

GURI IDSØ VIKEN , skribent.

Det er den klassiske historien egentlig: Mann klarer ikke å prestere på det han skal, og forsøker heller å hevde seg ved å trøkke seksualiteten sin ned over huet på kvinnelige kollegaer i et slags krampeaktig forsøk på ikke å tape.

Det er stort sett alltid et tegn på udugelighet når menn kler av seg, og vi burde ignorere dem i all sin uinteressanhet. Men det går jo fortsatt ut over de kvinnene som blir utsatt for det i profesjonell sammenheng. Og det er ikke greit.

Jeg skulle også ønske at vi, etter en lang og viktig #metoo-periode, var ferdig med den tida da det var kvinner som ble utsatt for trakassering, som fikk tilbudet om krisehjelp og sluttpakke.

Det er på tide at menn som trakasserer må gå. Det holder ikke å kjøpe en blomsterbukett og skryte av at den er billig på Internett. Som jeg pleier å si til sønnen min: du må vite hva du sier unnskyld for, og faktisk mene det.

Frank Løke velger å ignorere, eller attpåtil å feire, på godt etablert Donald Trumpsk vis ved å heve seg over en hver etikk og latterliggjøre alle kritikere. Går man inn på hans Instagram, kan man også lese at målet hans er at «Skal vi danse» må sendes med 30 sekunders forsinkelse og at han mer eller mindre ler av de som reagerer.

Løke gjemmer seg bak kommentarer om humor og satire, og man kan kanskje ikke vente at en mann med så dårlig humor skal ta til vett. Men TV 2 burde vite bedre.

Det er ikke lenge siden det ble kjent at TV 2s sportsredaktør hadde oversett informasjon om seksuell trakassering. Det ble offentlig oppvask da det ble kjent. I andre bedrifter hadde man kanskje laget rutiner på tvers av avdelinger for å hindre at lignende skjedde i framtiden, men altså ikke i TV 2.

Jeg skjønner at denne hendelsen kom brått på i et direktesendt program, men hvordan man håndterer det etterpå er en annen sak. Slik TV 2 oppfører seg i saker som dette, er ikke en ansvarlig arbeidsgiver verdig og man kan jo spørre seg hvem som trenger krisehåndtering: kvinnelige ansatte eller ignorante sjefer.

Sex og nakenhet er verken sjokkerende eller interessant i realityverden lenger, og Frank Løke minner mest om unger som måler tiss på barneskolen. Men jeg syns det er synd at et program som «Skal vi danse» blir ødelagt av en fyr med peniskomplekser.

«Skal vi danse» har vært en slags oase av gode prestasjoner, flotte kostymer og parkett midt i en bråkete jungel av programmer med folk som vil ha trekant på stranda fordi de tror det er den eneste måten å bli populær på. Suksess har det også vært.

Hvis TV 2 kjenner sitt eget beste, bør de sende Løke til ei eller strand der han hører hjemme og fortsette dansen uten han. De burde heller ikke la han få gleden av å trekke seg selv og spinne en historie om rabiate feminister og andre kritikere. En håndballspiller som han burde vite at det er prestasjonene det handler om, og de har uteblitt for hans del. Jeg foreslår at han går og finner seg noen baller heller.