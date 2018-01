STATSMINISTER: Erna Solbergs fremstilling av tilstanden i Høyre var langt fra den sannheten som var i ferd med å bli avdekket i hennes eget partiapparat, skriver Frithjof Jacobsen. Foto: ESPEN RASMUSSEN

Høyre og Erna Solberg har sviktet

Publisert: 17.01.18 08:25

Rett før jul skrøt statsminister Erna Solberg av hvordan partiet hennes hadde tatt et nådeløst oppgjør med seksuell trakassering. Snakk om å ta munnen for full.

19. desember i fjor hadde Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset allerede i flere måneder hatt samtaler med daværende Unge Høyre -leder Kristian Tonning Riise om hans oppførsel. Bakgrunnen var en rekke bekymringsmeldinger om Tonning Rises oppførsel mot unge kvinner i eget parti. Om han allerede da hadde fått klare råd om å trekke seg vet jeg ikke, men han trakk seg 10 . januar i år.

19. desember, samtidig som bekymringen for Tonning Riises oppførsel hadde fått Høyres generalsekretær til å mene at hans politiske fremtid måtte vurderes, sto Høyre-leder og statsminister Erna Solberg foran norske journalister og fortalte om hvordan Høyre hadde tatt fatt i problemene med seksuell trakassering i partiet. Hun snakket om det hele i fortid. Med en viss stolthet fortalte hun om hvordan menn som hadde plaget unge kvinner med pågående sms-er ikke lenger hadde politiske verv. Dette var noen dager etter at de første sakene om Trond Giskes sms-er hadde dukket opp i pressen.

Solbergs fremstilling av tilstanden i Høyre var langt fra den sannheten som var i ferd med å bli avdekket i hennes eget partiapparat. Her var det ikke et ord om at to fylkeslag i ungdomspartiet hadde satt i verk egne tiltak for å sikre at lederen deres ikke var alene med unge jenter. Lederen som bare noen måneder tidligere hadde blitt valgt inn på Stortinget.

Hvis Solberg visste om saken som var under oppseiling, var hennes fremstilling av tilstanden i eget parti skandaløs. Nærmest løgnaktig. Så vi får tro henne når hun sier hun ikke visste om det.

Men det gjør ikke saken så mye bedre. For det betyr at enten ikke gadd, eller at hun ikke maktet å holde oppsyn med en sentral del av sin egen partikultur. Hun kan ikke skylde på uvitenhet om problemstillingen heller.

En rekke saker fra norsk politikk de siste årene har handlet om skadelige seksuelle forbindelser eller opplevelser der forskjell i alder og makt spiller inn. Det skjedde da daværende nestleder i Venstre Helge Solum Larsen måtte gå av, det var et tema i rettssaken mot tidligere Frp-politiker Trond Birkedal og det var et tema da Aps statssekretær Roger Ingebrigtsen måtte gå. Hver gang ble det pekt på faren for at dette kan skje i politiske partier, og det ble diskutert hvordan man kan unngå det.

At Høyres ungdomsparti etter dette, nærmest uoppdaget har hatt akkurat det samme hos seg, uten at varsler og meldinger er tatt skikkelig tak i, det er nesten ikke til å tro. I går fikk vi vite at Høyre ikke en gang hadde rutiner for å skrive ned og loggføre varsler om seksuell trakassering eller annen uønsket oppførsel. Det vitner om at parti som ikke har tatt dette på alvor. Ikke nå før det smalt i hvert fall. Ansvaret for det ligger til slutt hos Erna Solberg som har styrt partiet siden 2004.

Men hun var sansynligvis ikke en gang orientert om at det altså var satt i gang en prosess som i slutten av desember lå godt an til å ende med at Unge Høyres leder måtte gå. Det var kanskje ikke viktig nok? Selv ikke etter en hel høst med #metoo?

Hvis man lurer på hvorfor problemene med seksuell trakassering og dårlige opplevelser for unge mennesker som engasjerer seg i politikk tilsynelatende aldri slutter, så ligger noe av forklaringen her. Lederne svikter. De snakker om det i generelle ord og vendinger, men for flere av dem sitter det langt inne å gjøre noe med det. Statsminister Erna Solbergs første ord om saken var at det var synd på Tonning Riise. Det viser hvor lite hun da hadde forstått av det hele.

Etterpå virker det som om hun forsøker å distansere seg mest mulig fra den. Skyve den over på partikontoret. Gi korte og relativt generelle kommentarer. Har hun tenkt på hva det kunne bety for alle de som nå varsler om deres egen leder og Norges statsminister hadde gitt dem støtte i denne saken? Sagt at den var svært høyt på hennes dagsorden, og at hun ville til bunns i den? Jeg vet ikke, men det bør hun kanskje gjøre. Like rettigheter og ekte likestilling handler ikke bare om kjønnsbalansen i regjeringen, det handler også om partiledere som personlig setter sin prestisje i at overgrep og trakassering ikke skal skje i deres partier.

