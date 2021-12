Kommentar

Du pjuske, karrige tre, god dag!

Av Hans Petter Sjøli

Årets norske juletre på Trafalgar Square i London er en kjærlighetserklæring – og et tre – av den mer bisarre sorten.

Alle som har vært i London i det mange ynder å kalle den «kalde fine tida», vet at 15 minus i Norge er som en mild sommerdag sammenlignet med kuldegyset langs Themsen når kvikksølvet kryper ned mot null.

Det går gjennom marg og bein, som en omvendt, hissig feber. Bedre blir det ikke når man trekker innendørs, for britene vet å spare på strømmen, selv når de nådeløse vindene fra Nordsjøen går i strupen på høy og lav. I år er dessuten stakkarene nødt til å spare enda litt ekstra.

Etter Brexit er London og Storbritannia om mulig enda mer preget av kulde og en bitende følelse av isolasjon enn vanlig er. Virusspredningens stadige omdreininger bidrar heller ikke til godslig førjulsstemning.

Derfor kunne man jo, iallfall som norsk, håpe at synet av den tradisjonsrike julegranen på Trafalgar Square ga den jevne englender et livgivende stikk av varme og kjærlighet i opptrekket til kristmessen.

Helt siden 1947 har Oslo kommune, med de mest velmente hensikter, donert et av Oslomarkas mange millioner grantrær til våre venner på de britiske øyer (vi sender også trær til andre, og enda kaldere hjørner av øyriket).

Det er en litt rar, men også trivelig tradisjon, som dekkes behørig hvert eneste år, ikke minst i NRKs nyhetssendinger. Oslos til enhver tid sittende ordfører dukker da opp sammen med et passe surtspillende korps, og det utveksles fyndord og svulstige vennskapserklæringer.

Det er fint, det, men i likhet med alle andre tradisjoner, har også denne sine mørke sider. For gaven, granen, bidrar dessverre sjelden til etterlengtet glød i forhutlede londonkropper. For så pussig det enn er, så virker det som vi rett og slett ikke evner å sende et noenlunde estetisk akseptabelt stykke gran til våre venner der over.

Årets busk er så pjusk at britene, både kjent for ironisk snert og «quiet desperation», knapt vet om de skal le eller gråte. Treet er så passivt-aggressivt i uttrykket at man kan mistenke at det ligger noe helt annet bak enn kjærlighet og takknemlighet for hjelpen under Krigen.

Er det en kommentar til Brexit? Er det et stikk mot britenes surrebukk av en statsminister? Har de ansvarlige vært på seminar i Storbritannia og blitt tvangsforet med knusktørre scones og marmite, og sendt Markas støggeste gran i retur?

Spørsmålene er mange. Svarene er foreløpig få.

PJUSK BUSK: Årets julegran på Trafalgar Square.

God, såkalt, Norges-reklame er det iallfall ikke. I sosiale medier leveres den ene antinorske besvergelsen etter den andre, og motiv-spekulasjonene florerer.

I det minste er Londons mangslungne innbyggere utstyrt med en selvironisk humor som muligens kun amerikanske middelklasse-jøder kan matche, og om ikke synet av det nå julelyssminkete granspetakkelet gir varme i sjelen, så får kanskje humøret et etterlengtet oppsving av det kummerlige synet av norsk kvist.

Og gamle admiral Horatio Nelson står nå der på søylen sin, der han har stått siden 1843, og skuer utover den berømte plassen og den bedrøvelige granen, muligens med et ekstra skjevt smil om munnen i år, hva vet vi.

Norwegian Wood er ikke hva det en gang var, tilsynelatende, selv i disse Beatles-tider. Det er så man hører de fabuløse fire kauke «Get Back», om og om igjen, tydelig adressert til den forgiftede gaven fra den norske hovedstaden.

Selv er jeg mer av en furu-type, oppvokst som jeg er i en liten by med en av verdens vakreste furuskoger, og har siden jeg innvandret til Oslo for en kvart mannsalder siden forsøkt å overbevise resten av familien om at et ekte juletre skal og må være av arten pinus sylvestris.

Dessverre er den kampen alt annet enn kronet med seier, men jeg gir meg ikke.

Så da blir mitt forslag at neste tre-forsendelse over Nordsjøen, i håp om å unngå enda en granflause, vil være en ekte trøndersk furu – staselig, luftig, vennlig og innbydende. Det er splitter pine (pun intended!) meg en god idé.

Om jeg må få si det selv.