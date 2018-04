TOPPBLOGGER: Isabel Raad (24) har gjort en rekke skjønnhetsoperasjoner, og troner for tiden øverst på blogglistene. Her sammen med kjæresten Pierre. Foto: Solberg, Trond

Isabel Raad har rett

Publisert: 28.04.18 09:30

Det er veldig trist om unge jenter er mer opptatt av noe så uviktig som hvordan de ser ut, enn noe så viktig som hvordan de har det.

– Jeg er et skrekkeksempel. Jeg var syk. Jeg har forsøkt å fortelle leserne mine at de ikke blir lykkeligere av å operere seg. Jeg er mer usikker i dag enn jeg var før jeg begynte å forandre utseendet mitt, fortalte Isabel Raad til VG nylig.

Det har aldri vært viktigere å lytte til en toppblogger.

For en gangs skyld har Isabel Raad rett. Man blir ikke lykkelig av kosmetisk kirurgi. Forskning viser at kvinner som legger seg under kniven er mer utsatt for depresjon, angst, spiseforstyrrelser og selvmordsforsøk. De får det heller ikke bedre med sitt nye utseende, men opplever heller at symptomene forverres.

Da jeg var 14, kom man langt med et par Adidas-sokker til gymtimen og litt mascara på fredager.

Nå skal du helst være perfekt fra topp til tå.

Via bloggere og influencere kan man få inntrykk av at tannbleking, falske negler, vippe-extensions, microbladete øyenbryn, juice-detox, botox i panna, fillers i kinnene og restylane i leppene er like vanlig som et besøk hos frisøren.

De mer avanserte opererer og fettsuger. VG Helgs reportasje om “billig og lettvint”-klinikken i Istanbul forteller om en farlig tendens. Tidligere har VG vist at 8 av 10 norske toppbloggere har fikset på utseendet sitt.

Det er alltid noen som vil tjene penger på at du er usikker på om du er fin nok, og skjønnhetsidealet endres hele tiden. «Ser rumpa mi stor ut i denne kjolen?», spurte kvinner på 90-tallet. «Ser rumpa mi stor nok ut i denne kjolen», spør vi i dag.

Å være ung er forjævlig, og det blir visst bare verre og verre. En av fire unge jenter sliter med psykiske helseplager. 68 % av jenter og 52 % av gutter ønsker å endre på utseende. Forskere forteller at de psykiske plagene er tett knyttet til hvordan ungdommer opplever sin egen kropp og utseende.

Hva skal vi gjøre med det? Svaret er sammensatt, men god selvfølelse starter hjemme. Er du forelder, må du minne barna dine på at det de ser på nett ikke er ekte. Når man kun ser retusjerte bilder og selfier med filter, kan det være vanskelig å møte sitt eget speilbilde hjemme på badet.

Vi må selv slutte å sammenligne oss med andre. Kanskje kutte ut scrollingen på blogg og Instagram. Man må jobbe aktivt med selvfølelsen, den er ferskvare akkurat som kondisjon, fortalte en klok kvinne meg en gang. Finn ut hva som gjør deg glad, og gjør mer av det. Fokuser på det du er flink til. Vær sammen med venner og familie. Spør en venninne hvordan hun har det. Gå en tur. Le. Les bøker. Lær noe nytt. Utvikle oss som mennesker, bli klokere. Trene fordi du har lyst, ikke fordi du føler at du må.

Og hva kan vi i mediene gjøre?

Vi må fortelle andre historier, om forbilder som viser de unge at utseendet ikke er den viktigste egenskapen man har. For de kuleste damene er jo ikke bloggere med store lepper, opererte rumper og et forkvaklet selvbilde.

De kuleste damene er pop-stjernene Sigrid Raabe og Aurora Aksnes , som turnerer verden rundt med musikken sin. Ulrikke Falch og Kristin Gjelsvik, som tør å ta til orde mot mektige bloggere. Selda Ekiz, som leder et par av de største suksessene på norsk TV. Silje, Christine, Line og Live i P3, som er åpne og ærlige og vil redde verden litt. Sumaya og Nancy Herz, som trosser trusler og hets for å snakke om ytringsfrihet og rasisme. Mia Landsem, som bruker fritiden sin på å hacke menn som sprer hevnporno. Piateed, Tusvik og Tønne, som tøyer grensene for hva kvinner kan si og snakke om. Helsesista, som har blitt et fenomen fordi hun hjelper unge med selvfølelsen. Gro Hammerseng-Edin , Marit Bjørgen og Helene Olafsen . Siri Seljeseth, som lager “Unge Lovende”, og Julie Andem, som lager “Skam”.

Og mange, mange flere. Heldigvis.

De er ikke blitt kjente, vellykkede og populære fordi de er flinke til å sminke seg, pynte seg og slanke seg. De har ikke som som mål å tjene seg rike på unge jenters dårlige selvfølelse og psyke.

Har du forresten hørt historien om den normalt friske og glade jenta som dro til Istanbul for å operere rumpa, og ble enda gladere? Nei, ikke jeg heller.

For det er jo egentlig ganske harry og veldig trist å være mer opptatt av noe så overfladisk som hvordan man ser ut, enn noe så viktig som hvordan man har det.